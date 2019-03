Aktivieren Sie Kontextempfehlungen in wenigen Minuten mit der neuen Empfehlungs-Engine von CleverTap

Finanztrends Video zu



Die neue Funktion nutzt proprietäre datenwissenschaftlicheModelle, um umsetzbare Vorschläge auf der Grundlage sich ändernderVerbrauchsmuster zu liefernSan Francisco (ots/PRNewswire) - Die mobileMarketing-Automatisierungsplattform CleverTap gab heute dieVeröffentlichung ihrer neuen Produktempfehlungs-Engine bekannt, dieMarketing-Experten eine datenwissenschaftlich gestützte Möglichkeitbietet, Kunden mit zeitnahen und relevanten Inhalten zu erreichen,die nachweislich die Conversion-Raten um bis zu 70 Prozent steigern1(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2415377-1&h=1806956762&u=https%3A%2F%2Fwww.emarketer.com%2Fcontent%2Fthe-impact-of-product-recommendations&a=1). Die Funktion ist die neueste in einer schnell wachsendenListe von Funktionen für das Management von Kundenlebenszyklus vonCleverTap.Mit der neuen Funktion können Wachstumsteams Einbindungsstrategienkombinieren, anstatt wie bisher getrennte Aktionen zu nutzen. Wennein Kunde beispielsweise etwas zu seinem Warenkorb hinzufügt, kannder Marketing-Experte eine einzige, automatisierte In-App-Nachrichtmit Vorschlägen für Artikel mit hohen Margen erstellen, die häufiggesucht und gemeinsam gekauft werden.Wachstumsteams können Kunden mit Empfehlungen über Push, In-App,Webhooks, SMS und App-Inbox erreichen. Folgende Hauptvorteile bietetdie Empfehlungs-Engine von CleverTap:- Richten Sie Empfehlungen in Minuten anstelle von Monaten ein: DieEmpfehlungs-Engine von CleverTap kann innerhalb von Minutenanstelle von Monaten eingerichtet werden und erfordert keinenSupport durch Entwicklungsteams. Die Anwendung wurde fürMarketing-Experten entwickelt und erfordert daher kein technischesKnow-how, um Empfehlungen auf den Weg zu bringen.- Schwerpunkt auf Kontext: Die Empfehlungen variieren in Echtzeit jenach Kaufzyklusphase, in der sich der Benutzer befindet. EinBenutzer sieht verschiedene Empfehlungen beim Surfen, in derAuswahlliste und sogar in der Checkout-Phase. So sieht eine Person,die beispielsweise nach Schuhen sucht, verschiedene Marken vonSchuhen in ihrem Browser; in der Auswahlliste sieht sieverschiedene Arten von Schuhen der in die engere Wahl gezogenenMarke, und beim Ausprobieren sieht die Person Empfehlungen wieSchuhbeutel oder Reinigungssets für Schuhe.- Erhöhen Sie den durchschnittlichen Auftragswert: Relevante1:1-Empfehlungen, die auf Kaufverhalten, Kaufmuster undNutzungstrends basieren, erhöhen den Bestellwert von Produkten, dieKunden ansonsten nicht finden würden.- Optimieren Sie die Produktfindung: Auf der Grundlage vonDatenwissenschaft empfiehlt CleverTap neue Produkte, für die sichKunden wahrscheinlich interessieren. Dadurch wird derProduktvertrieb besser verteilt und Kunden sehen eine geringereAnzahl von Artikeln.- Verbessern Sie die Kundenbindung mit derOmnichannel-Orchestrierung: Mit benutzerdefinierten Feldern zurPersonalisierung von Marketingkommunikation, die Rich-Media wieVideos, Bilder, Deep- oder externe Links umfassen, könnenEmpfehlungen interaktiver und relevanter gestaltet werden und dielangfristige Kundenbindung erhöhen.- Beeinflussen Sie die Nutzung und schaffen Sie Gewohnheiten:Relevante Empfehlungen halten Kunden dazu an, sich aktiver zuverhalten. Sie motivieren sie, die nächstbesten Maßnahmen zuergreifen, wie z. B. ein anderes Video anzusehen, ein anderesProdukt zu erwerben oder einen weiteren Artikel zu lesen."Wachstums- und Bindungsteams stehen vor der Herausforderung,relevante Erfahrungen zu liefern, die auch langfristige Auswirkungenauf das Geschäftswachstum haben. Durch die direkte Einbindungdatenwissenschaftlicher Empfehlungen in Marketingkampagnen könnenunsere Kunden die Interaktionen ihrer Kunden personalisieren. Diesführt letztendlich zu einem verbesserten Umsatz und einer stärkerenMarkentreue", erklärte Sunil Thomas, Chief Executive Officer vonCleverTap.Informationen zu CleverTapCleverTap unterstützt Verbrauchermarken dabei, ihre Nutzer einLeben lang zu binden. Wachstumsteams nutzen die Automatisierungs-,KI/ML- und Personalisierungsfunktionen von CleverTap, um denKundenlebenszyklus zu verwalten und zu verbessern, indem sie dieeinheitlichste Erfahrung über alle Touchpoints hinweg bieten. Miteiner einzigartigen Kombination aus einer einheitlichenDatenplattform, automatisierter Segmentierung und Insights sowieOmnichannel-Einbindung bietet CleverTap Marken die Möglichkeit,Kundenerlebnisse in Echtzeit und nach Maß zu optimieren.Über 8.000 globale Apps und Websites, darunter Vodafone, SonyLiv,Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow undDealsPlus vertrauen CleverTap bei der Schaffung von Erfahrungen, dieden User Lifetime Value erhöhen. Auf der Kundenseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2415377-1&h=1491845579&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2415377-1%26h%3D3923962548%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2415377-1%2526h%253D3774988186%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclevertap.com%25252Fcustomers%25252F%25253Futm_source%25253Dpr%252526utm_medium%25253Dref%252526utm_campaign%25253Dproductreco%2526a%253Dcustomers%252Bpage%26a%3Dcustomers%2Bpage&a=Kundenseite)können Sie mehr darüber erfahren, wie Unternehmen jeder Größeeffektivere Kundenbeziehungen aufbauen.CleverTap ist von San Francisco, New York, London, Singapur,Mumbai und Bengaluru aus tätig. CleverTap wird von führendenRisikokapitalgesellschaften wie Accel und Sequoia unterstützt.