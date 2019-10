Aktivisten besetzen Braunkohle-Bagger in Tschechien

MOST (dpa-AFX) - Mehrere Aktivisten haben in Tschechien einen Bagger des Braunkohletagebaus Vrsany besetzt.



Die Polizei sei vor Ort, teilte der Betreiberkonzern Seven Energy am Dienstag mit. Priorität habe die Sicherheit aller Beteiligten.

Die Gruppe junger Klimaaktivisten enthüllte ein Spruchband mit der Aufschrift "Kohle gehört unter die Erde". Sie forderten die sofortige Abschaltung zweier Kohlekraftwerke und die Beendigung des Tagebaus. Der besetzte Bagger ist 31 Meter hoch und 75 Meter lang.

Der Tagebau Vrsany ist seit 1978 in Betrieb und befindet sich wenige Kilometer westlich der Bergbaustadt Most (Brüx) in Nordböhmen. Braunkohle trug im vorigen Jahr in Tschechien mit knapp 45 Prozent zum Strommix bei, erneuerbare Energiequellen nur mit rund sechs Prozent. Die Seven-Energy-Holding, früher Czech Coal, gehört dem Unternehmer und Finanzinvestor Pavel Tykac./hei/DP/fba