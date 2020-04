Aktuelle Informationen zu den nächsten MDR-Konzerten

Leipzig (ots) - Nachdem in Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen Großveranstaltungen zur Eindämmung einer weiteren Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus per Erlass der jeweiligen Landesregierungen bzw. Allgemeinverfügung der Städte untersagt wurden, werden alle Konzerte der MDR-Ensembles bis Ende der laufenden Spielzeit abgesagt.Konzertkarten können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten von MDR-Tickets entsprechende Informationen.Die betroffenen Veranstaltungen im Einzelnen:Ohrwürmer & KlangwunderSo, 10.05.2020 16:00 UhrLeipzig, KupfersaalGlass & BrucknerSo, 10.05.2020 19:30 UhrLeipzig, GewandhausPhilip GlassFr, 15.05.2020 19:00 UhrLeipzig, UT ConnewitzIn Terra PaxSo, 17.05.2020 11:00 UhrLeipzig, GewandhausFin de SiècleSa, 23.05.2020 20:00 UhrLeipzig, Gewandhaus52. NachtgesangFr, 29.05.2020 22:00 UhrLeipzig, PeterskircheHändel im Crystal PalaceSa, 13.06.2020 17:00 UhrSuhl, Congress CentrumDidgeridoo trifft KänguruSo, 21.06.2020 15:00 UhrLeipzig, UT ConnewitzWeitere Informationen: http://www.mdr-klassik.de/Pressekontakt:Miriam Ritter, MDR KLASSIK, Tel.: (0341) 3 00 87 04 bzw.E-Mail:miriam.ritter@mdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4584506OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell