+++ Aktualisierung: phoenix runde - Rechter Terror in Deutschland - Der Anschlag von Halle - Donnerstag, 10. Oktober 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Schock am höchsten jüdischen Feiertag: EinRechtsextremer versucht, mit selbstgebauten Waffen in eine Synagogeeinzudringen, was ihm misslingt. Daraufhin tötet er zwei Menschen -nur aus Zufall erschießt er keine weiteren Opfer. Der Täter überträgtseine Tat live im Netz und veröffentlicht ein antisemitischesManifest.Kann man bei der Tat in Halle von einem Einzeltäter sprechen?Wirken die Aussagen populistischer Politiker als Katalysator für einerechte Ideologie, die sich zunehmend im Netz bildet? Wie mussjüdisches Leben in Deutschland künftig geschützt werden?Alexander Kähler diskutiert mit seinen Gästen:- Gesa Ederberg, Rabbinerin Jüdische Gemeinde Berlin- Oliver Malchow, Bundesvorsitzender Gewerkschaft der Polizei- Prof. Hajo Funke, Extremismus-Forscher- Boris Kalnoky, JournalistPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell