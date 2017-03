Aktuelle Analyse zur Inklusion in der Fußballbundesliga: Das Engagement einzelner Bundesligavereine ist gut, bei zahlreichen anderen Erstligaclubs muss noch erheblich mehr dafür getan werden

Hamburg (ots) - Jede Woche im RampenlichtDie Fußballbundesligisten stehen wöchentlich im Rampenlicht.Hundertausende Fans drücken den Vereinen Woche für Woche die Daumenund besuchen die Bundesliga-Stadien. Darunter sind auch zahlreichevon Inklusion betroffene Menschen.Aktuelle AnalyseEine jüngst durchgeführte Abfrage des Parentsmagazins-Hamburg beiden 18 Bundesligavereinen hat Licht ins Dunkel gebracht, ob und wiesie sich für von Inklusion betroffene Menschen engagieren.VorbildlichDer FC Bayern beschäftigt gegenwärtig mehr als 70 Menschen mitBehinderung.Seit 3 Jahren richtet die TSG 1899 Hoffenheim in Zusammenarbeitmit "Anpfiff" und Special Olympics eines der größtenInklusion-Fußballturniere in Deutschland aus.Mainz 05 hat eine langfristige Kooperation mit dem Verein"Elternkreis Down Syndrom Mainz e.V. und ermöglicht einem Schülermit Trisomie 21 einmal die Woche für ca. 4 Stunden ein Praktikum inder Geschäftsstelle.Seit der Saison 2016/17 bekommen die HSV-Rollstuhlfahrer fünfDauerkarten vom Verein.Der VfL Wolfsburg führt seit 2014 die VfL-Vielfaltswochen durch.Wie der Name schon verrät steht die Vielfalt hier im Mittelpunktunterschiedlichster Projekte. Ziel ist es hierbei, für sozialbenachteiligte Gruppen Teilhabe zu schaffen, über Anti-Rassismus- undweitere Workshops mit Schülerinnen und Schüler Vorurteile gegenüberdem Anderen abzubauen."Einfach Fußball" ist eine Initiative für mittlerweile 22 Schulen,für die Bayer 04 Leverkusen im Zusammenspiel mit der Bayer AGFußballtraining für geistig Behinderte in NRW organisiert und dieTrainer auch gezielt schult. Erst jüngst wurde vomGesellschafterausschuss-Vorsitzenden der Fußball GmbH, WernerWenning, eine Spende von weiteren 22.500,- Euro anlässlich des 70.Geburtstages auf den Weg gebracht.Gesellschaftliche Verantwortung der Bundesliga"Das Bundesliga-Geschäft hat sich in den letzten 15, 20 Jahrenverändert, weil einfach viel mehr Geld ins Spiel gekommen ist. Unddann wird eben auch gefragt: Was macht ihr eigentlich sonst so?Spielt ihr nur Fußball und schiebt viel Geld hin und her? Oderengagiert ihr euch auch? Die Fußballbundesliga insgesamt, und dieVereine, haben eine enorme Öffentlichkeit. Und daraus erwächst auchein großes Stück gesellschaftlicher Verantwortung", so Maik Findeisenvom Parentsmagazin-Hamburg.Betroffene Gruppen unserer Gesellschaft"Inklusion und Integration in den Sport beziehen sich nicht nurauf behinderte Menschen. Auch anderen Gruppen der Gesellschaft wieMigranten und Langzeitarbeitslosen sollte Teilhabe ermöglichtwerden", so Karsten Gödicke vom Parentsmagazin-Hamburg.ResümeeSylvia Wehde als Fußballanhängerin sagt: "Erfolgreiche Projekteund Initiativen zeigen, dass sich einzelne Vereine der 1.Fußballbundesliga bereits sehr gut um Inklusion und Integrationkümmern. Bei anderen Bundesligaclubs wäre es wünschenswert wenn sieihr Engagement hierfür erheblich verbessern."Umfrageergebnisse: Hier sind die aktuellen Umfrageergebnisse desParentsmagazins-Hamburg für jeden einzelnen der 18 Bundesligavereinezu finden:www.parentsmagazin-hamburg.de/fu%C3%9Fballbundesliga-und-inklusion/Pressekontakt:Parentsmagazin-HamburgBramfelder Chaussee 338A22175 HamburgMaik Findeisen0177 2441484Maik.Findeisen01@gmail.comwww.Parentsmagazin-Hamburg.deOriginal-Content von: Parentsmagazin-Hamburg, übermittelt durch news aktuell