Aktuelle Einschätzung zum Ölpreis

Der Ölpreis (hier im Chart der Preis in US-Dollar je Barrel Sorte Brent) kämpft charttechnisch gesehen mit dem seit Mitte Juni gebildeten Aufwärtstrend, siehe Chart. Was ist denn mit dem Hurricane Harvey in den USA, hat der nicht die Öl-Förderung behindert und sollte das den Ölpreis nicht deutlicher steigen lassen?

Was es derzeit zu bedenken gilt in Bezug auf die Ölpreise

Hier gilt es zu differenzieren. Der in Europa viel beachtete Ölpreis der Sorte Brent bezieht sich auf Nordsee-Öl. Und da ist die Förderung durch den Hurricane Harvey ja keineswegs eingeschränkt. Anders beim Erdöl Sorte WTI – insofern gilt es hier auch den Spread zwischen den beiden Ölpreisen zu beachten.

Aber auch der WTI-Preis ist keineswegs deutlich nach oben geschossen. Dafür ist aber der Preis für Benzin in den USA deutlich gestiegen. Denn im Süden der USA mussten einige Raffinerien schließen. Es kann also derzeit gar nicht so viel Rohöl wie sonst zu Benzin weiterverarbeitet werden. Deshalb ist das bullish für den Benzinpreis (bei tendenziell unveränderter Nachfrage) – aber weniger bis kaum für den Ölpreis. Denn was nützt Öl, wenn es nicht in der Raffinerie weiterverarbeitet werden kann?

