Aktuell 14 Orte in München mit zu viel Dieselabgasgift - Deutsche Umwelthilfe fordert Ministerpräsident Söder auf, endlich Gerichtsurteile zur Sauberen Luft zu respektieren

Berlin/München (ots) - NO2-Messungen der Stadt München belegen eine Vielzahl anGrenzwertüberschreitung im Stadtgebiet - In München wird der NO2-Grenzwert von40 µg/m3 in den ersten drei Quartalen 2019 an 14 Messstellen überschritten,inklusive einer bisher weitgehend unbekannten, sehr hohen Belastung von 57 µg/m3am Hauptbahnhof - Ausgerechnet die süddeutschen Weltstädte des Automobilbaus,München und Stuttgart, sind die schmutzigsten Städte Deutschlands und belegenSpitzenplätze unter den am stärksten belasteten Städten Europas - Massive Kritikvom Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs zur Rechtsauffassung von Stadtund Freistaat bezüglich der jahrelangen Nichtumsetzung von gerichtlichangeordneten FahrverbotenErgänzende Messungen in der Landeshauptstadt München zeigen massiveGrenzwertüberschreitungen des Dieselabgasgifts Stickstoffdioxid (NO2). Neben denNO2-Grenzwertüberschreitungen an den zwei verkehrsnahen Messstellen desBayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU), Stachus (42 µg/m³) und LandshuterAllee (64 µg/m³), zeigen die ergänzenden Messungen zwölf weitereGrenzwertüberschreitungen in den ersten drei Quartalen 2019. Dieveröffentlichten Werte belegen, dass in München flächendeckend eine zu hoheNO2-Belastung vorherrscht. Die fortlaufende Untätigkeit der für dieLuftreinhaltung verantwortlichen bayerischen Staatsregierung kommentiert JürgenResch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH):"Die veröffentlichten 14 NO2-Überschreitungen dokumentieren, wie sehr dieAtemluft in München mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid belastet ist.München hat nicht nur an der Landshuter Allee und am Stachus ein Problem mit derLuftqualität. Zwölf weitere städtische Messstellen zeigen im Mittel der erstendrei Quartale 2019 deutliche Überschreitungen des europaweit geltendenGrenzwerts von 40 µg/m3 für Stickstoffdioxid, viele liegen sogar weit darüber.Wie angesichts von bisher nicht bekannten NO2-Werten von bis zu 57 µg/m3 amMünchner Hauptbahnhof von 'Entwarnung' die Rede sein kann, erschließt sich mirnicht. Die alarmierenden Messergebnisse zeigen, dass weitere Teile der MünchnerInnenstadt - und mit dem Hauptbahnhof Bereiche im Herzen der Stadt - extrembelastet sind. Gerade dort, im Herzen der Stadt, wo sich viele tausend Menschentagtäglich aufhalten, wird die Luft mit giftigen Dieselabgasen regelrechtgeflutet.München benötigt endlich wirksame Maßnahmen, die die Einhaltung der Grenzwerteim gesamten Stadtgebiet schnellstmöglich sicherstellen und nicht, wie von derStaatsregierung für die Landshuter Allee berechnet, erst im Jahr 2026. Insofernfinden wir es vollkommen unangemessen, bei gesundheitlich besorgniserregendenWerten weit über dem geltenden Grenzwert von 'leichten Überschreitungen' zusprechen. Das geeignete und von den Gerichten rechtskräftig festgelegte Mittelfür eine schnellstmögliche Grenzwerteinhaltung ist ein zonales Fahrverbot füralle Diesel bis einschließlich Euro 5."Zur Stellungnahme des Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof erklärtResch: "Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs hat in seinemSchlussantrag vergangene Woche die bayerische Staatsregierung massiv kritisiertund schwere Vorwürfe gegenüber dem rechtsstaatswidrigen Verhalten des Freistaatsgeäußert. Ministerpräsident Söder weigert sich, ein seit 2014 rechtskräftiges,von der DUH erstrittenes Urteil für die Saubere Luft in München umzusetzen. DerGeneralanwalt verdeutlicht, dass die Weigerungshaltung des Freistaats fataleFolgen für Umwelt und Mensch habe. Bereits die vorliegende Stellungnahme isteine schallende Ohrfeige für Markus Söder. Wir sind nun gespannt auf die inwenigen Monaten vorliegende Entscheidung des 15-köpfigen Richterkollegiums."Hintergrund:Die NO2-Grenzwertüberschreitungen in den ersten drei Quartalen 2019:Landesmessungen des LfU: Landshuter Allee (64 µg/m³), Stachus (42 µg/m³)Städtische Messungen: Tegernseer Landstraße 150 (56 µg/m³), Chiemgaustraße 140(53 µg/m³), Frauenstraße 16/18 (46 µg/m³), Steinsdorfstraße 15 (41 µg/m³),Tegernseer Landstraße 19 (45 µg/m³), Paul-Heyse Straße 8 (57 µg/m³),Humboldstraße 13 (49 µg/m³), Plinganser Straße 18 (40 µg/m³), Fraunhoferstraße32 (44 µg/m³), Stachus (44 µg/m³), Prinzregentenstraße 74 (47 µg/m³),Prinzregentenstraße 115(45 µg/m³)Die Kernsätze der Stellungnahme des Generalanwalts des EuGH:Notiz 40: "Gleichwohl möchte ich dem vorlegenden Gericht, der DeutschenUmwelthilfe und der Kommission beipflichten, dass dieser Fall zwaraußergewöhnlich, aber keineswegs belanglos ist. Die Weigerung der Amtsträger desFreistaats Bayern, den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden rechtskräftigengerichtlichen Entscheidungen nachzukommen, kann im Gegenteil sowohl für dieGesundheit und das Leben der Menschen als auch für die Rechtsstaatlichkeitgravierende Folgen haben."Notiz 49: "Die Weigerung des Mitgliedstaats, einer gerichtlichen Entscheidungnachzukommen, ist ferner geeignet, die Rechtsstaatlichkeit zu beeinträchtigen,die zu den Werten gehört, auf die sich die Union gründet. DieRechtsstaatlichkeit ist von allen Unionsbürgern zu beachten und vor allem vonden Vertretern des Staates, in Anbetracht ihrer besonderen Verantwortlichkeitenin diesem Bereich, schon aufgrund ihrer Aufgaben. Die deutsche Regierung hatdies in der mündlichen Verhandlung selbst anerkannt, denn sie hat hervorgehoben,dass eine gerichtliche Entscheidung von der Exekutive selbstverständlichrespektiert werden müsse. Die Deutsche Umwelthilfe hat ihrerseits ebenfallsangegeben, dass der Staat die gerichtlichen Entscheidungen im Allgemeinenrespektiere, so dass moderate Zwangsgelder für gewöhnlich ausreichten, um dieVerwaltung zu ihrer Befolgung anzuhalten."Notiz 87: "Im vorliegenden Fall ist im Übrigen nicht sicher, ob das vorlegendeGericht auf alle Mittel zurückgegriffen hat, die ihm nach nationalem Recht zurVerfügung stehen. In der mündlichen Verhandlung ist vorgebracht worden, dassandere Maßnahmen wie die Verhängung von Zwangsgeldern in Höhe von 25 000 Euro,gegebenenfalls mehrmals kurz hintereinander, in Betracht kommen könnten. Fernerist die Möglichkeit angesprochen worden, dass diese Zwangsgelder nicht an denFreistaat entrichtet werden, sondern an einen Dritten oder auch an dieAntragstellerin des Ausgangsverfahrens. Links:
- Zu den laufenden und ergänzenden Messwerten in München: https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:b24ccbaa-3f9b-4241-b44c-49d131a330 5c/191114_RGU_NO2-Messungen_Q3-2019.pdf
- Zur Stellungnahme des Generalanwalts des EuGH mit besonderer
Beachtung der Notizen 40, 49 und 87:
http://ots.de/2uCHSH