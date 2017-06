Bonn (ots) - Beim Bundesparteitag der Linken in Hannoverformulierte Sahra Wagenknecht die Ziele ihrer Partei: "Wir wollen diePolitik in diesem Land verändern. Wir wollen den Sozialstaat wiederherstellen, wir wollen eine friedliche Außenpolitik. Und wenn wirdafür Partner haben, dann wollen wir regieren", sagte dieFraktionsvorsitzende im phoenix-Interview. Für das beschlosseneWahlprogramm wolle ihre Partei nach der Wahl streiten. "Und wenn wirdas in einer Regierung machen, wenn SPD und Grüne da mitmachen, dannwäre das hervorragend. Aber wir werden uns nicht aufgeben für eineRegierung", so Wagenknecht.Eine der wichtigsten Lehren aus der aktuellen Wahl inGroßbritannien sei, dass man die Menschen mit klaren Positionen undGlaubwürdigkeit erreichen könne. "Wenn man den Eindruck erweckt, alsHauptziel nur regieren zu wollen, dann wird man so eine Partei wiealle anderen. Wir haben schon genug Parteien in Deutschland, die sichalle nicht mehr unterscheiden. Es muss ja wenigstens eine da sein,die sich nicht von Wirtschaftslobbyisten kaufen lässt undeigenständige soziale Positionen vertritt. Das ist die Linke und ichwill, dass sie das bleibt", sagte Wagenknecht weiter.Im Umgang mit Russland plädiert sie für mehr Zugewandtheit. "DieNato macht seit Jahren unter US-Führung eine Politik, die denWeltfrieden nicht sicherer macht, sondern gefährdet. Dazu gehört auchdie ständige Konfrontationspolitik gegenüber Russland, die dasVerhältnis immer mehr verschlechtert", so Wagenknecht. ErneuteManöver an der russischen Grenze führten zu mehr Aufrüstung undKonfrontationen. Sahra Wagenknecht: "Ich finde das einfachverantwortungslos. Russland ist eine Atommacht und wir sollten allesdafür tun, mit Russland in Frieden und Sicherheit gemeinsam zuleben."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell