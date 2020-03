Aktuelle Änderungen im KiKA-Programm / Heutige Sondersendung und neues Schema vom 16. bis 19. März (FOTO)

Erfurt (ots) - Aus aktuellem Anlass zeigt KiKA heute, 13. März 2020, im Anschluss an die reguläre "logo!"-Sendung um 19:25 Uhr "logo! extra: Eure Fragen zum Corona-Virus" (ZDF). In der kommenden Woche wird das Programmschema am Vormittag vom 16. bis 19. März umgestaltet und um ein spezielles Animationsangebot ergänzt."logo! extra: Eure Fragen zum Corona-Virus" (ZDF)Das Corona-Virus breitet sich aus, flächendeckend werden in Deutschland Schulen geschlossen. Kinder haben viele Fragen: "Wie wird der Unterricht ablaufen, wenn die Schulen geschlossen sind?", "Werden die Sommerferien verkürzt?", "Was passiert, wenn ich in Quarantäne bin?". "logo!" versucht, möglichst viele dieser Fragen in einer Sondersendung heute Abend circa 19:30 Uhr bei KiKA zu beantworten. "logo!"-Moderatorin Jennifer Sieglar holt sich dafür Experten ins Studio, unter anderem den Chef der Schulaufsicht in Rheinland-Pfalz, Thomas Linnertz.Änderungen auf dem heutigen LOLLYWOOD-PlatzDer geplante Film "100% Coco" (KiKA) verschiebt sich auf Samstag um 13:10 Uhr. Stattdessen zeigt KiKA um 19:45 Uhr die dänische Familienkomödie "Fünf in der Wildnis" (KiKA).Für alle Daheimgebliebenen: Programm-Umstellung ab 16. MärzWie gewohnt startet das KiKA-Programm ab 6:00 Uhr mit dem Vorschulangebot "KiKANiNCHEN". Innerhalb des Sendeschemas verändert KiKA den Vormittag ab 9:35 Uhr, um ein zusätzliches Animationsangebot für Schüler*innen zu schaffen, die von den Schulschließungen betroffen sind. Serien wie "Yakari" (KiKA) und "Garfield" (hr) verkürzen die Zeit zu Hause mit Witz, Aktion und Abenteuerfreude.Alle Sendungen sind auch im KiKA-Player und auf www.kika.de verfügbar. Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unter http://kika-presse.de .Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4547130OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell