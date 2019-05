Aktuelle Meningokokken-Fälle im Raum München (FOTO)

München (ots) -- Zwei Jugendliche im Münchner Umland erkrankten an Meningokokken- Seltene Meningokokken-Blutvergiftung erforderte Amputation derFüße- Bei Meningokokken-Erkrankungen ist schnelles Handeln notwendig- Impfungen bieten den bestmöglichen SchutzInnerhalb weniger Stunden kann eine Meningokokken-Erkrankung dasLeben von Familien auf den Kopf stellen. Dies mussten in denvergangenen Wochen auch zwei junge Frauen im Alter von 19 Jahren imRaum München erfahren. Eine schwere Blutvergiftung erforderte unteranderem die Amputation der Füße einer der Patientinnen.Was sind eigentlich Meningokokken?Meningokokken sind Bakterien, die den Nasen-Rachen-Raum vonMenschen besiedeln können. Einer von zehn Erwachsenen ist Träger derBakterien, ohne selbst daran zu erkranken. Durch eineTröpfcheninfektion (z.B. Husten, Niesen, Küssen) können Meningokokkenleicht auf andere Menschen übertragen werden. Meningokokken sindnicht gleich Meningokokken. Sie treten in unterschiedlichen Typenauf. In Deutschland kommen vor allem die fünf Typen A, B, C, W und Yvor. Die meisten Erkrankungsfälle gehen auf den Typ B (ca. 60%)gefolgt von Y (ca. 14%) und C (ca. 13%) zurück.Wer kann an Meningokokken erkranken?Das höchste Risiko besteht für Säuglinge und Kleinkinder, da sieoft noch kein ausgereiftes Immunsystem haben. Je jünger ein Kind ist,desto höher ist das Risiko für eine Meningokokken- Erkrankung.Jugendliche und junge Erwachsene haben ebenfalls ein leicht erhöhtesErkrankungsrisiko. Feiern und Intimkontakte erleichtern in diesemAlter die Übertragung der Bakterien. In Deutschland kommt es zu rund300 Meningokokken-Erkrankungen pro Jahr.Wie kann ich eine Meningokokken Erkrankung erkennen?Eine Erkrankung mit Meningokokken kann in 2/3 der Fälle zu einerHirnhautentzündung (Meningitis) oder in 1/3 der Fälle zu einerBlutvergiftung (Sepsis) führen. Zu den ersten Anzeichen einerErkrankung zählen grippeähnliche Symptome wie z.B. Fieber,Kopfschmerzen und Schüttelfrost. Teilweise kann es zu erstenKrankheitszeichen einer Blutvergiftung, der sogenanntenMeningokokken-Sepsis, kommen. Dazu zählen kalte Hände und kalte Füße,unnatürliche Hautfarbe oder starke Beinschmerzen.Die Symptome einer Meningokokken-Erkrankung sind häufigunspezifisch, sodass eine frühe Diagnose schwierig ist. Schwereseptische Verläufe können zu punktförmigen oder flächigenEinblutungen auf Haut und Schleimhaut sowie Blutdruckabfall undOrganversagen führen.Was tun bei Verdacht auf eine Meningokokken Erkrankung?Da diese seltene Infektion innerhalb weniger Stundenlebensbedrohlich werden kann, muss bei Verdacht auf eineMeningokokken-Erkrankung schnell gehandelt und ein Arzt aufgesuchtwerden. Dann kann mit einem Antibiotikum versucht werden, dasFortschreiten der Erkrankung aufzuhalten. Nach erfolgreicherAnsprache der Therapie sind die Betroffenen nach ca. 24 Stunden nichtmehr ansteckend.Wie kann man sich und vor allem Kinder und Jugendliche schützen?Gegen Meningokokken können Impfungen im Vorfeld bestmöglichschützen. In Deutschland sind Impfungen gegen die häufigsten 5Meningokokken-Typen A, B, C, W und Y verfügbar. Die StändigeImpfkommission (STIKO) empfiehlt eine Impfung gegen Meningokokken Cmöglichst früh im zweiten Lebensjahr. Eine Meningokokken-B-Impfungwird bei Menschen mit eingeschränkter Immunfunktion, bei engemKontakt zu einem Meningokokken-Erkrankten oder Reisen empfohlen. Füreine Impfung gegen die Typen A, W oder Y liegt ebenfalls eineImpfempfehlung bei gesundheitlicher Gefährdung oder bei Reisen inRisikogebiete vor.Weitere Informationen auf www.meningitis-bewegt.deNP-DE-BEX-PRSR-190001; 05/19Pressekontakt:Andreas KrausePR-ManagerTel.: 089/360 44- 8620E-Mail: Andreas.x.Krause@gsk.comBettina BrenneckeLeitung Government Affairs, Market Access & CommunicationsTel.: 089/360 44- 8186E-Mail: Bettina.B.Brennecke@gsk.comGlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 9, 81675 MünchenSitz der KG ist MünchenAmtsgericht München HRA 78754Komplementärin:Allen Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H, Sitz WienHandelsgericht Wien FN 93449 a Geschäftsführung:Jean-Bernard Siméon (Vors.) - Adrian BauerOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell