Aktive Sehnsuchtsziele 2017: Namibia, Südafrika, Costa Rica und Vietnam

Hagen (ots) - Urlauber wollen Reiseträume wahr werden lassen -Musts und GeheimtippsWüstennächte und Safaris, Hausboottour mit vietnamesischemKochkurs, Skywalk über Hängebrücken im Regenwald, Nachtwanderung imNaturreservat. 2017 wollen Urlauber Reiseträume wahr werden lassen.Wikinger Reisen, Spezialist für aktive Fernreisen, verzeichnet ersteTrends Richtung Namibia, Südafrika, Vietnam und Costa Rica. Im NahenOsten macht die stabile Lage Jordanien zum gefragten Ziel.Sehnsuchtsziel: Namibias NaturschauspieleSehnsuchtsziel Nummer eins im südlichen Afrika: "NamibiasNaturschauspiele". Wikinger-Gruppen erwandern 16 Tage langNamib-Wüste und Erongo-Gebirge, gehen im Etosha-Nationalpark aufSafari und treffen Buschmänner, die "San". Wer lieber radelt,entdeckt "Naturschönheiten zwischen Etosha und Sossusvlei" auf zweiRädern.Renner: Naturwunder Südafrikas -durch fünf Nationalparks und ReservateDie "Naturwunder Südafrikas" sind ein weiterer Renner der Region.Der 22-tägige Trip bietet Wanderungen und Safaris in fünfNationalparks und privaten Wildreservaten. Dazu kommen Kapstadt,Drakensberge und Garden Route.Magisch anziehend: der Zauber Vietnams -mit Kochkurs auf einem HausbootAsienfans zieht "der Zauber Vietnams" magisch an. Die 16-tägigetypische Wikinger-Reise in Kleingruppen kombiniert Erlebnis undBewegung, Musts und Geheimtipps. Für den Aktivpart sorgen vierWanderungen und drei Radtouren. Hautnahe Eindrücke liefern eineHausboottour mit Kochkurs und Ausflüge ins bäuerliche Vietnam.Nachhaltiges Wunschziel: Costa Rica -mit Nachtwanderung im RegenwaldCosta Rica - das Traumziel für alle, die Lateinamerika undnachhaltiges Reisen auf dem Wunschzettel haben. Das Land verbindetvorbildlich Tourismus und Ökologie. Dazu passt die 20-tägige Tour"Grünes Land - sprühendes Feuer": mit Wanderungen undTierbeobachtungen in acht Nationalparks und Reservaten. Highlightssind u. a. eine Nachtwanderung im Tirimbina-Regenwaldreservat, eineBootsfahrt auf dem Golfo Dulce und eine "tierisch-schöne"Dschungeltour bei Laguna del Lagarto. Wer möchte, unternimmt einen"Skywalk" über Hängebrücken in den Wipfeln des Bergnebelwaldes.Pressekontakt:Wikinger Reisen, PressestelleEva Machill-Linnenberg, mali prSchlackenmühle 1858135 Hagen+49 2331-46 30 78wikinger@mali-pr.deOriginal-Content von: Wikinger Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuell