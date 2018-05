Aktuelle Ergebnisse für Baden-Württemberg aus dem CHE Hochschulranking im neuen ZEIT Studienführer

--------------------------------------------------------------Mehr Informationenhttp://ots.de/nHqVmL--------------------------------------------------------------Hamburg/Gütersloh (ots) - ErgebnisseBaden-Württemberg liegt in der digitalenPressemappe zum Download vor und ist unterhttp://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -Heute erscheint der neue ZEIT Studienführer 2018/19 mit demaktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung(CHE). Auch in Baden-Württemberg wurden Hochschulen in folgendenFächern neu bewertet: Biologie / Biowissenschaft, Chemie, Geografie,Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin,Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften, Sport / Sportwissenschaft, Sport Lehramt undZahnmedizin.Der ZEIT Studienführer 2018/19Der ZEIT Studienführer mit dem aktuellen CHE Hochschulranking wirdvom ZEIT Verlag herausgegeben. Das Magazin beantwortet diewichtigsten Fragen rund um den Einstieg ins Studium, hilft bei derEntscheidung für das passende Studienfach, den richtigen Standort undgibt Tipps zu Studienbewerbung und -finanzierung. Das Extraheft "Wegein den Beruf" beschäftigt sich mit Berufsperspektiven, Werdegängenund bietet Tipps und Ideen, nach welchen Kriterien man den richtigenBeruf wählt. Der ZEIT Studienführer 2018/19 ist ab heute für 8,95Euro überall im Handel oder unter www.zeit.de/studienfuehrererhältlich.Das CHE HochschulrankingMit dem Hochschulranking bietet das CHE seit 20 Jahren für über 30Fächer Studieninteressierten Informationen und Transparenz, um daspassende Angebot zu finden. Es ist das umfassendste unddetaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum, bei welchem mehrals 300 Universitäten und Fachhochschulen untersucht und über 150.000Studierende befragt werden. Neben Fakten zu Studium, Lehre undForschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden über dieStudienbedingungen an ihrer Hochschule. Jedes Fach wird imDreijahresrhythmus neu bewertet. Das Ranking ist ab sofort auch aufZEIT CAMPUS ONLINE unter www.zeit.de/che-ranking abrufbar.AalenDer Fachbereich Informatik der Hochschule Aalen erzielt sehr guteErgebnisse. In den Kategorien "Unterstützung am Studienanfang" und"Kontakt zur Berufspraxis" sichert er sich jeweils einen Platz in derSpitzengruppe.AlbstadtDie Hochschule Albstadt-Sigmaringen am Standort Albstadtpositioniert sich im Fachbereich Informatik in der Kategorie"Unterstützung am Studienanfang" in der Spitzengruppe.EsslingenIm Fachbereich Pflegewissenschaft kann die Hochschule Esslingen inder Kategorie "Kontakt zur Berufspraxis" überzeugen und sich in derSpitzengruppe platzieren.FreiburgDie Studierenden der Pflegewissenschaft an der KatholischenHochschule Freiburg sind sehr zufrieden mit den Prüfungen und auch inder Kategorie "Kontakt zur Berufspraxis" erreicht der Fachbereich dieSpitzengruppe.Die Fachbereiche Informatik, Mathematik und Geowissenschaften derUniversität Freiburg können in der Kategorie "Unterstützung amStudienanfang" überzeugen und erreichen jeweils die Spitzengruppe.Das Fach Geowissenschaften positioniert sich zusätzlich in derKategorie "Kontakt zur Berufspraxis" in der Spitzengruppe, ebenso derFachbereich Geografie. Chemie-Studierende sind sehr zufrieden mit derStudienorganisation und der Vermittlung der Fachkompetenz.Studierende der Biologie / Biowissenschaften schätzen insbesonderedie allgemeine Studiensituation und die Laborpraktika. Auch inanderen Kategorien können sich die beiden Fachbereiche in derSpitzengruppe positionieren: der Fachbereich Chemie überzeugt durch"Abschlüsse in angemessener Zeit", Biologie / Biowissenschaften durchdie "Unterstützung am Studienanfang". Die Fachbereiche Medizin undZahnmedizin platzieren sich beide in der Kategorie "WissenschaftlicheVeröffentlichungen" in der Spitzengruppe. Sport- /Sportwissenschaft-Studierende sind sehr zufrieden mit der allgemeinenStudiensituation und den Sportstätten. Zusätzlich erreicht derFachbereich in den Kategorien "Unterstützung am Studienanfang","Kontakt zur Berufspraxis" und "Wissenschaftliche Veröffentlichungen"die Spitzengruppe. Studierende des Fachs Sport Lehramt schätzenbesonders die allgemeine Studiensituation und die Schulpraxis. Auchin den Kategorien "Unterstützung am Studienanfang" und"Wissenschaftliche Veröffentlichungen" wird jeweils die Spitzengruppeerreicht.FriedrichshafenStudierende des Fachbereiches Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften der Zeppelin Universität am StandortFriedrichshafen sind sehr zufrieden mit der allgemeinenStudiensituation, dem Lehrangebot und dem Wissenschaftsbezug.Zusätzlich kann sich das Fach in den Kategorien "Abschlüsse inangemessener Zeit" und "Internationale Ausrichtung" in derSpitzengruppe positionieren.FurtwangenDie Hochschule Furtwangen kann im Fachbereich Informatik in denKategorien "Abschlüsse in angemessener Zeit", "Unterstützung amStudienanfang" und "Kontakt zur Berufspraxis" überzeugen und erreichtjeweils die Spitzengruppe. Zudem schätzen die Studierenden besondersdie allgemeine Studiensituation und die Betreuung durch Lehrende.HeidelbergBiologie / Biowissenschaften-Studierende der UniversitätHeidelberg sind mit der Vermittlung der Fachkompetenzen sehrzufrieden. Der gleiche Fachbereich ebenso wie das Fach Zahnmedizinkann sich in der Kategorie "Unterstützung am Studienanfang" in derSpitzengruppe positionieren. Die Fächer Mathematik und Geografieerreichen in der Kategorie "Forschungsgelder pro Wissenschaftler" dieSpitzengruppe. Das Fach Geografie erzielt ebenfalls in der Kategorie"Kontakt zur Berufspraxis" sehr gute Ergebnisse und die Studierendenheben hier besonders die allgemeine Studiensituation hervor.Chemie-Studierende sind sehr zufrieden mit der Studienorganisationund der Vermittlung der Fachkompetenzen. Auch in der Kategorie"Abschlüsse in angemessener Zeit" erreicht der Fachbereich dieSpitzengruppe, ebenso wie die Fächer Physik und Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften. Studierende der Physik schätzen zudem dasLehrangebot und die Laborpraktika. Im Fach Pharmazie sind dieStudierenden sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation, derBetreuung durch Lehrende und den Laboren. In den Kategorien"Abschlüsse in angemessener Zeit" und "WissenschaftlicheVeröffentlichungen" kann sich das Fach ebenfalls in der Spitzengruppepositionieren. Der Fachbereich Sport / Sportwissenschaft hebt sichbesonders in den Kategorien "Unterstützung am Studienanfang","Wissenschaftliche Veröffentlichungen" und "Kontakt zur Berufspraxis"hervor und kann jeweils die Spitzengruppe erreichen. Zudem schätzendie Studierenden hier besonders die allgemeine Studiensituation.Sport Lehramt erreicht die Spitzengruppe in den Kategorien"Unterstützung am Studienanfang" und "WissenschaftlicheVeröffentlichungen". Das Fach Medizin kann in der Kategorie"Wissenschaftliche Veröffentlichungen" überzeugen und sich in derSpitzengruppe platzieren. Die Studierenden des Fachs sind sehrzufrieden mit der allgemeinen Studiensituation, derStudienorganisation und dem Wissenschaftsbezug. Der Fachbereich derUniversität Heidelberg erreicht zudem in der Kategorie "Unterstützungam Studienanfang" die Spitzengruppe.Die Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg am StandortMannheim erzielt im Fachbereich Medizin sehr gute Ergebnisse in derKategorie "Wissenschaftliche Veröffentlichungen". Studierende sindhier besonders zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation, demWissenschaftsbezug und der Studienorganisation.HeilbronnDie Hochschule Heilbronn erreicht im Fachbereich Informatik in derKategorie "Kontakt zur Berufspraxis" die Spitzengruppe.HohenheimStudierende der Biologie / Biowissenschaften der UniversitätHohenheim sind sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation,dem Lehrangebot und den Laborpraktika. Ebenso schätzen sie dieVermittlung der Fachkompetenzen.KarlsruheInformatik-Studierende der Hochschule Karlsruhe schätzen besondersdie allgemeine Studiensituation und die Betreuung durch Lehrende.Auch in den Kategorien "Abschlüsse in angemessener Zeit" und "Kontaktzur Berufspraxis" kann sich der Fachbereich in der Spitzengruppepositionieren.Das Karlsruher Institut für Technologie KIT erreicht in mehrerenFächern und unterschiedlichen Kategorien die Spitzengruppe.Studierende der Fächer Biologie / Biowissenschaften und Informatiksind sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation. BeideFächer erreichen auch in der Kategorie "Unterstützung amStudienanfang" die Spitzengruppe. Die Studierenden des FachbereichsInformatik schätzen zudem die Unterstützung im Studium sowie denWissenschaftsbezug. Das Fach Geografie kann in der Kategorie"Forschungsgelder pro Wissenschaftler" die Spitzengruppe erreichen,das Fach Mathematik schafft dies durch die "Unterstützung amStudienanfang". Studierende der Chemie sind sehr zufrieden mit derallgemeinen Studiensituation, der Studienorganisation und derVermittlung der Fachkompetenzen. Zudem wird in der Kategorie"Abschlüsse in angemessener Zeit" die Spitzengruppe erreicht. DerFachbereich Sport / Sportwissenschaft kann sich in den Kategorien"Unterstützung am Studienanfang", "Kontakt zur Berufspraxis" und"Wissenschaftliche Veröffentlichungen" in der Spitzengruppepositionieren. Die Studierenden schätzen hier zudem die Sportstätten.Das Fach Sport Lehramt erreicht in den Kategorien "Unterstützung amStudienanfang" und "Wissenschaftliche Veröffentlichungen" dieSpitzengruppe.KonstanzDie Fächer Mathematik, Sport / Sportwissenschaft und Sport Lehramtder Universität Konstanz können sich in der Kategorie "Unterstützungam Studienanfang" in der Spitzengruppe positionieren. Auch das FachInformatik erreicht in dieser Kategorie einen Platz in derSpitzengruppe, zusätzlich sind Informatik-Studierende sehr zufriedenmit dem Wissenschaftsbezug. In der Kategorie "Abschlüsse inangemessener Zeit" können sich die Fächer Chemie, Physik undPolitikwissenschaft / Sozialwissenschaften einen Platz in derSpitzengruppe sichern. Studierende der Physik sind sehr zufrieden mitder Unterstützung im Studium, und Chemie-Studierende schätzenbesonders die allgemeine Studiensituation, die Studienorganisationund die Vermittlung von Fachkompetenzen. Der Fachbereich Biologie /Biowissenschaften erreicht in der Kategorie "Unterstützung amStudienanfang" die Spitzengruppe. Studierende sind hier außerdem sehrzufrieden mit der allgemeinen Studiensituation, dem Lehrangebot, denLaborpraktika und der Vermittlung der Fachkompetenzen.Politikwissenschaft- / Sozialwissenschaften-Studierende schätzenbesonders die allgemeine Studiensituation, das Lehrangebot und denWissenschaftsbezug.MannheimStudierende der Politikwissenschaft / Sozialwissenschaften derUniversität Mannheim sind sehr zufrieden mit der allgemeinenStudiensituation und dem Wissenschaftsbezug. Der Fachbereich konnteaußerdem in den Kategorien "Abschlüsse in angemessener Zeit" und"Internationale Ausrichtung" die Spitzengruppe erreichen.OffenburgDas Fach Informatik der Hochschule Offenburg kann sich in denKategorien "Unterstützung am Studienanfang" und "Kontakt zurBerufspraxis" in der Spitzengruppe positionieren. Die Studierendensind hier zudem sehr zufrieden mit der Betreuung durch Lehrende.PforzheimDie Hochschule Pforzheim gelangt mit dem Fach Informatik in denKategorien "Abschlüsse in angemessener Zeit", "Unterstützung amStudienanfang" und "Kontakt zur Berufspraxis" in die Spitzengruppe.Ravensburg-WeingartenDie Hochschule Ravensburg-Weingarten erreicht im Fach Informatikgute Ergebnisse in der Kategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit".Die Studierenden des Fachs sind zudem zufrieden mit der allgemeinenStudiensituation und der Betreuung durch Lehrende.ReutlingenDer Fachbereich Informatik der Hochschule Reutlingen überzeugt inden Kategorien "Kontakt zur Berufspraxis", "Abschlüsse inangemessener Zeit" und "Unterstützung am Studienanfang" und erreichthier jeweils die Spitzengruppe. Die Studierenden sind hier zudem sehrzufrieden mit der allgemeinen Studiensituation und der Betreuungdurch Lehrende.StuttgartIm Fach Informatik kann die Hochschule der Medien Stuttgart dieSpitzengruppe in den Kategorien "Abschlüsse in angemessener Zeit","Unterstützung am Studienanfang" und "Kontakt zur Berufspraxis"erreichen. Studierende des Fachs sind sehr zufrieden mit derallgemeinen Studiensituation.Die Hochschule für Technik Stuttgart sichert sich im FachInformatik in den Kategorien "Unterstützung am Studienanfang" und"Kontakt zur Berufspraxis" einen Platz in der Spitzengruppe.Die Fächer Geowissenschaften, Biologie / Biowissenschaften,Informatik und Mathematik der Universität Stuttgart erreichen in derKategorie "Unterstützung am Studienanfang" die Spitzengruppe. In derKategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit" können die FachbereicheChemie, Physik und Politikwissenschaft / Sozialwissenschaftenüberzeugen und jeweils in die Spitzengruppe gelangen. Studierende derChemie schätzen zudem die Vermittlung der Fachkompetenzen.Physik-Studierende sind sehr zufrieden mit der Unterstützung imStudium.TübingenAn der Universität Tübingen können die Fächer Geowissenschaften,Informatik, Mathematik und Medizin in der Kategorie "Unterstützung amStudienanfang" überzeugen und erreichen die Spitzengruppe. Das FachMedizin kann sich zusätzlich in der Kategorie "WissenschaftlicheVeröffentlichungen" in der Spitzengruppe platzieren.Medizin-Studierende sind außerdem sehr zufrieden mit der allgemeinenStudiensituation. In der Kategorie "WissenschaftlicheVeröffentlichungen" kann das Fach Pharmazie überzeugen und sich einenPlatz in der Spitzengruppe sichern. Studierende der Physik sind sehrzufrieden mit dem Lehrangebot und den Laborpraktika, Sport-/Sportwissenschafts-Studierende schätzen die allgemeineStudiensituation und die Sportstätten. Die Fachbereiche Chemie undPolitikwissenschaft /Sozialwissenschaften überzeugen in der Kategorie"Abschlüsse in angemessener Zeit" und können sich in derSpitzengruppe positionieren. Chemie-Studierende sind zudem sehrzufrieden mit der Studienorganisation und der Vermittlung derFachkompetenzen. Studierende der Politikwissenschaft /Sozialwissenschaften schätzen die allgemeine Studiensituation und denWissenschaftsbezug.Ulm Die Fachbereiche Chemie, Mathematik und Physik der UniversitätUlm können in der Kategorie "Abschlüsse in angemessener Zeit"überzeugen und positionieren sich hier in der Spitzengruppe. In derKategorie "Unterstützung am Studienanfang" erzielen die FächerInformatik und Medizin sehr gute Ergebnisse und erreichen jeweils dieSpitzengruppe. 