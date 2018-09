Aktivisten wollen erneut im Hambacher Forst unterwegs sein

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

KERPEN (dpa-AFX) - Klimaaktivisten wollen sich aus Protest gegen die Rodungspläne im Hambacher Forst am Samstag erneut auf den Weg in das Braunkohlerevier machen.



"Wir werden auf jeden Fall wieder in den Wald kommen", kündigte ein Sprecher der "Aktion Unterholz" an. Unter anderem gehe es darum, die kaputt gegangene Infrastruktur der Waldbesetzer weiter zu reparieren. Die Organisation hatte in den vergangenen Tagen ein "Wochenende des Widerstands" ausgerufen.