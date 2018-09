München (ots) - Die Stimmung in der bayerischen Metall- undElektroindustrie hat sich in den letzten Monaten merklich eingetrübt.Das melden die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbändebayme vbm in ihrem neuen Konjunkturreport.Im Juli lag der entsprechende ifo-Geschäftsklima-Index für diebayerische M+E Industrie nur noch bei +18,4 Punkten, halb so hoch wienoch vor drei Monaten. Dabei wird die aktuelle Lage im Saldo auspositiven und negativen Antworten mit +44,8 Punkten weiterhin alssehr gut beurteilt. Das gilt für alle Branchen. Spitzenreiter sind imzweiten Quartal 2018 mit +53,9 Punkten die Hersteller vonelektrischen Ausrüstungen, Schlusslicht die Automobilindustrie mit+34,5 Punkten.Die Erwartungen liegen mit -4,3 Punkten hingegen im negativenBereich. Besonders pessimistisch ist die Automobil- undZulieferindustrie mit einem Saldo von -38,9 Punkten. Aber auch dieHersteller von Metallerzeugnissen haben mit -18,1 Punkten negativeErwartungen. "Die globalen Unsicherheiten haben sich drastischverschärft. Das schlägt auf die Stimmung und die Erwartungen derUnternehmen durch", erklärt Brossardt und fügt hinzu: "Anzeichen füreinen Abschwung gibt es aber nicht. Unsere Unternehmen brauchengerade jetzt Stabilität, Sicherheit und verlässlicheRahmenbedingungen. Nur so können Sie flexibel auf unvorhergeseheneEreignisse, wie zum Beispiel die Währungs- und Finanzkrise in derTürkei, reagieren."Kontakt:Tobias Kochta, Tel. 089-551 78-399,E-Mail: tobias.kochta@ibw-bayern.deOriginal-Content von: bayme vbm - Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber, übermittelt durch news aktuell