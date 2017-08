Aktuelle Einschätzung zum Ölpreis

Vor dem Wochenende könnte es auch für Rohstoff-Trader noch einmal interessant werden: Gegen 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit stehen in den USA neue Zahlen zur „Plattform-Zählung“ an. Diese werden vom Öl-Servicedienstleister Baker Hughes berechnet und können einen durchaus spürbaren Einfluss auf die Preise von Erdöl (Preis für Brent-Rohöl siehe Chart) und Erdgas haben. Um was es dabei geht:

Die Zahl der Bohrtürme ist zuletzt leicht gesunken

Bei den Baker Hughes Zahlen geht es um die Zahl der Bohrtürme in den USA (aufgeschlüsselt nach Erdöl- und Erdgas-Bohrtürmen und einem Gesamtwert). So lag z.B. die Gesamtzahl der Bohrtürme demnach zuletzt bei 954. Und so werden die Zahlen üblicherweise eingeordnet: Wenn die Zahl der Bohrtürme stark steigt, dann gilt dies als Zeichen dafür, dass in der Zukunft mehr Öl/Gas (je nach Art der Bohrtürme) auf den Markt kommen wird.

Es handelt sich insofern um einen Frühindikator nach dem Motto: Wenn jetzt viel nach Öl und Erdgas gebohrt wird, dann wird in Zukunft voraussichtlich mehr davon gefördert! Die Situation ist höchst interessant, denn monatelang stieg die Zahl der Bohrtürme erheblich (rund verdoppelt im Jahresvergleich). Doch vorige Woche war die Zahl der gesamten Bohrtürme um 4 gesunken. Zeichnet sich da ein neuer Trend ab? Abwarten!

