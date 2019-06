(Aktualisierung: Der neue Ford Puma: Ein Crossover SUV mit attraktivem Design und moderner EcoBoost Hybrid-Technologie (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Köln (ots) -- Sportlich-athletisch geformte Baureihe greift SUV-Elemente aufund öffnet mit begeisterndem Design das nächste Kapitel derFormensprache von Ford- Moderner Ford EcoBoost Hybrid-Antrieb mit 48-Volt-Technologieentwickelt eine Leistung von 114 kW (155 PS)- Clever konstruierter Gepäckraum mit einem Stauvolumen von bis zuklassenbesten 456 Litern - innovative Ford MegaBox- Fortschrittliche Systeme wie intelligente adaptiveGeschwindigkeitsregelanlage inklusive Stau-Assistent mit Stop &Go Funktion, Lokaler Gefahrenwarner, induktive Ladestation und12,3-Zoll große digitale InstrumententafelFord präsentiert heute den komplett neu entwickelten Ford Puma,der in Deutschland Anfang 2020 auf den Markt kommen wird. Es handeltsich dabei um ein 4,19 Meter langes, 1,54 Meter hohes und 1,93 Meterbreites (mit ausgeklappten Außenspiegeln) Crossover-Fahrzeug imSUV-Stil, das begeisterndes Design und moderneMild-Hybrid-Antriebstechnologie vereint. Die komplett neu entwickelteCrossover SUV-Baureihe schlägt mit so charismatischen Detail-Lösungenwie den hoch auf den Kotflügeln positionierten Scheinwerfern undebenso athletischen wie aerodynamischen Linien das nächste Kapitel inder Formensprache des Automobilherstellers auf. Zugleich ermöglichenseine Crossover-Proportionen eine erhöhte Sitzposition und damiteinen guten Rundumblick über das Verkehrsgeschehen, während derclever gestaltete Gepäckraum fünf Mitfahrern ein Stauvolumen von biszu klassenbesten 456 Litern zur Verfügung stellt. Die neue Baureiheläuft im rumänischen Ford-Werk Craiova vom Band. Ford hat seit 2008fast 1,5 Milliarden Euro in diese Produktionsanlagen investiert, umhohe Verarbeitungs- und Qualitätsstandards sicherzustellen.Ebenso wie der Ford Fiesta - hochgelobt für seine Fahrdynamik -basiert auch der neue Puma auf der B-Segment-Architektur von Ford.Mit einer straffer abgestimmten Verbundlenker-Hinterachse, größerdimensionierten Stoßdämpfern, steiferen Fahrwerkslagern undoptimierten oberen Anlenkpunkten setzt auch die neue CrossoverSUV-Baureihe innerhalb ihres Wettbewerbsumfelds die Maßstäbe.Motorisch setzt der neue Ford Puma unter anderem auf denreibungsoptimierten Dreizylinder-EcoBoost-Turbobenziner mit 1,0 LiterHubraum in Verbindung mit einem 48-Volt-Hybridsystem. Dieser EcoBoostHybrid-Antrieb entwickelt im neuen Ford Puma 114 kW (155 PS).Ebenfalls bereits zum Marktstart verfügbar sein wird der1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benziner ohne Hybrid-Technologie undmit einer Leistung von 92 kW (125 PS). Komplettieren wird dasPuma-Motorenprogramm ein 1,5-Liter-EcoBlue-Vierzylinder-Diesel mitebenfalls 92 kW (125 PS), der zu einem späteren Zeitpunkt bestellbarsein wird.Hochmodern präsentiert sich die neue Crossover SUV-Baureihe auchin puncto Assistenzsysteme: Die intelligente adaptiveGeschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrsschild-Erkennungssystem sorgtfür entspanntes Fahren. In Verbindung mit dem Automatikgetriebebeinhaltet sie auch den Stau-Assistenten mit Stop & Go Funktion sowieden Fahrspur-Piloten. Dank der Cloud-basierten Funktion "LokaleGefahrenhinweise" macht das Auto auf bedrohliche Verkehrslagenaufmerksam, noch bevor sie der Fahrer wahrgenommen hat.Als erstes Fahrzeug in seinem Segment bietet Ford den neuen Pumaauf Wunsch auch mit sensorgesteuerter Heck-Klappe an sowie mit Sitzenmit integrierter Lendenwirbel-Massagefunktion (Serie für bestimmtePuma-Ausstattungsversionen)."Unsere Kunden wünschen sich ein ebenso attraktives wie modernesKompaktmodell, das optisch aus der Masse herausragt und zudem mitpraktischen Detail-Lösungen für den täglichen Einsatz überzeugt",betont Stuart Rowley, Präsident von Ford Europa. "Das Ergebnis istder komplett neu entwickelte Ford Puma: charismatisch, flexibel undvoller innovativer Technologien - von den Massagesitzen bis hin zuden Mild-Hybrid-Antrieben."Neuer Ford Puma erweitert SUV- und Crossover-Angebot von Ford inEuropaMit dem neuen Puma erweitert Ford sein Angebot an SUV- undCrossover-Modellen für den europäischen Markt, das vom Ford FiestaActive und Ford Focus Active über den EcoSport, den Kuga und den Edgebis hin zum neuen Flaggschiff von Ford Europa reicht, dem ExplorerPlug-In-Hybrid. Bereits heute ist jedes fünfte Fahrzeug, das Ford inEuropa verkauft, ein SUV - die SUV-Verkäufe von Ford in Europa legtenim vergangenen Jahr gegenüber 2017 um 19 Prozent zu.Markantes Design, aufsehenerregender AuftrittAttraktiv, sportlich, begehrenswert: Der neue Puma schöpft dasvolle Potenzial der B-Segment-Fahrzeugarchitektur von Ford aus undsorgt dank der perfekten Relation zwischen Radstand und Spurweite(für einen progressiven, aufsehenerregenden Auftritt.Die flache, geschwungene Dachpartie verleiht dem neuen CrossoverSUV-Modell eine unverwechselbare Silhouette. Zugleich widersetzt sichder Puma mit einer betont flachen Gürtellinie, die ausgewogeneProportionen ermöglicht, dem allgegenwärtigen Trend hin zukeilförmigen Seitenprofilen. Die besonders betonten Radläufeunterstreichen den sportlichen Charakter der neuen Baureihe. Um klareFormen, sorgfältig modellierte Stoßfänger und die zweiteiligenRücklichter zu gestalten sowie um ganz generell den kraftvollenAuftritt des neuen Puma zu erzielen, kooperierte das Design-Team vonFord eng mit den Konstrukteuren und Ingenieuren. Das Ergebnis ist einFahrzeug, das sympathisch und gefällig wirkt und das darüber hinausmit einem leichten Zugang sowie einem großen Laderaum überzeugt.Der kraftvolle Frontbereich zeichnet sich durch aufwändig geformteHauptscheinwerfer aus. Sie wurden sehr weit oben in den Kotflügelnpositioniert und reichen bis zum charakteristischen Kühlergrill.Direkt darunter finden die LED-Nebelscheinwerfer in den LufteinlässenPlatz - sie leiten den Luftstrom gezielt über die Vorderräder. Diessenkt den Luftwiderstand."Von Anfang an wollten wir mit dem Puma ein Fahrzeug gestalten,das sich auf den ersten Blick von der Masse abhebt undunverwechselbar ist", betont George Saridakis, Direktor Interieur-und Exterieur-Design bei Ford Europa. "Dies hat uns zu einemkompakten Crossover SUV geführt, wie wir ihn noch nie auf Rädergestellt haben: Mit seinem überzeugenden Auftritt öffnet der neuePuma das nächste Design-Kapitel von Ford. Zugleich sorgt dieGestaltung des Innenraums, nicht zuletzt dank clevererDetail-Lösungen, für Wohlfühl-Atmosphäre. Wir sind davon überzeugt:der neue Ford Puma wird den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kundengerecht."Vier AusstattungsvariantenFord bietet den neuen Puma in Deutschland in