"Aktuell und diskutiert" - LinkedIn führt neues Nachrichtenformat ein (FOTO)

München (ots) -LinkedIn stellt mit "Aktuell und diskutiert" ein neuesNachrichtenformat in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor.Mitglieder des beruflichen Netzwerks können mit diesem Format kompaktzusammengefasst mehrere Stimmen und Perspektiven zu ausgewähltenaktuellen Themen verfolgen und an den jeweiligen Diskussionenteilnehmen. Der Rollout von "Aktuell und diskutiert" erfolgt absofort sukzessive und wird in den kommenden Wochen fürLinkedIn-Mitglieder mit deutschsprachigem Profil in Deutschland,Österreich und der Schweiz abrufbar sein.So gelangen LinkedIn Mitglieder zu "Aktuell und diskutiert":- Auf dem Desktop erscheint die Rubrik "Aktuell und diskutiert" imrechten oberen Bereich.- In der LinkedIn App können Mitglieder in die Suchleiste klicken,um die aktuell diskutierten Beiträge einzusehen"Ziel von 'Aktuell und diskutiert' ist es, den spannendstenDiskussionen die wir auf LinkedIn beobachten, zusätzliche Visibilitätzu geben und facettenreiche Unterhaltungen weiter anzuregen", erklärtSara Weber, leitende Redakteurin bei LinkedIn in Deutschland."Komplexe Themen verdienen einen tiefschürfenden Diskurs, derverschiedene Perspektiven beleuchtet und an dem Menschen mit diversenInteressen und Bedürfnissen teilhaben - genau so einen Austauschmöchten wir mit unserem neuen Format unterstützen."LinkedIn verfolgt damit weiterhin konsequent die Zielsetzung,einen möglichst regen, qualitativ hochwertigen und informativenAustausch unter Mitgliedern zu gestalten. "Die LinkedIn-Community istbekannt für einen besonders lebhaften Austausch - es freut uns sehr,wenn wir hierzu einen zusätzlichen Beitrag leisten können", so Weber.In mehreren anderen Ländern wurde das neue Diskussions-Formatbereits eingeführt und erfolgreich erprobt. Die präsentierten Inhaltewerden von den lokalen LinkedIn-Redaktionen stets händisch ausgewähltund kuratiert. Mit "Aktuell und diskutiert" etabliert LinkedIn nebendem "Nachrichtenüberblick" sein zweites regelmäßiges redaktionellesFormat. In letzterem geben die LinkedIn-Redakteure einen knappenÜberblick über die wichtigsten tagesaktuellen Nachrichten.Über LinkedInLinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilftihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessertdas soziale Netzwerk für berufliche Kontakte nachhaltig dieRahmenbedingungen für Personalsuche, Marketing und Vertrieb. MitLinkedIn Learning können sich Nutzer außerdem eigenständig in ihremFachbereich sowie darüber hinaus weiterbilden. LinkedIns Vision istder Economic Graph, ein globales Netzwerk von qualifiziertenFachkräften, das jedem Mitglied neue Karrierechancen eröffnen kann.LinkedIn hat insgesamt mehr als 610 Millionen Mitglieder. In derRegion Deutschland, Österreich und Schweiz erreichte LinkedIn imJanuar 2019 13 Millionen Mitglieder.Pressekontakt:LinkedIn Deutschland, Österreich, SchweizJulia ChristophE-Mail: jchristoph@linkedin.comLinkedIn: www.linkedin.com/in/juliachristoph/Steffen WistE-Mail: swist@linkedin.comLinkedIn: www.linkedin.com/in/steffenwist/Twitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACHHotwire Public Relations Germany GmbHMichaela MarschTel.: +49 89 21 09 32 78E-Mail: michaela.marsch@hotwireglobal.comOriginal-Content von: LinkedIn Corporation, übermittelt durch news aktuell