Aktuelle Ergebnisse für Bayern aus dem CHE Hochschulranking im neuen ZEIT Studienführer

Heute erscheint der neue ZEIT Studienführer 2018/19 mit demaktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung(CHE). Auch in Bayern wurden Hochschulen in folgenden Fächern neubewertet: Biologie / Biowissenschaft, Chemie, Geografie,Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin,Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften, Sport / Sportwissenschaft, Sport Lehramt undZahnmedizin.Der ZEIT Studienführer 2018/19 Der ZEIT Studienführer mit demaktuellen CHE Hochschulranking wird vom ZEIT Verlag herausgegeben.Das Magazin beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Einstiegins Studium, hilft bei der Entscheidung für das passende Studienfach,den richtigen Standort und gibt Tipps zu Studienbewerbung und-finanzierung. Das Extraheft "Wege in den Beruf" beschäftigt sich mitBerufsperspektiven, Werdegängen und bietet Tipps und Ideen, nachwelchen Kriterien man den richtigen Beruf wählt. Der ZEITStudienführer 2018/19 ist ab heute für 8,95 Euro überall im Handeloder unter www.zeit.de/studienfuehrer erhältlich.Das CHE HochschulrankingMit dem Hochschulranking bietet das CHE seit 20 Jahren für über 30Fächer Studieninteressierten Informationen und Transparenz, um daspassende Angebot zu finden. Es ist das umfassendste unddetaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum, bei welchem mehrals 300 Universitäten und Fachhochschulen untersucht und über 150.000Studierende befragt werden. Neben Fakten zu Studium, Lehre undForschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden über dieStudienbedingungen an ihrer Hochschule. Jedes Fach wird imDreijahresrhythmus neu bewertet. Das Ranking ist ab sofort auch aufZEIT CAMPUS ONLINE unter www.zeit.de/che-ranking abrufbar.AmbergDie Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden erreicht imFach Informatik am Standort Amberg gute Ergebnisse in der Kategorie"Unterstützung am Studienanfang".AugsburgInformatik-Studierende der Hochschule für angewandteWissenschaften Augsburg sind sehr zufrieden mit der allgemeinenStudiensituation und der Betreuung durch Lehrende.Die Fächer Informatik, Mathematik und Physik der UniversitätAugsburg können sich in der Kategorie "Abschlüsse in angemessenerZeit" in der Spitzengruppe positionieren. In der Kategorie"Unterstützung am Studienanfang" kann das Fach Informatik zusätzlichdie Spitzengruppe erreichen.BambergAn der Universität Bamberg können die Fächer Informatik undPolitikwissenschaft / Sozialwissenschaften in der Kategorie"Abschlüsse in angemessener Zeit" überzeugen und die Spitzengruppeerreichen. Studierende der Informatik sind zudem sehr zufrieden mitder allgemeinen Studiensituation und dem Wissenschaftsbezug. Das Fachkann sich zusätzlich in der Kategorie "Unterstützung amStudienanfang" in der Spitzengruppe positionieren.BayreuthStudierende der Biologie / Biowissenschaften und der Chemie derUniversität Bayreuth schätzen sehr die Vermittlung derFachkompetenzen ihres Faches. Letztere sind ebenfalls sehr zufriedenmit der Studienorganisation und der allgemeinen Studiensituation.Zudem kann das Fach in der Kategorie "Abschlüsse in angemessenerZeit" überzeugen und dort die Spitzengruppe erreichen. Das FachBiologie / Biowissenschaften kann sich in der Kategorie"Unterstützung am Studienanfang" in der Spitzengruppe positionieren,ebenso wie die Fachbereiche Geowissenschaften und Sport /Sportwissenschaft und Sport Lehramt. Studierende der Mathematik sindsehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation und der Betreuungdurch Lehrende. Auch in der Kategorie "Abschlüsse in angemessenerZeit" kann der Fachbereich überzeugen und die Spitzengruppeerreichen, ebenso wie das Fach Physik. Studierende derGeowissenschaften und Sport / Sportwissenschaft schätzen sehr dieallgemeine Studiensituation.CoburgDie Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg kann in denKategorien "Unterstützung am Studienanfang" und "Kontakt zurBerufspraxis" im Fach Informatik überzeugen und sich einen Platz inder jeweiligen Spitzengruppe sichern.DeggendorfDas Fach Informatik der Technischen Hochschule Deggendorf erzieltsehr gute Ergebnisse und kann sich in den Kategorien "Abschlüsse inangemessener Zeit" und "Unterstützung am Studienanfang" einen Platzin der Spitzengruppe sichern. In der Kategorie "Kontakt zurBerufspraxis" kann sich das Fach Pflegewissenschaft in derSpitzengruppe positionieren.EichstättStudierende des Fachs Geografie der Katholischen Universität amStandort Eichstätt sind sehr zufrieden mit der allgemeinenStudiensituation und den Exkursionen. Auch Studierende derPolitikwissenschaft / Sozialwissenschaften schätzen die allgemeineStudiensituation und sind zudem sehr zufrieden mit dem Lehrangebot.Das Fach Mathematik kann in den Kategorien "Abschlüsse inangemessener Zeit" und "Unterstützung am Studienanfang" überzeugenund sich jeweils einen Platz in der Spitzengruppe sichern. In derKategorie "Kontakt zur Berufspraxis" positioniert sich sowohl derFachbereich Pflegewissenschaft als auch Geografie in derSpitzengruppe.Erlangen NürnbergDie Fächer Biologie / Biowissenschaften und Mathematik derUniversität Erlangen Nürnberg erreichen in der Kategorie"Unterstützung am Studienanfang" die Spitzengruppe. In der Kategorie"Abschlüsse in angemessener Zeit" können die Fächer Chemie,Mathematik, Pharmazie, Physik und Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften überzeugen und sich jeweils in der Spitzengruppepositionieren. Studierende der Chemie sind sehr zufrieden mit derStudienorganisation und der Vermittlung von Fachkompetenzen.Geografie-Studierende heben insbesondere die allgemeineStudiensituation als auch die Exkursionen sehr positiv hervor. DasFach Zahnmedizin gelangt in der Kategorie "WissenschaftlicheVeröffentlichungen" in die Spitzengruppe. In der Kategorie"Forschungsgelder pro Wissenschaftler" kann das Fach Mathematiküberzeugen und sich in der Spitzengruppe platzieren. Studierende derPhysik schätzen besonders die Unterstützung im Studium, dasLehrangebot und die Laborpraktika.Hof Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof kann im FachInformatik in den Kategorien "Abschlüsse in angemessener Zeit" und"Kontakt zur Berufspraxis" überzeugen und sich in der Spitzengruppepositionieren.IngolstadtDie Technische Hochschule Ingolstadt erzielt im Fach Informatiksehr gute Ergebnisse in den Kategorien "Abschlüsse in angemessenerZeit" und "Kontakt zur Berufspraxis" und kann sich in derSpitzengruppe platzieren.LandshutDas Fach Informatik der Hochschule Landshut liegt in der Kategorie"Kontakt zur Berufspraxis" in der Spitzengruppe.MünchenDie Hochschule für angewandte Wissenschaften München kann im FachPflegewissenschaft in den Kategorien "Unterstützung am Studienanfang"und "Kontakt zur Berufspraxis" überzeugen und sich einen Platz in derSpitzengruppe sichern.Auch die Katholische Stiftungshochschule München gelangt im FachPflegewissenschaft in der Kategorie "Kontakt zur Berufspraxis" in dieSpitzengruppe und überzeugt die Studierenden des Fachs außerdem mitder allgemeinen Studiensituation und der Betreuung durch Lehrende.Die Fächer Biologie / Biowissenschaften, Geowissenschaften undMedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München können sich in derKategorie "Unterstützung am Studienanfang" einen Platz in derSpitzengruppe sichern. Medizin-Studierende schätzen zudem denWissenschaftsbezug. Das Fach Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften ist in der Kategorie "Abschlüsse in angemessenerZeit" und der Fachbereich Zahnmedizin in der Kategorie"Wissenschaftliche Veröffentlichungen" in der jeweiligenSpitzengruppe platziert. In der Kategorie "Forschungsgelder proWissenschaftler" kann das Fach Geowissenschaften überzeugen und sicheinen Platz in der Spitzengruppe sichern. Chemie-Studierende sindsehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation, derStudienorganisation und der Vermittlung der Fachkompetenzen. Zudemerreicht der Fachbereich in der Kategorie "Abschlüsse in angemessenerZeit" die Spitzengruppe.Studierende der Biologie / Biowissenschaften und der Chemie der TUMünchen sind sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation undder Vermittlung der Fachkompetenzen. Letztere heben zudem besonderspositiv die Studienorganisation hervor. In der Kategorie"Unterstützung am Studienanfang" können sich gleich mehrereFachbereiche in der Spitzengruppe positionieren: Biologie /Biowissenschaften, Geowissenschaften, Informatik und Mathematik.Studierende der Informatik, Mathematik und Medizin sind sehrzufrieden mit der allgemeinen Studiensituation. Das Fach Medizinerreicht zudem in der Kategorie "WissenschaftlicheVeröffentlichungen" die Spitzengruppe. In der Kategorie "Kontakt zurBerufspraxis" kann sich das Fach Sport / Sportwissenschaft in derSpitzengruppe positionieren. Informatik-Studierende schätzen sehr dieUnterstützung im Studium und den Wissenschaftsbezug. Die FachbereicheChemie und Physik erzielen sehr gute Ergebnisse in der Kategorie"Abschlüsse in angemessener Zeit" und können sich in derSpitzengruppe platzieren. Studierende der Medizin sind sehr zufriedenmit dem Wissenschaftsbezug und der Studienorganisation,Physik-Studierende schätzen sehr die Laborpraktika.Die Universität BW München kann im Fach Informatik in denKategorien "Abschlüsse in angemessener Zeit" und "Unterstützung amStudienanfang" überzeugen und die Spitzengruppe erreichen.NürnbergDas Fach Pflegewissenschaft der Evangelischen Hochschule Nürnbergerzielt sehr gute Ergebnisse in der Kategorie "Kontakt zurBerufspraxis" und gelangt in die Spitzengruppe.PassauStudierende des Fachs Sport Lehramt der Universität Passau sindsehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation. Der FachbereichInformatik positioniert sich in den Kategorien "Abschlüsse inangemessener Zeit" und "Unterstützung am Studienanfang" in derSpitzengruppe. Auch das Fach Mathematik überzeugt in der Kategorie"Unterstützung am Studienanfang", zudem schätzen dessen Studierendesehr die Betreuung durch Lehrende. In der Kategorie "Abschlüsse inangemessener Zeit" erzielt das Fach Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften sehr gute Ergebnisse und kann sich in derSpitzengruppe positionieren. Die Studierenden sind hier zudem sehrzufrieden mit dem Lehrangebot.RegensburgStudierende der Informatik und der Pflegewissenschaft derOstbayerischen Technischen Hochschule Regensburg sind sehr zufriedenmit der allgemeinen Studiensituation und der Betreuung durchLehrende. Auch in der Kategorie "Kontakt zur Berufspraxis" könnenbeide Fächer überzeugen und sich einen Platz in der Spitzengruppesichern. Das Fach Informatik erreicht zudem in den Kategorien"Abschlüsse in angemessener Zeit" und "Unterstützung amStudienanfang" die Spitzengruppe. Studierende der Pflegewissenschaftheben zusätzlich besonders die Prüfungen positiv hervor.Die Fächer Chemie, Mathematik, Physik und Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften der Universität Regensburg überzeugen in derKategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit" und können jeweils dieSpitzengruppe erreichen. Studierende der Chemie sind zudem sehrzufrieden mit der Studienorganisation und der Vermittlung derFachkompetenzen. In der Kategorie "Unterstützung am Studienanfang"erzielen sowohl das Fach Biologie / Biowissenschaften als auchZahnmedizin sehr gute Ergebnisse und positionieren sich in derSpitzengruppe. Das Fach Zahnmedizin sichert sich zusätzlich in derKategorie "Wissenschaftliche Veröffentlichungen" einen Platz in derSpitzengruppe. Studierende der Biologie / Biowissenschaften schätzendie Vermittlung von Fachkompetenzen, während Zahnmedizin-Studierendebesonders die allgemeine Studiensituation, die Prüfungen und dieStudienorganisation hervorheben.WürzburgDie Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurtkann am Standort Würzburg in den Fächern Pflegewissenschaft undInformatik in der Kategorie "Kontakt zur Berufspraxis" dieSpitzengruppe erreichen. Das Fach Informatik überzeugt zusätzlich inden Kategorien "Abschlüsse in angemessener Zeit" und "Unterstützungam Studienanfang" und erreicht hier ebenfalls die Spitzengruppe.Die Fächer Informatik, Physik, Chemie und Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften der Universität Würzburg gelangen in derKategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit" in die Spitzengruppe.Studierende der Biologie / Biowissenschaften sind sehr zufrieden mitdem Lehrangebot und der Vermittlung der Fachkompetenzen. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurtkann am Standort Würzburg in den Fächern Pflegewissenschaft undInformatik in der Kategorie "Kontakt zur Berufspraxis" dieSpitzengruppe erreichen. Das Fach Informatik überzeugt zusätzlich inden Kategorien "Abschlüsse in angemessener Zeit" und "Unterstützungam Studienanfang" und erreicht hier ebenfalls die Spitzengruppe.Die Fächer Informatik, Physik, Chemie und Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften der Universität Würzburg gelangen in derKategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit" in die Spitzengruppe.Studierende der Biologie / Biowissenschaften sind sehr zufrieden mitdem Lehrangebot und der Vermittlung der Fachkompetenzen. Zudemüberzeugt das Fach in der Kategorie "Unterstützung am Studienanfang"und erreicht hier ebenso wie das Fach Mathematik die Spitzengruppe.Chemie-Studierende schätzen besonders die Studienorganisation und dieVermittlung der Fachkompetenzen, während Studierende der Pharmaziebesonders positiv die Labore hervorheben. In der Kategorie "Kontaktzur Berufspraxis" überzeugt das Fach Geografie und kann sich hier inder Spitzengruppe positionieren.