vierAusstattungsvarianten an, die sich durch unterschiedliche Featuresund Technologie-Pakete voneinander unterscheiden und hierdurch auchverschiedene Kundengruppen ansprechen: Zum Marktstart stehen dieAusstattungsvarianten "Titanium", "Titanium X" und "ST-Line X" zurWahl. Ab Produktion Februar 2020 ist dann noch dieAusstattungsversion "ST-Line" verfügbar.Zwei Bespiele:- Der Puma "Titanium X" überzeugt mit 18 Zoll großen,glanzgedrehten Leichtmetallrädern mit markanter "PearlGrey"-Premiumlackierung. Hinzu kommen Chromdekor-Elemente fürden Kühlergrill, die Seitenschürzen und in denNebelscheinwerfern. Das Diffusor-Element der Heckschürze und dervordere Unterfahrschutz setzen sich in metallischem Grau ab, dieFenster erhalten hochglänzend schwarze Rahmen. Im Innenraumprägen Holzeffekt-Applikationen (Instrumententräger undMittelkonsole) sowie markante Stoffe sowie ein Lederlenkrad dasAmbiente des Puma "Titanium X".- Den Puma "ST-Line X" hat die Motorsportdivision Ford Performanceinspiriert. Ab Werk rollt er ebenfalls auf18-Zoll-Leichtmetallrädern. Das Sportfahrwerk mit speziellabgestimmten Federn und Stoßdämpfern zählt ebenso zurSerienausstattung wie die mattschwarzen Einsätze deshochglänzend schwarzen Kühlergrills und die hochglänzend schwarzeingefassten Nebelscheinwerfer. Bestellt man das "Design-Paket"steht das Fahrzeug auf 19 Zoll großen, glanzgedrehtenLeichtmetallrädern mit einer mattschwarzen Premiumlackierung undhat außerdem einen aerodynamisch effizienten Dachspoiler. Densportlichen Eindruck des Innenraums unterstreichen das amunteren Rand abgeflachte Lederlenkrad, Aluminium für Schalthebelund Pedalkappen, ein schwarzer Dachhimmel sowie rote Ziernähte -sie schmücken auch die serienmäßige Leder-Stoff-Polsterung derSitze.Ebenfalls erwähnenswert und serienmäßiger Bestandteil des "ST-LineX"-Lieferumfangs ist die 12,3 Zoll große digitale Instrumententafel.Sie deckt das komplette Farbspektrum ab, lässt sich sehr einfachablesen und vielfach individualisieren - zum Beispiel, wenn es um diePriorisierung bestimmter Informationen geht. Die sogenannte"Freiform"-Technologie überwindet das typische Rechteckformat undermöglicht eine besonders harmonische Integration in dasInterieur-Design.Zehn moderne Karosserie-FarbenDen neuen Puma bietet Ford in zehn modernen Karosserie-Farben an:Blazer-Blau, Frost-Weiß, Race-Rot, Mineral-Silber, Obsidian-Schwarz,Lucid-Rot, Fancy-Grau, Dynamic-Blau, Magnetic-Grau sowieMetropolis-Weiß.Hohe Praktikabilität: innovative Ford MegaBox mitWasser-AblaufschraubeDas gefällige Design des Ford Puma geht Hand in Hand mitdurchdachten Praxislösungen, wie die Gestaltung des Gepäckraumsbeispielhaft belegt. Er stellt bereits in der 5-sitzigenKonfiguration ein Ladevolumen von bis zu klassenbesten 456 Liternbereit. Werden die Lehnen der zweiten Sitzreihe umgeklappt, nimmt derGepäckraum dank seines ebenen Ladebodens selbst Kisten und Kartonsmit den Abmessungen 112 x 97 x 45 Zentimeter auf.Hinzu kommt die serienmäßige Ford MegaBox, das ist ein flexibelnutzbares Unterflurfach mit einem Volumen von bis zu 80 Litern. Wirdes zur vollen Ausschöpfung der Ladehöhe genutzt, kann der neue Pumaauch zwei aufrechtstehende Golf-Bags transportieren. Zugleich bietetsich die Ford MegaBox etwa für schmutzige Sportgeräte oder Stiefelan, denn sie ist vollständig mit Kunststoff ausgekleidet und besitzteine Ablauf-Schraube. Dadurch lässt sich die Ford MegaBox nach derNutzung sehr leicht mit Wasser reinigen, das anschließend einfachabfließen kann.Der Laderaumboden des Puma besteht zu 100 Prozent aus einemVerbund-Werkstoff, bestehend aus rezykliertem Papier und einemwasserbasierten Klebstoff. Eine Honigwaben-Struktur, wie sie auch inhoch belastbaren Materialien von Flugzeugen und Super-Sportwagen zumEinsatz kommt, macht ihn besonders leicht. Der Laderaumboden lässtsich problemlos mit einer Hand in der Höhe verstellen. Es stehen dreiOptionen zur Wahl:- Die unterste Einstellung schließt die Ford MegaBox mit ein undmaximiert auf diese Weise das Stauvolumen.- Die höhere Position ermöglicht die Nutzung der Ford MegaBox,bildet zugleich aber auch eine ebene Ladefläche, wenn die Lehnender Rücksitze umgeklappt werden.- Wird der flexible Laderaumboden ganz entfernt, kann er ebensosicher wie praktisch in einer Halterung hinter den Rücklehnenverstaut werden. In dieser Konfiguration bietet der neue Pumadas volle Stauvolumen von bis zu 456 Litern.Die sensorgesteuerte Heck-KlappeErstmals in diesem Fahrzeugsegment kommt auf Wunsch einesensorgesteuerte Heck-Klappe zum Einsatz. Sie erleichtert das Be- undEntladen des neuen Ford Puma vor allem dann, wenn die Arme zumBeispiel mit Einkaufstüten, Kindern oder Sportausrüstung voll sind -eine Bewegung mit dem Fuß unter der Heckschürze genügt, um dieHeck-Klappe elektrisch zu öffnen. Und noch eine innovative Lösungzeichnet die Heck-Klappe des Ford Puma aus: Sie dient als Halterungfür die Gepäckraum-Abdeckung, die auf diese Weise nach dem Öffnennicht mehr im Weg steht und einen ungehinderten Zugang zum Laderaumermöglicht. Wird die Heck-Klappe geschlossen, schmiegt sich dieGepäckraum-Abdeckung auch sperrigen Gegenständen problemlos an."Bei der Entwicklung des neuen Puma war hohe Praktikabilität undAlltagstauglichkeit unser Ziel", erläutert Norbert Steffens,Leitender Ingenieur der Puma-Baureihe. "Die clevere Ford MegaBox unddie innovative Gepäckraum-Abdeckung sind nur zwei Beispiele dafür,dass wir flexible Lösungen gefunden haben, ohne das Design desFahrzeugs nachteilig zu beeinflussen."Hochmoderne Ford EcoBoost Hybrid-TechnologieErst vor kurzem hat Ford bekanntgegeben, dass jede neue Baureiheder Marke in Europa mindestens eine elektrifizierte Modellvarianteerhalten wird. Als erstes Fahrzeug mit EcoBoost Hybrid-Technologiegeht der neue Ford Puma an den Start, der Ford Fiesta und der FordFocus folgen voraussichtlich Mitte 2020.Beim Ford EcoBoost-Hybrid-Antrieb handelt es sich um48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie. Das heißt: Ein riemengetriebenerStarter-Generator (Belt-driven Integrated Starter/Generator, BISG)ersetzt die konventionelle Lichtmaschine. Der BISG rekuperiertkinetische Energie, die andernfalls als Reibung an den Bremsenungenutzt verloren ginge, und speist damit eine luftgekühlte48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie. Der BISG ist in denNebenaggregate-Strang integriert und unterstützt den 1,0Liter-EcoBoost-Dreizylinder bei geringeren Drehzahlen alsElektromotor mit zusätzlichem Drehmoment.Die elektrische Drehmoment-Unterstützung verleiht dem Motorinsbesondere im Drehzahlkeller ein druckvolles, unmittelbaresAnsprechverhalten. Zugleich erlaubt sie den Ingenieuren von Ford, dieVerdichtung des Motors zu senken und einen größeren Turboladereinzusetzen. Der sorgt für mehr Leistung, bedeutet normalerweise aberauch ein trägeres Ansprechverhalten - das sogenannte Turboloch. Dankder Drehmoment-Unterstützung des Starter-Generators wird diesesTurboloch jedoch überbrückt.Bezogen auf den neuen Ford Puma bedeutet dies: Das EcoBoostHybrid-System ergänzt den 1,0 Liter großenEcoBoost-Dreizylinder-Turbobenziner um einen integrierten,riemengetriebenen Starter-Generator mit einer Leistung von 11,5 kW(16 PS). Der sich selbst regulierende Ford EcoBoost Hybrid-Antriebentwickelt im neuen Puma insgesamt 114 kW (155 PS).Ebenfalls bereits zum Marktstart verfügbar sein wird der1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benziner ohne Hybrid-Technologie undeiner Leistung von 92 kW (125 PS). Beide Varianten sind mit einerhochmodernen Zylinderabschaltung ausgerüstet.Das EcoBoost-Hybrid-System überwacht kontinuierlich, wie dasFahrzeug bewegt sowie wann und wie intensiv die Batterie geladenwird. Hieraus errechnet es, wann die gespeicherte Energie amsinnvollsten wieder in Vortrieb investiert werden kann. ZweiStrategien stehen zur Wahl:- Drehmomentersatz - dabei steuert der riemengetriebeneStarter-Generator wie ein Elektromotor im laufenden Betrieb biszu 50 Nm bei, die daher der Benziner nicht aufbringen muss.- Drehmomentzuschuss - hierbei greift der riemengetriebeneStarter-Generator als Elektromotor ein, sobald vomVerbrennungsmotor die volle Leistung abgerufen wird. Hierdurchsteigt das zur Verfügung stehende Drehmoment um weitere 20 Nm,im unteren Tourenbereich sogar um bis zu 50 Prozent. DasErgebnis ist eine verbesserte Performance.Hinzu kommt: Der riemengetriebene Starter-Generator des Ford PumaEcoBoost Hybrid fungiert auch als Start-Stopp-System und reaktiviertden Motor innerhalb von 300 Millisekunden - das entspricht wenigerals einem Wimpernschlag. Durch ein deutlich erweitertesEinsatzspektrum ermöglicht das Start-Stopp-System noch größereVerbrauchsreduzierungen, indem es zum Beispiel den Benziner bereitsbeim Ausrollen ab Geschwindigkeiten unterhalb von 15 km/h ausschaltet- selbst dann, wenn noch ein Gang eingelegt ist."Der Ein-Liter-EcoBoost-Dreizylinder hat längst bewiesen, dassKraftstoffeffizienz und hohe Leistungsfähigkeit durchaus eineSymbiose eingehen können", erläutert Roelant de Waard, alsVizepräsident von Ford Europa zuständig für Marketing, Sales undService. "Unsere Kunden werden die sanfte, aber stets nachdrücklicheLeistungsentfaltung dieser Antriebstechnologie ebenso schätzen wiedie Tatsache, dass sie mit den EcoBoost Hybrid-Modellen noch seltenereine Zapfsäule ansteuern müssen."Später lieferbar: der 1,5-Liter-EcoBlue-Turbodiesel und ein7-Gang-AutomatikgetriebeAußer den beiden Benziner-Varianten - einmal mit EcoBoostHybrid-Antrieb (114 kW / 155 PS), einmal ohne (92 kW / 125 PS) -, diebereits zur Markteinführung des neuen Puma verfügbar sind, wird Fordzu einem späteren Zeitpunkt auch einen1,5-Liter-EcoBlue-Vierzylinder-Turbodiesel mit einer Leistung vonebenfalls 92 kW (125 PS) anbieten.Alle drei Motorisierungen sind nach Euro 6d-TEMP eingestuft undhaben ab Werk ein automatisches Start-Stopp-System sowie ein präzises6-Gang-Schaltgetriebe an Bord. Ebenfalls zu einem späteren Zeitpunktlieferbar sein wird ein automatisches 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebefür den Puma 1,0-Liter EcoBoost mit 92 kW (125 PS).Ford Co-Pilot360-Assistenz-TechnologienMit zwölf Ultraschallsensoren, drei Radarsystemen und zwei Kamerassorgt auch der neue Puma mit ebenso umfassenden wie hochmodernen FordCo-Pilot360-Assistenztechnologien für größtmögliche Sicherheit undhöchsten Komfort.Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mitVerkehrsschild-Erkennungssystem - in Verbindung mit dem künftigen7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verfügt das System auch über denStau-Assistenten mit Stop & Go Funktion sowie über einenFahrspur-Piloten - ermöglicht entspanntes Reisen. Denn das Systemhält den Abstand zum vorausfahrenden Auto konstant ein und richtetden Wagen auf die Mitte der eigenen Spur aus. Auf Wunsch wird dasvorgewählte Tempo lokalen Geschwindigkeitsbegrenzungen angepasst.Dabei registriert die Frontkamera entsprechende Verkehrsschilderentlang oder über der Straße, zusätzlich verarbeitet das System dabeiauch Informationen des Onboard-Navigationssystems.Der Stau-Assistent inklusive Stop & Go Funktion greift auf dieDaten der Geschwindigkeitsregelanlage und der Abstandssensoren zu, umin einer Stausituation das Fahrzeug mit bis zu 50 Prozent dermaximalen Bremsverzögerung automatisch zum Stehen zu bringen - undlässt es bis zum voreingestellten Tempo wieder anfahren, wenn derHalt weniger als drei Sekunden dauert. Dauert es dann doch länger,genügt der Druck auf einen Knopf im Lenkrad oder das sanfte Betätigendes Gaspedals, und die Reise geht weiter.Erstmals in einem seiner B-Segment-Modelle bietet Ford für denneuen Puma eine Rückfahrkamera mit "Split-View"-Technologie an, dieein 180-Grad-Bild auf den Touchscreen-Monitor des Autos überträgt.Auf diesem Bildschirm können Fußgänger, Radfahrer und andere Objektehinter dem eigenen Wagen beim Zurücksetzen zum Beispiel ausParklücken leicht erkannt werden. Im gleichen Sinne greift auch derToter-Winkel-Assistent mit Cross-Traffic-Alert ein, sobald er währenddes Reversierens hinter dem eigenen Fahrzeug Querverkehr erkennt. UmKollisionen zu verhindern oder ihre Folgen zu minimieren, aktiviertdas System die Bremsanlage, sollte der Fahrer auf entsprechendeWarnungen nicht adäquat reagieren.Der aktive Park-Assistent findet Parklücken, die längs oder querzur Fahrtrichtung liegen, und steuert den neuen Ford Puma sicherhinein und - aus Parklücken in Längsrichtung - auch wieder heraus.Der Pre-Collision-Assist erhält einen erweiterten Kamerawinkel.Damit kann er Fußgänger, die sich auf oder direkt neben der Straßeaufhalten und die Route des eigenen Autos kreuzen könnten, nochfrüher erkennen. Dies hilft, Kollisionen mit Passanten oder anderenFahrzeugen zu vermeiden beziehungsweise ihre Folgen zu mindern.Kommt es dennoch zu einem schweren Unfall, bei dem zum Beispielein Airbag ausgelöst wurde, schreitet der Post-Collision-Assist ein:Er aktiviert automatisch die Bremsen, um die Gefahr einer zweitenKollision und weiterer Verletzungen oder Beschädigungen zu senken.Weitere Assistenz-Funktionen des neuen Ford Puma, die - teilweiseserienmäßig, teilweise optional -, Unfällen entgegenwirken können,sind:- Der Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance) erkennt beiStadt- und Landstraßentempo über seine Radarsensoren undKamerasysteme langsamere oder stehende Fahrzeuge und unterstütztden Fahrer durch gezielte Lenkimpulse dabei, durch einAusweichmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden.- Die Falschfahrer-Warnfunktion erkennt über die Frontkamera undmittels Informationen des Navigationssystems, wenn der Fahrerdie Einfahrt-Verbotsschilder übersehen hat und offensichtlichals "Geisterfahrer" in falscher Richtung auf die Autobahnauffahren will. In diesem Fall warnt das System optisch undakustisch vor der oftmals tödlichen Gefahr.Ein Beispiel für die umfassenden Möglichkeiten vernetzterCloud-Systeme liefert das System "Lokale Gefahrenhinweise". Auf Basisvon Informationen des FordPass Connect-Onboard-Modems kann diesesFeature bereits schon dann auf mögliche Gefahrensituationenhinweisen, wenn sie etwa hinter einer Kurve auftreten und deshalbweder vom Fahrer noch von den Assistenzsystemen wahrgenommen werdenkönnen. Möglich wird dies durch den Zugriff auf Daten desUnternehmens HERE Technologies, die lokale Behörden undRettungsdienste sowie andere mit der Cloud verbundeneVerkehrsteilnehmer beisteuern. Dies betrifft Hinweise auf Unfälle,Baustellen und liegengebliebene Fahrzeuge ebenso wie Gefahren, dievon Fußgängern und Tieren ausgehen, oder auch kritischeStraßenbedingungen außerhalb des Sichtbereichs."Der neue Puma tritt mit einem umfassenden Angebot an modernenTechnologien an, das in seinem Segment beispiellos ist", betontNorbert Steffens. "Funktionen wie das kabellose Aufladen vonSmartphones oder der Stau-Assistent mit Stop & Go-Funktion machen dasFahren nochmals müheloser und zu einem intuitiven Erlebnis."Der Innenraum: innovativ und einladendDas ebenso moderne wie hochwertige Interieur des neuen Puma wartetmit einer Wohlfühl-Atmosphäre auf. Dies liegt nicht zuletzt an derLendenwirbel-Massagefunktion, die Ford für die Vordersitze desCrossover-Modells serienmäßig anbietet (Ausstattungsversionen"Titanium" und "Titanium X") - ein Feature, mit dem bislang keinanderes Fahrzeug dieses Segments aufwarten kann. Es lassen sich dreiIntensitätsstufen einstellen, um die ermüdeten Muskeln zurevitalisieren. Die Bälge können zudem die Massagerichtung ändern.Die Vordersitze selbst haben Rücklehnen, die den Passagieren inder zweiten Reihe zusätzliche Kniefreiheit bieten. Ihnen erleichtertzudem die präzise modellierte Kontur der Rückbank das Ein- undAussteigen. Hinzu kommt: In einigen Puma-Varianten sind die Bezügealler Sitze dank integrierter Reißverschlüsse abziehbar und könnendaher gewaschen werden.Für einen lichtdurchfluteten Innenraum und ein luftiges Ambientesorgt auch das optional verfügbare, durchgehend öffnende elektrischePanorama-Schiebedach. Es besteht aus zwei getönten und gehärtetenGlasscheiben, die sich nahezu über die komplette Dachlängeerstrecken.Überaus praktisch ist die induktive Ladestation für das kabelloseAufladen von Mobiltelefonen während der Fahrt, ohne hierfür eine derbeiden USB-Schnittstellen belegen zu müssen. Sie sitzt unterhalb desInstrumententrägers. Erkennt die Ladestation geeignete Geräte,beginnt sie automatisch mit dem Ladevorgang, ohne dieBluetooth-Verbindung zum Kommunikations- und Entertainmentsystem FordSYNC 3 zu unterbrechen. Mit seiner Sprachsteuerung erleichtert dasFord SYNC 3-System die Bedienung des Audio- und Navigationssystemssowie entsprechender Smartphone-Apps, die sich über Apple CarPlay1)und Android Auto1) einbinden lassen. Zudem steht ein acht Zoll großerTouchscreen zur Verfügung, der wahlweise über Wisch- undStreichbewegungen gesteuert werden kann.Die digitale InstrumententafelBesonders detaillierte, hochaufgelöste und intuitiv erkennbareBilder und Icons zeichnen die 12,3 Zoll große digitaleInstrumententafel aus. Sie gehört für die