Aktive Fernreisen 2019: Musts and Magical Moments (FOTO)

Hagen (ots) -Wikinger-Katalog ist da - neue Routen in Japan, China, Kolumbienund PatagonienMusts and magical moments: Aus typischen Highlights undunerwarteten Begegnungen macht Wikinger Reisen unvergesslicheErlebnisse. Trendziele sind Asien und Lateinamerika. Kleine Gruppenentdecken neue Routen in Japan, China und Patagonien. Oder folgen denSpuren Humboldts in Kolumbien und Ecuador. Der Katalog "Fernreisenaktiv 2019" serviert rund 230 Trips auf vier Kontinenten, oft fernabder üblichen Pfade.Japan: "Nippon aktiv - farbenfroh, facettenreich und voller Flair"Im weltweit viertgrößten Inselstaat sind Wikinger-Gruppen zu Fuß,per Rad, per Shinkansen und U-Bahn unterwegs. Japan-Fans erleben in16 Tagen die 17 UNESCO-Weltkulturstätten von Kyoto, Tokyo undHiroshima. Sie radeln im Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark und entlang desBiwa-Sees, wandern auf dem Nakasendo-Weg und erobern den Mount Takao.Für besondere Momente sorgen Besuche in typischen Badehäusern oderbei den Schneeaffen im Jigokudani-Park.China: "(Un-)bekannte Highlights"Bekanntes und Unbekanntes kombiniert der Erlebnisspezialist auchin China. Zu den Musts Peking, Hongkong, Große Mauer, Yangtze,Terrakotta-Armee etc. kommen kleine, aber feine Begegnungen: etwa ineiner Teemanufaktur und in der Holzstadt Fenghuan. UnbekanntereHighlights sind auch der überdimensionale Buddha von Leshan, dieAvatar-Landschaft im Zhangjiajie-Nationalpark und der gläserneSkywalk in 1.430 Meter Höhe auf dem Tianmen-Berg.Chile & Argentinien: Höhepunkte PatagoniensIn Patagonien erwandern Naturfans Berg- und Gletscherwelten. Aufdem Tourenplan der neuen Chile- & Argentinien-Reise stehen u.a. derNationalpark Torres del Paine und die Gletscherwelt Perito Moreno.Dazu kommen Panoramawanderungen am Fuße des "rauchenden" Fitz Roy undam Cerro Torre. Auf dem Weg zum Nationalparkeingang Amarga treffendie Urlauber mit etwas Glück auf wild lebende Kamele - die Guanakos.Kolumbien und Ecuador: Auf den Spuren von HumboldtHumboldt hat fünf Jahre lang Südamerika bereist - Wikinger-Gruppenschaffen das Beste davon in 21 Tagen. Auf zehn Wanderungen folgen sieseiner Route von Cartagena in Kolumbien bis nach Guayaquil inEcuador. Mit der "Straße der Vulkane", der unterirdischenSalzkathedrale in Zipaquirá und den Inka-Ruinen Ingapirca. Gemeinsamerklimmen Aktivurlauber den Guagua Pichincha, wandern am Fuße desVulkans Antisana sowie an den Hängen von Cotopaxi und Chimborazo.Hier treffen sie den letzten "Hielero", der das Eis vom Berg ins Talzum Markt transportiert.Reisetermine und -preise 2019, z. B.Nippon aktiv - farbenfroh, facettenreich und voller Flair - 16Tage ab 4.645 Euro, April/Mai, Juli, Okt., Nov., min. 8, max. 16Teiln. China: (Un)bekannte Highlights - 20 Tage ab 3.698 Euro, April,Mai, Sept., Okt./Nov., min. 7, max. 15 Teiln.Chile & Argentinien: Höhepunkte Patagoniens - 16 Tage ab 4.448Euro, Jan., Febr., März, Nov., Dez./Jan., min. 8, max. 16 Teiln.Kolumbien und Ecuador: Auf Humboldts Spuren - 21 Tage ab 4.898 Euro,min. 7, max. 16 Teiln.