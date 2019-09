Aktualisierung - Arzneiverordnungs-Report 2019: Einladung zur Pressekonferenz

Berlin (ots) - Achtung geänderte Uhrzeit!Welche Folgen hat die Hochpreispolitik der Pharmaindustrie beineuen patentgeschützten Arzneimitteln für die GesetzlicheKrankenversicherung? Wie haben sich die Preise von neu auf dem Markteingeführten Wirkstoffen in den letzten 10 Jahren entwickelt? Waspassiert bei den Arzneimitteln gegen seltene Erkrankungen? Und wiesollten Gesetzgeber und Krankenkassen am besten auf die aktuellenHerausforderungen reagieren?Mit dem Arzneiverordnungs-Report 2019 stellen Ihnen dieHerausgeber die neuesten Trends und kritischen Entwicklungen auf demArzneimittelmarkt vor.Dazu laden wir Sie herzlich ein zurPressekonferenz "Arzneiverordnungs-Report 2019"Dienstag, 24. September 2019 um 9.30 UhrTagungszentrum der Bundespressekonferenz,Schiffbauerdamm 40, 10117 BerlinIhre Gesprächspartner sind:Prof. em. Dr. med. Ulrich SchwabeHerausgeber des Arzneiverordnungs-Reports, Pharmakologisches Institutder Universität HeidelbergProf. Dr. med. Wolf-Dieter LudwigHerausgeber des Arzneiverordnungs-Reports, Vorsitzender derArzneimittelkommission der deutschen ÄrzteschaftJürgen KlauberHerausgeber des Arzneiverordnungs-Reports, Geschäftsführer desWissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO)Dr. Sabine RichardGeschäftsführerin der Geschäftsführungseinheit Versorgung desAOK-BundesverbandesModeration: Prof. Dr. Bernd MühlbauerDirektor des Instituts für Klinische Pharmakologie am Klinikum BremenMitteAnmeldung und Informationen auf www.aok-bv.de.Pressekontakt:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 34646 - 2309E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: Wissenschaftliches Institut der AOK, übermittelt durch news aktuell