Ausstattungsversionen"ST-Line" und "ST-Line X" zum serienmäßigen Lieferumfang, für dieAusstattungsversionen "Titanium" und "Titanium X" ist sie auf Wunschlieferbar. Die digitale Instrumententafel lässt sich vielfachindividualisieren - zum Beispiel, wenn es um die Priorisierungbestimmter Informationen geht. Sie deckt das komplette Farbspektrumab und ermüdet die Augen weniger. Ihre sogenannte"Freiform"-Technologie überwindet das typische Rechteckformat undermöglicht eine besonders harmonische Integration in dasInterieur-Design.FordPass Connect2)Das für alle Ausstattungsversionen serienmäßige FordPassConnect-Modem verwandelt den neuen Puma in einen mobilenWLAN-Hotspot3) für bis zu zehn elektronische Geräte. Dank derFordPass App bietet das System eine Vielzahl vonFernbedienungsfunktionen wie zum Beispiel die Fahrzeugortung, dasVer- und Entriegeln des Fahrzeugs oder auch den Check der Tankfüllungund des Ölstands. In Kombination mit dem künftigen7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe lässt sich sogar auch der Motor perFernbedienung starten.Das B&O Sound SystemEbenfalls zur Wahl steht für den neuen Puma ein B&O Sound System,das mit einem Premium-Musikerlebnis überzeugt. Es umfasst zehnLautsprecher, darunter auch einen Subwoofer. Er ist in den Kofferraumintegriert, ohne Stauraum zu kosten, und liefert einen besonderstiefen und weichen Bass. Die optimierte Position der Hochtöner bietetallen Mitfahrern ein breites Klangspektrum. Der 575-Watt-Verstärkermit digitaler Signalverarbeitung zeichnet sich durch eineSurround-Sound-Funktion aus."Mit seiner fortschrittlichen Technik und dem attraktiven Designwird der neue Ford Puma bei unseren europäischenKompaktfahrzeug-Kunden großen Anklang finden", prognostiziert StuartRowley. "Jeder, der ein Auto sucht, das morgens ohne Probleme großeMöbelkartons laden kann und abends auf dem Boulevard für Aufsehensorgt, ist beim Puma an der richtigen Adresse. Wir haben allesunternommen, um unseren Kunden jene Flexibilität bieten zu können,die sie sich von ihrem Auto wünschen."Link auf PressematerialÜber den nachfolgenden Link ist weiteres Pressematerial (u.a.Bilder) vom neuen Ford Puma abrufbar: http://puma.fordpresskits.com/* Kraftstoffverbrauch des Ford Puma in l/100 km: 5,8 - 5, 4(kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 131 - 124 (kombiniert)**** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischerenPrüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.1) Apple CarPlay[TM] ist ein eingetragenes Warenzeichen der AppleInc.; Android[TM] und Android Auto[TM] sind eingetrageneWarenzeichen von Google Inc.2) Die Nutzung von FordPass Connect und der Live-TrafficInformation ist zwei Jahre ab Erstzulassung des Fahrzeugskostenfrei. Diese Dienste können im Anschluss auf Wunschkostenpflichtig verlängert werden. Die Verfügbarkeit derDienste ist abhängig von der Netzabdeckung und können je nachOrt und Wetterbedingungen abweichen. Damit Live Trafficfunktioniert, wird Ford SYNC 3 in Verbindung mit einem FordNavigationssystem im Fahrzeuge benötigt.3) Der WLAN-Hotspot wird nicht von Ford zur Verfügung gestellt.Zur Nutzung des WLAN-Hotspots ist die Registrierung bei"Vodafone Internet in the Car" erforderlich und unterliegt denGeschäftsbedingungen von Vodafone. Nach einer kostenlostenTestphase fallen zusätzliche Gebühren an. Ford-Werke GmbH
Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.