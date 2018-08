Aktuelle Firmenadressen bei Address-Base

Weingarten (ots) - Die Address-Base GmbH & Co. KG,https://www.address-base.de, nutzt die ruhigeren Sommermonate, um denkompletten Adressbestand grundlegend zu aktualisieren. Neben denAktualisierungen konnten viele Adressen angereichert und teils sogarneue Branchen erschlossen werden.Address-Base bietet über 4 Millionen Firmenadressen aus der DACHRegion an. Regelmäßige Prüfmechanismen sorgen für die Aktualisierungdes Datenstamms. Dabei wird vor allem überprüft, welcheFirmenadressen nicht mehr existieren und was in bestehenden Quellenhinzugekommen ist. Aber auch Semantikprüfungen oder das Einpflegenvon Irrläufern gehören zum regelmäßigen Prozess.Zusätzlich wurden jetzt bekannte Quellen dank einem aufwendigenAbgleich gegen neu erschlossene Quellen auf ihre grundlegendeAktualität überprüft und teils aussortiert. Auf diese Weise konntenfünf Prozent neue Daten gewonnen werden. Zudem konnten veralteteAdressen, die nicht korrekt als veraltet identifiziert wurden,reduziert werden. Somit sinkt die Irrläuferquote datenübergreifendund die Qualität der Firmenadressen steigt."Unser Technik Team arbeitet kontinuierlich an der Verbesserungunserer Adressqualität. Leider kommt es vor, dass die Qualitätmancher Quellen nachlässt. Dann müssen neue Quellen zum Ausgleicherschlossen werden. Die Abgleiche zwischen den unterschiedlichaufgebauten Daten und die dafür notwendige Normalisierung sind dabeider aufwendigste Schritt", so Robert Hoppe, Geschäftsführer beiAddress-Base.Zukünftig will das Unternehmen die Irrläuferquote deutschlandweitund branchenübergreifend auf maximal sieben Prozent senken. DiesesVorhaben ist angesichts ständig wechselnder Quellen und regionalgroßer Unterschiede schwierig zu verwirklichen, aber das kreativeTechnikteam hat bereits viele Ideen.Eine Erreichbarkeit von 90 Prozent ist eigentlich gängig imDatenhandel. In manchen Branchen und Regionen werden bessere Quotenerreicht, bei anderen Zusammenstellungen dafür auch schlechtere.Address-Base hat es sich zum Ziel gesetzt, überdurchschnittlicheQualität zu erreichen und die besonders fairen Preise trotzdembeizubehalten.Pressekontakt:Address-Base GmbH & Co. KGRobert HoppeEttishofer Straße 10c88250 WeingartenE-Mail: presse@address-base.deInternet: https://www.address-base.deTelefon: +49 751 56 84 97 77Telefax: +49 751 56 84 97 99Original-Content von: Address-Base GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell