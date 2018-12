Aktuelle Heizperiode: Mit Öl heizen ist 37 Prozent teurer als im Vorjahr (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

München (ots) -- Heizkosten für Gaskunden nur ein Prozent höher als 2017- Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio.Euro im JahrFür Verbraucher mit Ölheizung sind die Kosten in der aktuellenHeizperiode Oktober und November 37 Prozent höher als im gleichenZeitraum des vergangenen Jahres. Für Gaskunden steigen die Kosten umlediglich ein Prozent.Grund für die Entwicklung ist der starke Preisanstieg beim Heizölim Vergleich zum Herbst 2017. Die Gaspreise stiegen dagegen nurleicht. Da sowohl der diesjährige als auch der vergangene Herbst mildwaren, blieb der Heizbedarf stabil.In absoluten Werten bedeutet das für eine Musterfamilie mitReihenhaus und Ölheizung durchschnittliche Mehrkosten von 45 Euro imVergleich zum Vorjahr. Heizt die gleiche Familie mit Gas, steigen dieKosten nur um einen Euro.Das Heizen mit Öl ist erstmals seit 2014 wieder teurer als mitGas. Mittelfristig wird allerdings auch der Gaspreis wieder steigen.Bereits 265 der rund 700 Gasgrundversorger haben im Herbst ihrePreise erhöht oder Erhöhungen für die kommenden Wochen angekündigt.Im Schnitt um 8,5 Prozent."Vor hohen Heizkosten schützen sich Verbraucher am einfachsten mitdem Wechsel zu einem günstigen Anbieter", sagt Dr. Oliver Bohr,Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio.Euro im JahrSeit 2014 unterschreiten die Tarife der Alternativanbieter dieallgemeine Preisentwicklung deutlich. Grund dafür ist der intensiveWettbewerb unter den Anbietern. So sparten Verbraucher innerhalbeines Jahres insgesamt 170 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentativeStudie der WIK-Consult, einer Tochter des WissenschaftlichenInstituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).*Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportalabgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwaltenKunden im Haushaltscenter.*Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünfte, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell