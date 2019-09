"Aktiver Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt" / Anzeigenblätter berichten über 15. Woche des bürgerschaftlichen Engagements (FOTO)

Berlin (ots) -Die Berichterstattung über das Ehrenamt ist ein relevanter undbeliebter redaktioneller Schwerpunkt von Anzeigenblättern - besonderswährend der "Woche des bürgerschaftlichen Engagements", aber auchüber diesen Zeitraum hinaus. Dies erklärte BVDA-Geschäftsführer Dr.Jörg Eggers anlässlich der Aktionswoche, die am 13. September 2019gestartet ist und noch bis zum kommenden Sonntag andauert.Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey hatte sich zumStartschuss in Berlin dankbar gezeigt, in einem Land zu leben, in demsich 30 Millionen Menschen freiwillig engagieren und damit denZusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken: "Die ,Woche desbürgerschaftlichen Engagements' wirft ein Licht auf das, wastagtäglich im Großen wie im Kleinen geschieht: das beeindruckendeEngagement in unserem Land."Eggers wertete den Lokaljournalismus in Anzeigenblättern alswichtigen Beitrag, um dieses Engagement sichtbar zu machen und damitgleichzeitig die Leistung der Ehrenamtlichen zu würdigen. DerVerlegerverband der Anzeigenblätter unterstützt bereits zum siebtenMal die Aktionswoche; in einem Zwischenfazit zog derBVDA-Geschäftsführer eine positive Bilanz der Medienpartnerschaft:"Im Vorfeld der ,Woche des bürgerschaftlichen Engagements' und in denletzten Tagen haben Anzeigenblätter in zweistelliger Millionenhöheüber Freiwillige und ihre Vereine, Initiativen und Projekteberichtet. Das ist ein aktiver Beitrag für den gesellschaftlichenZusammenhalt, da die kostenlosen Wochenblätter in annähernd jedenHaushalt in Deutschland zugestellt werden." Dieser Lokaljournalismuszolle so nicht nur Anerkennung und Respekt, sondern wirke für dieLeserinnen und Leser auch inspirierend, sich selbst freiwillig zuengagieren, betonte Eggers.Die diesjährige Aktionswoche umfasst bundesweit über 8.000Veranstaltungen. Ein Engagementkalender(https://www.engagement-macht-stark.de/engagementkalender) listetdiese umfassend nach Themen und Orten auf. Seit 2004 würdigt dasBundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) mit diesemVeranstaltungsrahmen den Einsatz der vielen freiwillig Engagierten.Pressekontakt:Wolfram ZabelBundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V.+49 151 2345 3262presse@bvda.dewww.bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell