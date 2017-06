Aktuelle Pindrop Studie zeigt: Immer mehr Konsumenten werden Opfer von Telefonbetrügern / 61 % der Konsumenten geben in ihren Social-Media-Profilen Antworten auf Sicherheitsfragen preis

London (ots) - Telefonbetrug nimmt zu, und immer mehr Konsumentenfallen ihm zum Opfer. Eine neue Studie warnt jetzt, dass KriminelleInformationen aus Social-Media-Profilen nutzen können, um dieschwachen Sicherheitsfragen von Banken zu beantworten und sich damitZugriff auf Konten zu verschaffen. Dies wirft ein Schlaglicht auf dieSicherheitsmängel in Kontaktcentern und zeigt, dass die Sicherheit imlange vernachlässigten Telefonkanal dringend verbessert werden muss.Die Antworten in einer unabhängigen Umfrage, an der 3000Konsumenten in Großbritannien, Frankreich und Deutschland teilnahmen,machten in allen drei Ländern einen ähnlichen Trend erkennbar: Fastzwei Drittel der befragten Konsumenten verraten Antworten aufSicherheitsfragen in ihren Social-Media-Kanälen. Zudem zeigten sichdie Umfrageteilnehmer unzufrieden mit den derzeitigenAuthentifizierungsmethoden, insbesondere bei Telefonaten. InDeutschland nehmen 41 % der Befragten regelmäßig - mindestens einmalmonatlich - telefonischen Kontakt zu Dienstleistern auf. Mehr als einDrittel (36 %) räumen ein, dass sie schon Antworten auf dieSicherheitsfragen vergessen haben, die beim Anruf bei ihren Bankenoder Versorgungsbetrieben gestellt werden. Gleichzeitig sind 41 % derMeinung, dass zu viele Unternehmen die gleichenAuthentifizierungsfragen stellen."Betrüger machen sich offenbar die Arglosigkeit von Konsumentenzunutze, die in ihren Social-Media-Profilen persönliche Angabenverraten", so Matt Peachey, Vice President International, Pindrop,einem Anbieter von Sprachsicherheit und Sprachauthentifizierung.Diese Konsumenten setzen sich erheblichen Risiken aus, da Betrügersolche Angaben verwenden können, um Sicherheitsfragen bei Telefonatenzu bestehen. Dabei stehen nach Angaben von Finanzdienstleistern 61 %der Betrugsfälle, die bei ihnen auftreten, mit dem Telefonkanal inZusammenhang. Noch wesentlich größer ist das Problem bei den 18- bis24-Jährigen unter den Befragten, von denen 80 % einräumten, dass siein ihren sozialen Profilen zumindest eine Information preisgeben, diezur Verifizierung ihrer Identität verwendet werden könnte, wie etwaihr Geburtsdatum oder ihren Geburtsort. "Die Maßnahmen für Online-und Offline-Sicherheit müssen gekoppelt werden; das gilt sowohl fürdie Konsumenten als auch für die Banken und Versorgungsunternehmen."Wie die Studie demonstriert, unterschätzen die Konsumenten bei weitemdie Möglichkeiten, die der Telefonkanal Betrügern bietet, um ihreKonten zu übernehmen. Während 64 % der Umfrageteilnehmer fürchteten,dass ihre Konten online gehackt werden könnten, hatten nur 55 %Angst, dass Betrüger über das Telefon Zugriff auf die Konten erlangenkönnten. Zudem war den Konsumenten nicht klar, auf welche Weise sichBetrüger persönliche Daten zunutze machen.Nur 8 % der Konsumenten erklärten, dass sie sehr gut darüberBescheid wüssten, wie und wo ihre persönlichen Daten verwendetwerden. Einer von vier Konsumenten ist sich weniger sicher als nochvor 12 Monaten, dass seine personenbezogenen Angaben angemessengeschützt werden. "Der Studie zufolge hatten im Vormonat der Umfrage57 % aller Teilnehmer bei ihrer Bank angerufen. Diese Institutestehen also vor der Frage, wie sie weiter einen ausgezeichnetentelefonischen Kundenservice bieten können, ohne dabei die Sicherheitzu vernachlässigen", so Peachey weiter.Eine Lösung, die viele Unternehmen in Erwägung ziehen dürften, istStimmbiometrie. Als Vorzug dieser Technologien wird oft angeführt,dass sie den Konsumenten das Merken von Passwörtern erspart - einVorteil, den 42 % der Umfrageteilnehmer zu schätzen wissen. InDeutschland würden 39 % wahrscheinlich von der Möglichkeit Gebrauchmachen, ihre Stimme als Passwort zu verwenden, wenn dies angebotenwürde. Über alle Regionen hinweg zeigten sich jedoch nur 10 % derKonsumenten sehr zuversichtlich, dass dies ein sicherer Ansatz sei."Die jüngsten Meldungen, wonach Stimmbiometrie leicht zu hacken ist,zeigen deutlich, dass die Nutzung der Stimme als Passwort alleinnicht ausreicht", erklärt Peachey. "Um Betrug über den Telefonkanalbesser in den Griff zu bekommen, brauchen Unternehmen einemehrschichtige Abwehrstrategie. Die Lösung muss sowohl die Stimmeanalysieren als auch die Audio- und Netzwerkmerkmale des Anrufsselbst."Möglich wird dies mit der Phoneprinting[TM]-Technologie vonPindrop, die 147 einzelne Merkmale der Hintergrund-Audiodaten einesAnrufs analysiert. Diese Analyse zeigt, an welchem geografischenStandort der Anrufer sich tatsächlich befindet, welches Gerät erverwendet und ob das Unternehmen mit diesem Gerät schon einmalkontaktiert wurde. Diese Form der Betrugsabwehr ist erheblichrobuster als Stimmbiometrie allein und ermöglicht es, einen Anrufwesentlich zuverlässiger zu identifizieren.METHODIKDie Untersuchung wurde von Pindrop® Labs in Auftrag gegeben undvon der Londoner Marktforschungsagentur Loudhouse durchgeführt. ImApril 2017 wurden dafür 3000 Konsumenten in Großbritannien,Frankreich und Deutschland befragt.Weitere Informationen zu Pindrop finden Sie unter: www.pindrop.com