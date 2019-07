Aktuelle Leserumfrage: medizini erhält Bestnoten / Der Kindermagazin-Klassiker aus der Apotheke bekommt von seinen jungen Leserinnen und Lesern ein prima Zeugnis (FOTO)

Baierbrunn (ots) -medizini hat Kultstatus: Es ziert die Kinder- und Klassenzimmervon Generationen und ist auch in unserer digitalen Zeit beliebt wieeh und je. Das zeigt aktuell das überwältigend positive Ergebniseiner neuen Leserumfrage, bei der 1200 Kinder mitgemacht haben: Vomaufwendig gestalteten Wissensposter über die tollen DIN-A1-großenTierposter bis hin zu den exklusiv entworfenen Comic-Serien - nahezualle medizini-Inhalte werden von mindestens drei Viertel derUmfrageteilnehmer mit "gut" bis "sehr gut" bewertet. In derGesamtbeurteilung von medizini vergeben sogar rund 93 Prozent derKinder diese Noten!Prima Zeugnis: 93 Prozent der Leser finden medizini "gut" bis"sehr gut""Dass unser Magazin mit seinen vielen anspruchsvollen Themen zuGesundheit, Natur, Geschichte und Technik so toll ankommt, freut unssehr", sagt Chefredakteur Harald Lorenz. Die Leserbefragung zeigt,dass die Kinder von heute medizini wegen der großen Tier- undWissensposter lieben. Die Welt wird den Kindern in all ihren Facettendetailreich und leicht verständlich auf spielerische Art und Weisenähergebracht. medizini ist eine wertvolle Lektüre für Kinder, daswissen auch die Eltern. "Dieses Ergebnis spornt uns an, unserenjungen Leserinnen und Lesern jeden Monat aufs Neue spannende, witzigeund hilfreiche Themen für ihren Alltag zu bieten, die sie exklusivnur von ihrer Apotheke vor Ort bekommen."Über medizini:medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische,altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf.Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in dievielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin bestehtaus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen dieschönsten Tiere abgebildet sind und speziell für Kinder interessanteSachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationenpräsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi& Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufteAuflage bei 1.358.092 Exemplaren (IVW I/2019). medizini erscheint imWort & Bild Verlag.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - medizini, übermittelt durch news aktuell