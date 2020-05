Aktuelle Streaming-Tipps aus der ARTE-Mediathek

Strasbourg (ots) -Die ARTE-Pressestelle informiert über aktuelle Streaming-Highlights verschiedene r Themenbereiche in der ARTE-Mediathek ( http://www.arte.tv/). Neu in der Mediat hek sind unter anderem eine Dokumentation über die Band Kraftwerk (aus aktuellem , traurigen Anlass) und ein investigativer Dokumentarfilm über den Giganten Amaz on. Für Serienliebhaber stehen beide Staffeln von Adam Prices "Die Wege des Herr n" und eine restaurierte Fassung von Fassbinders "Berlin Alexanderplatz" zur Ver fügung.AKTUALITÄT, GESELLSCHAFT & GESCHICHTE Alkohol - Der globale Rausch Dokumentarfilm von Andreas PichlerOnline vom 12. Mai bis 9. August TV-Ausstrahlung: 12. Mai, um 20.15 Uhr Alkohol: Kein Stoff ist uns so vertraut, man bekommt ihn überall. Doch kaum jema nd bezeichnet ihn trotz seiner zerstörenden Wirkung als Droge. Der Dokumentarfil m von Andreas Pichler zeigt die verheerenden Auswirkungen eines kleinen Moleküls , das jährlich drei Millionen Menschenleben fordert. Süchtig nach Schmerzmitteln: Die Opioid-Krise in den USA Dokumentation von Carmen ButtaOnline vom 11. Mai bis zum 9. August TV-Ausstrahlung: 12. Mai, um 23.15 Uhr Mittlerweile lässt sich die Opioid-Krise - der knapp 200.000 Todesfälle in den U SA zugerechnet werden - nicht mehr als rein amerikanisches Phänomen verdrängen. Auch in Deutschland und Frankreich hat der Einsatz dieser Schmerzstiller zugenom men. Der Film zeigt, wie es zu der Krise in den USA kommen konnte und welche Gef ahren in Europa drohen.Der unaufhaltsame Aufstieg von Amazon Dokumentarfilm von David Carr-BrownOnline vom 12. bis zum 19. Mai TV-Ausstrahlung: 12. Mai, um 21.45 Uhr Aufgrund der aktuell schwierigen Situation für viele Einzelhändler wuchs zuletzt erneut die Kritik am Internet-Giganten Amazon. Dieser treibt seit Jahren im ate mberaubenden Tempo die digitale Wirtschaft vor sich her, erobert Zukunftsmärkte und vergrößert seinen Einfluss. Doch wer zahlt am Ende den Preis dafür - die Lie feranten, die Mitarbeiter, der Handel? Gar die ganze Gesellschaft? KINO, FERNSEHFILME & SERIENBerlin Alexanderplatz Serie von Rainer Werner FassbinderOnline vom 11. Mai bis zum 7. August Franz Biberkopf, ein Antiheld durch und durch, versucht im Berlin der Weimarer R epublik Tritt in seinem Leben und in der Großstadt zu fassen. Es mag ihm nicht s o recht gelingen. Die Serie in der Regie von Rainer Werner Fassbinder, nach dem gleichnamigen Roman von Alfred Döblin, schrieb 1980 deutsche Fernsehgeschichte. ARTE zeigt sie in der restaurierten Fassung.Die Wege des Herrn Serie von Adam PriceStaffel 1 online vom 2. Mai bis zum 8. Juni, Staffel 2 onlin e vom 7. Mai bis zum 13. Juni TV-Ausstrahlung: Ab Donnerstag, 14. Mai, um 21.45 Uhr In der zweiten Staffel der preisgekrönten Serie von Adam Price, Bafta-Preisträge r und Autor der Politserie "Borgen", muss die Pfarrersfamilie Krogh lernen, mit einem schweren Verlust umzugehen. Für seine Darstellung des Johannes Krogh erhie lt Lars Mikkelsen 2018 den International Grammy Award.Cannes-SchwerpunktThe Immigrant Spielfilm von James Gray Online vom 11. Mai bis zum 17. Mai TV-Ausstrahlung: 11. Mai 2020, 20.15 Uhr Marion Cotillard verkörpert in diesem berührenden Drama die junge Polin Ewa, die in der Hoffnung auf einen Neuanfang mit ihrer Schwester Magda 1921 im "gelobten Land" Amerika Ellis Island erreicht. Doch die Schwestern werden getrennt und Ew a setzt alles daran, Magda in den Wirren der neuen Heimat wiederzufinden.KUNST, KULTUR UND POPKULTURKraftwerk - Pop Art Dokumentation von Simon Witter und Hannes RossacherOnline bis zum 7. August Anlässlich des Todes von Kraftwerk-Gründer Florian Schneider-Esleben zeigt ARTE "Kraftwerk - Pop Art". Die Dokumentation nähert sich dem Phänomen der Gruppe und untersucht die popkulturelle Relevanz der öffentlichkeitsscheuen Band aus dem R heinland, die eine der einflussreichsten Popgruppen aller Zeiten wurde. Skandal - Ist die Freiheit der Kunst in Gefahr? Dokumentation von Katrin SandmannOnline bis zum 28. Mai Abgehängte Gemälde, herausgeschnittene Schauspielerinnen. In der Kunstwelt werde n Seximus und Rassismus immer lauter angeklagt. Die Dokumentation von Katrin San dmann fragt: Droht eine Zensur von unten oder ist die lange ignorierte Kritik ge rechtfertigt?culture @home - Neue Folgen Magazin - wöchentlich neue Sendung Die Kulturszene hat sich in Zeiten von Corona notgedrungen in die eigenen vier W ände und ins Netz verlagert. Mit viel Kreativität, Humor aber auch Tiefgang bege gnet sie der neuen Situation, die nachhaltige Fragen für das europaweite Kulturl eben aufwirft. Mit dem neuen Webformat culture @home reagiert ARTE auf diese kul turelle Herausforderung. Folge 4 geht dieses Wochenende online.Cannes-Schwerpunkt Cannes, die unglaubliche Geschichte Dokumentation von Frédéric ChaudierOnline vom 10. bis 23. Mai TV-Ausstrahlung: Sonntag, 17. Mai, um 17.20 Uhr Nächste Woche wären in Cannes die diesjährigen Filmfestspiele gestartet, aufgrun d der Corona-Krise müssen sich Filmfans und -branche erstmal gedulden. Schauspie lerin Charlotte Rampling führt in unserer Doku alle, die auf Cannes' Glanz und G lamour nicht verzichten möchten, durch die bewegte Geschichte der Filmfestspiele .ARTE CONCERTDavid Garrett - Live in Verona KonzertOnline vom 8. Mai bis 7. August David Garrett begeistert seine Fans seit über zehn Jahren mit einem Mix aus Rock , Pop und Klassik. ARTE zeigt seine "Greatest Hits" beim Konzert seiner "Unlimit ed"-Tour vor der historischen Kulisse der römischen Arena in Verona. Black Sabbath: The End of the End KonzertfilmOnline bis zum 22. Juni Kaum eine andere Band hat den Heavy Metal über fast ein halbes Jahrhundert so se hr geprägt wie Black Sabbath. ARTE zeigt den letzten Auftritt von Ozzy Osbourne, Tony Iommi und Geezer Butler in Birmingham, dem Ort, an dem alles begann.Hope@Home mit Max Richter und Joy Denalane WohnzimmerkonzertAlle Folgen von Hope@Home online unter http://www.arte.tv/hopeathome Zum Abschluss erwartete die Fans von "Hope@Home" vergangenen Sonntag ein ganz be sonderes Highlight: Gemeinsam mit dem britischen Komponisten Max Richter perform te Daniel Hope die Welturaufführung eines Klavierauszugs von "Recomposed". Außer dem interpretierten beide mit Joy Denalane Richters Version von "This Bitter Ear th / On the Nature of Daylight" aus Martin Scorseses Film "Shutter Island". ENTDECKUNG UND WISSENSCHAFTYellowstone - Ein Nationalpark und seine vielen Gesichter Doku-Serie von Thomas WinstonOnline bis zum 27. Mai Kaum ein anderer Ort in Nordamerika verzaubert so sehr wie der Yellowstone-Natio nalpark. Die Filmemacher durchstreiften zwei Jahre lang den ersten Nationalpark der Welt und präsentieren einzigartige Naturschauspiele in allen vier Jahreszeit en.Wenn Wale uns den Weg weisen Dokumentation von Rémy Tézier Online bis zum 14. Mai TV-Ausstrahlung: 8. Mai 2020, 18.30 Uhr Seit einigen Jahren bevölkern wieder Buckelwale und Meeresschildkröte die Gewäss er rund um die Insel La Réunion. Doch warum sind sie nach so langer Zeit des Ver schwindens wieder zurückgekehrt? Die Dokumentation folgt den Wanderungen der Tie re. Wissenschaftler und Fotografen kommentieren diese Hoffnungsgeschichte für di e Biodiversität unseres Planeten.Die wunderbaren Kräfte der Hypnose Dokumentation von Thierry Berrod und Pierre-Francois Gaudry Online bis zum 25. Oktober Immer mehr Schulmediziner wenden Hypnose bei der Narkose und Schmerzbehandlung a n. Kann sie auch bei psychischen Belastungsstörungen wie Traumata, Phobien, Sucht, Depressionen oder Burnout helfen?