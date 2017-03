Aktuelle Publikation der Berliner Charité belegt: Myrrhe stärkt Darmbarriere

Eschborn (ots) - Die Barrierefunktion der Darmschleimhaut istwichtig für unsere Gesundheit. Eine Schwächung der Darmbarriere(medizinisch Leaky-Gut-Syndrom) wird mit einer Vielzahl vonErkrankungen in Verbindung gebracht, so zum Beispiel mitchronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED), Reizdarm oderAllergien. Aktuelle Untersuchungen an der Charité Berlin haben jetztgezeigt, dass die Arzneipflanze Myrrhe die Darmbarriere stabilisiertund sie vor schädlichen Einflüssen durch das entzündungsförderndeEiweiß TNFalpha schützt(1). "Die Ergebnisse bestätigen die schonlange bekannte entzündungshemmende Wirkung von Myrrhe und sprechenfür ihren Einsatz bei der Behandlung von chronisch-entzündlichenDarmerkrankungen und Reizdarm, die mit Defekten der Darmbarriere undEntzündungen einhergehen", erklärt Professor Jörg-Dieter Schulzke,Charité Berlin. Eine klinische Studie der Universität Duisburg-Essenhatte bereits 2013 gezeigt, dass ein Myrrhe-Medikament* zur Erhaltungder Remission (beschwerdefreie Zeit) bei der chronischenDarmentzündung Colitis ulcerosa vergleichbar wirksam war wie dieBehandlung mit einem chemischen Standardmedikament(2).Die Darmwand ermöglicht zum einen die Nahrungs- undFlüssigkeitsaufnahme, soll aber auch das Eindringen von Bakterien undGiftstoffen verhindern. "Durch falsche Ernährung, Schadstoffe,Arzneimittel, Stress oder Infektionen kann die Darmschleimhaut beianhaltender Belastung mit der Zeit durchlässig für Bakterien,Giftstoffe und Allergene werden, die sie im gesunden Zustandabgefangen hätte", erklärt Schulzke. Eine solche Schwächung derDarmbarriere wird inzwischen mit immer mehr Erkrankungen inVerbindung gebracht und rückt daher zunehmend in den Fokus derForscher.In Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an einemReizdarmsyndrom sowie rund 300.000 Menschen an denchronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Morbus Crohn und Colitisulcerosa, die mit Defekten der Darmbarriere und Entzündungeneinhergehen. Um mit der Langzeittherapie verbundene Nebenwirkungenund gesundheitliche Risiken zu minimieren, sind pflanzlicheArzneimittel gerade bei der Behandlung von chronischen Erkrankungenvon besonderem Interesse.Darmabwehr wiederherstellen"Um bei chronischen Erkrankungen einen erneuten Entzündungsschubmöglichst lange hinauszuzögern, ist eine Wiederherstellung derDarmbarriere-Funktion essenziell", erläutert Schulzke. Die aktuellenUntersuchungen aus Berlin bestätigen die anti-entzündliche Wirkungder Myrrhe und decken einige der Mechanismen auf, die zurStabilisierung der Darmbarriere führen. Damit lässt sich der in derErfahrungsmedizin schon lange bewährte Einsatz von Myrrhe-Präparatenbei der Therapie von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen undReizdarm nun auch wissenschaftlich erklären", so der Experte.Laboruntersuchungen der Universität Leipzig konnten darüber hinauswichtige Mechanismen entschlüsseln, auf der die anti-entzündlicheWirkung eines Kombinationsarzneimittels aus Myrrhe, Kamille undKaffeekohle basiert. Diese Ergebnisse tragen zum besseren Verständnisder "Multi-Target-Wirkung", also der Vielfachwirkung, desPflanzengemischs bei: Die drei Heilpflanzen hemmen in den Fresszellendes Immunsystems entzündungsfördernde Prozesse in unterschiedlicherAusprägung und verstärken sich dabei gegenseitig in ihrerWirkung(3,4).Auch in der Praxis wirksam bei Durchfall, Reizdarm und CEDDie im Rahmen der aktuellen Laboruntersuchungen aus Berlin undLeipzig entdeckten Wirkmechanismen liefern eine Erklärung für diebeobachteten Effekte eines Myrrhe-Präparates in der Praxis. In einerStudie der Kliniken Essen-Mitte konnte gezeigt werden, dass einpflanzliches Arzneimittel mit Myrrhe* bei chronischerDickdarmentzündung, Colitis ulcerosa, zur Erhaltung der schubfreienPhase vergleichbar wirksam war wie ein chemischesStandardmedikament(2). Eine Studie mit mehr als 1000 Patienten in 131deutschen Arztpraxen hat 2014 außerdem gezeigt, dass dieseMyrrhe-Arznei auch zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion bei derBehandlung von Reizdarm und akutem Durchfall gut wirksam undverträglich ist. Es kam zu einer deutlichen Besserung derDurchfallsymptomatik und des Gesamtbeschwerdebilds bei Reizdarm,chronischen Darmerkrankungen und akuten Durchfällen. BeiReizdarm-Patienten war außerdem eine Reduktion von Blähungen zubeobachten(5).Weitere Informationen über verschiedene Darmerkrankungen und derenpflanzliche Behandlungsmöglichkeiten bietet die Websitewww.pflanzliche-darmarznei.de. *Myrrhinil-Intest®, rezeptfrei, apothekenpflichtig (mehr unterwww.myrrhinil.de)