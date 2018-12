Aktiv und gesund durch die Festtage / Deutsche Krebshilfe gibt Tipps für die Weihnachtszeit

Bonn (ots) - In der Adventszeit laden Weihnachtsmärkte wieder zuGlühwein, Punsch und Reibekuchen ein. Die sportliche Betätigungbleibt in diesen kalten und dunklen Wintertagen oft auf der Strecke.So kann die Waage schnell einige Kilos mehr anzeigen. "Achten Siedarauf, auch in der Vorweihnachtszeit regelmäßig Bewegungseinheitenin Ihre Freizeit und Ihren Alltag einzubauen", betont GerdNettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe."Körperliche Aktivität hilft beim Abbau überflüssiger Kalorien undreduziert langfristig das Krebsrisiko."Mit regelmäßiger Bewegung an der frischen Luft lässt sich dieAdventszeit gesund genießen. So wird der Stoffwechsel aktiviert unddas Immunsystem gestärkt. Dadurch werden Vorgänge unterstützt, durchdie der Körper Schäden am Erbgut selbst reparieren kann. KörperlicheAktivität hemmt darüber hinaus entzündliche Prozesse im Organismusund erleichtert die Gewichtskontrolle. Zudem erkranken körperlichaktive Menschen nachweislich seltener an Tumoren des Dickdarms, derBrust und der Gebärmutterschleimhaut. Bei weiteren Krebsarten wirdein Zusammenhang vermutet.Körperliche Aktivität muss nicht auf Outdoor-Aktivitäten reduziertsein. Schwimmbäder, Fitnessclubs und Tennishallen bietenbeispielsweise zahlreiche Möglichkeiten, sich körperlich zubetätigen. Zudem kann der Körper auch im Alltag und am Arbeitsplatzin Schwung gebracht werden, so etwa mit einem täglichen Spaziergangin der Mittagspause."Es lohnt sich, seinen Körper bewegungsreich zu fordern - für dieeigene Gesundheit und ein vermindertes Krebsrisiko. Zudem pflegenMenschen, die gern und viel körperlich aktiv sind, oft einengesünderen Lebensstil als Bewegungsmuffel," betont Gerd Nettekoven."Sie ernähren sich zumeist bewusster, rauchen seltener, trinken nurwenig Alkohol und verbringen mehr Zeit an der frischen Luft. Sosenken sie zusätzlich aktiv und selbstbestimmt ihr individuellesKrebsrisiko."Allgemeinverständliche Informationen, Motivationstipps sowieTrainingspläne, um den Alltag bewegter zu gestalten, bietet derPräventionsratgeber der Deutschen Krebshilfe 'Schritt für Schritt.Mehr Bewegung, weniger Krebsrisiko'. Der Ratgeber kann kostenfreibestellt werden: Deutsche Krebshilfe, Postfach 14 67, 53004 Bonn oderim Internet unter www.krebshilfe.de/wir-informieren .Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell