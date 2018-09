Aktivitäten der VDIK-Mitglieder tragen zur Verbesserung der Luftqualität bei

Bad Homburg (ots) - Aus Anlass der aktuellen Diskussion über einneues Konzept zur Vermeidung von Fahrverboten stellt der VDIK klar,dass die Stickoxid-Emissionen des Straßenverkehrs seit 1990 um 70Prozent gesunken sind. Dazu hat auch die erfolgreiche VDIK-Strategieder Flottenerneuerung auf modernste Euro6-Fahrzeuge und alternativeAntriebe nachhaltig beigetragen.1. Während der Anteil der im VDIK vertretenen Hersteller amGesamtbestand bei 33,9 und bei batteriebetriebenen Fahrzeugen bei39,9 Prozent liegt, beträgt ihr Dieselanteil lediglich 26,5 Prozent.2. Der Bestand von Pkw der Abgasstufen Euro5 und schlechter istseit 2016 um 4,8 Millionen Fahrzeuge gesunken. Die Zahl modernerEuro6-Pkw wuchs im gleichen Zeitraum um 6,2 Millionen. Dadurch wurdenachweislich die Flottenerneuerung beschleunigt. Dazu haben inerheblichem Umfang die von nahezu allen internationalen Markenangebotenen Umstiegsprämien beigetragen.3. Zahlreiche VDIK-Mitgliedsunternehmen haben darüber hinaus mitihren Mutterhäusern auf freiwilliger Basis Software-Updatesdurchgeführt und damit erheblich zur Luftverbesserung in den Städtenbeigetragen.VDIK-Präsident Reinhard Zirpel: "Durch ihre verschiedenenAktivitäten haben die internationalen Kraftfahrzeughersteller ohnejegliche Verpflichtung einen deutlichen Beitrag zur Vermeidung vonFahrverboten geleistet. Selbstverständlich werden die VDIK-Mitgliedergerade nach den aktuellen Urteilen in ihren Bemühungen nichtnachlassen und weiterhin konstruktiv an der Verbesserung derLuftqualität mitwirken."Pressekontakt:Thomas BöhmLeiter Referat Presse/PR/MessenTelefon: 06172/98 75 35Telefax: 06172/98 75 46E-Mail: boehm@vdik.deOriginal-Content von: Verband d. Int. Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK), übermittelt durch news aktuell