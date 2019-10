Aktiv sitzen und Bewegung fördern: Bürostuhlkonzepte für einen gesunden Rücken (FOTO)

Bremervörde (ots) -Jeder zweite Deutsche hat einen Computerarbeitsplatz - undverbringt den Großteil des Tages sitzend. Die Anzahl derBildschirmarbeitsplätze steigt seit Jahrzehnten stetig an und auch inder Freizeit dominiert Sitzen den Alltag vieler Menschen. DieseEntwicklung bleibt nicht folgenlos: Vor allem in Kombination mitBewegungsmangel kann die einseitige Haltung zu schmerzhaftenRückenbeschwerden führen, das Risiko für Krankheiten wie Diabetes,Thrombose oder Bluthochdruck steigt. Dazu kommt: Durch stundenlangesund monotones Sitzen wird das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoffversorgt - Konzentration und Leistungsfähigkeit nehmen ab, dieProduktivität lässt nach. Orthopäden, Bewegungs- undArbeitswissenschaftler fordern deswegen mehr körperliche Aktivität im(Büro-) Alltag. Eine Faustregel lautet: 50 Prozent sitzen, 25 Prozentstehen und 25 Prozent bewegen. Weniger Zeit im Sitzen verbringen,häufiger in den Stand wechseln und Gehpausen machen, lautet dieDevise. Während des Sitzens sollte die Haltung öfter gewechseltwerden.Die gute Nachricht: Die Industrie und viele Unternehmen haben diegesundheitlichen Folgen stundenlangen Sitzens erkannt. Um für mehrOrientierung zu sorgen, zeichnet die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. ergonomische Bürostuhlkonzepte mit dem Gütesiegel "Geprüft undempfohlen" aus.Vom statisch-passiven zum aktiv dynamischen SitzenUnumstritten ist, dass der Sitzarbeitsplatz neben dem Arbeitstischimmer noch die Basis jeder Büroausstattung bzw. jedesHeimarbeitsplatzes ist und trotz aller mahnenden Hinweise, dass wirfür das längere Sitzen nicht geschaffen sind, auch in Zukunft einedominante Rolle einnehmen wird. Allerdings setzt sich immer mehr dieErkenntnis durch, dass regelmäßige Bewegung für den Erhalt unsererkörperlichen und geistigen Funktionen elementar ist und somit ein(Büro-) Stuhl, der bewegungsfördernde Funktionen aufweist, immer mehran Bedeutung gewinnt.So ist es nicht nur wichtig, dass (Büro-) Stühle allein auf dieKörperproportionen der Nutzer anpassbar sind. Ein Stuhl sollte dienatürlichen und spontanen Sitzpositionsveränderungen der Nutzerzulassen und diese sogar fördern. Aktive und dynamische Sitzkonzepteunterstützen ein koordiniertes Zusammenspiel von Beinen, Becken,Wirbelsäule, Schultern und Kopf.Dadurch werden- physiologische Haltungswechsel unterstützt- körpereigene (senso-neuro-muskuläre) Regelkreisläufe gefördert- die Bandscheiben permanent mit Nährstoffen versorgt- die komplexen Rückenmuskeln stimuliert- die mehr als 100 Gelenke an der Wirbelsäule in Bewegung gehalten- die inneren Organe dynamisch aktiviert- die Blutzirkulation und damit die Sauerstoffversorgung optimiert- Hirnstoffwechselprozesse und damit Aufmerksamkeit undKonzentration aufrechterhaltenGesundes Sitzen auf rückenfreundlichen (Büro-) StühlenJeder Stuhl, der für eine bestimmte Sitzphase genutzt wird, solltein seiner Form und Funktion so konzipiert sein, dass dessen Nutzungunsere Gesundheit nicht gefährdet. "Ein 'ergo-dynamischer' Bürostuhlentspricht dem persönlichen Sitzkomfort bzw. Sitzbedarf und lässtnatürliche rhythmische Be- und Entlastungswechsel auch im Sitzen zu",erklärt Dr. Dieter Breithecker, Vorstandsmitglied im Forum GesunderRücken - besser leben e. V. und Präsident derBundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e. V.Ein solches physiologisches Sitzverhalten trägt entscheidend dazubei, dass Bewegungsarmut verringert wird.In den letzten Jahren haben sich die ergonomischen Anforderungenan (Büro-) Stühle deutlich verändert. Zielte der klassische Stuhl aufdie optimale Abstützung der Oberschenkel, des Gesäßes und des Rückensab, so steht heute die Forderung nach aktiven und variablenSitzhaltungswechseln im Vordergrund. Die meisten Hersteller von(Büro-) Stühlen haben die auf wissenschaftlichen Daten basierendenphysiologischen Erfordernisse nach intuitiven und bedarfsgerechtenSitzhaltungswechseln in technische Sitzfunktionen umgesetzt, so dasses inzwischen eine Vielfalt an Bürostühlen gibt, die diesem Anspruchweitestgehend entsprechen. Da Nutzerbedürfnis, Nutzungsdauer undindividuelles Wohlbefinden wichtige Auswahl-Parameter darstellen,sind die Sitzmöbelempfehlungen der AGR in unterschiedliche Kategorienunterteilt. Diese sollen bei der Auswahl helfen. Denn beim passendenStuhl kommt es auch darauf an, wo er zum Einsatz kommen soll.Verschiedene Arten von StühlenStandard-Bürostühle sind die "gesunde Basisausstattung" einesjeden Büros. Sie verfügen über die elementaren Verstellmöglichkeiten,ohne die ein ergonomisches Sitzen gar nicht möglich ist.Aktiv-Bürostühle bieten mehr Bewegung im Sitzen alsStandard-Bürostühle. Mit ihrer mehrdimensional beweglichen Sitzflächelassen sie eine höhere Anzahl an Haltungswechseln zu. Sie ermöglichendem Sitzenden viele unbewusste, selbstorganisierte undbedarfsgerechte Positionswechsel.Aktiv-Stühle verfügen meist ebenso über sehr beweglicheSitzflächen wie Aktiv-Bürostühle und bringen viel Bewegungsspielrauman den Schreibtisch. Dabei gibt es Modelle mit und ohne Rückenlehnesowie Varianten, die für den zeitlich begrenzten Einsatz gut geeignetsind. Entscheidend für die Auswahl sind das persönliche Wohlbefindenund der Einsatzzweck. Aktiv-Stühle, die das TÜV-Zeichen oder dasSiegel Geprüfte Sicherheit tragen, sind für alle Büro-Arbeitsplätzezugelassen, auch wenn sie nicht alle Bürostuhl-Normen erfüllen.Aktiv-Stühle für das Arbeiten an Steh-Sitzarbeitsplätzen(Steh-Sitzstühle) finden ihren Platz zur Entlastung an Hochtischenund Stehpulten oder in der Produktion an Steh-Sitzarbeitsplätzen undbieten dem Nutzer zusätzliche Möglichkeiten für einenPositionswechsel.Mehrzweckstühle sind, wie der Name schon sagt, nicht für einenbestimmten Zweck vorgesehen. Sie finden unterschiedliche Anwendung,zumal sie meist dort zum Einsatz kommen, wo das Publikum ständigwechselt. So zum Beispiel in Büros als Besucher- oderKonferenzstühle.Wichtig: Es soll kein Sitzmarathon stattfinden. Dr. Breitheckerempfiehlt: "Man sollte seinen Arbeitsplatz so organisieren, dassmöglichst viel Bewegung in den Arbeitsalltag integriert werden kann".Mehr Infos zu den Ergonomie-Prinzipien der AGR-zertifiziertenHersteller gibt es hier: www.agr-ev.de/aktiv-buerostuehleKurz und bündigDie Arbeit im Büro bietet nur wenige Möglichkeiten, um sichausreichend zu bewegen. Langes Sitzen belastet den Rücken, senkt dieLeistungsfähigkeit und erhöht das Krankheitsrisiko. Die Deviselautet: Mehr Bewegung in den Arbeitsalltag integrieren, häufigerstehen und dynamisches Sitzen. Das gelingt mit ergonomischenBürostuhlkonzepten, die von der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.mit dem Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" ausgezeichnet sind. Einrückenfreundlicher Bürostuhl muss Sitzhaltungswechsel unterstützen,individuell auf den Benutzer anpassbar sein und Bewegung aktivfördern. Je nach Einsatzort des Stuhls lassen sich unterschiedlicheStuhlkategorien einteilen: Standard-Bürostühlen sind die "gesundeBasisausstattung", Aktiv-Bürostühle zeichnen sich durchmehrdimensionale Beweglichkeit aus und fördern Bewegung amArbeitsplatz. Aktiv-Stühle verfügen über bewegliche Sitzflächen undbieten viel Bewegungsspielraum. Die Arbeit an Hochtischen erlaubenSteh-Sitzstühle. Mehrzweckstühle sind für unterschiedliche Benutzergedacht, schonen aber dennoch den Rücken.Weiteres Bild- und Textmaterial finden Sie unter folgendem Link:https://www.lifepr.de/boxid/772510Pressekontakt:Detlef DetjenGeschäftsführer Aktion Gesunder Rücken e. V.Stader Str. 627432 BremervördeMail: Detlef.Detjen@agr-ev.deInternet: www.agr-ev.deTelefon: 04761/926 358 311Original-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuell