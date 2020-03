Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung: Wirtschaft und Ministerium unterzeichnen Grundsatzvereinbarung

Berlin (ots) - Die deutsche Lebensmittelwirtschaft und das Bundesministerium fürErnährung und Landwirtschaft (BMEL) arbeiten gemeinsam daran, vermeidbareLebensmittelabfälle entlang der gesamten Wertschöpfungskette und bei denVerbraucher:innen in den kommenden Jahren wirksam zu reduzieren. Dazu habenWirtschaft und Ministerium nun die Grundsatzvereinbarung zur Reduzierung vonLebensmittelabfällen unterzeichnet, die die Grundlage für die Zusammenarbeit beider Umsetzung der Nationalen Strategie zur Reduzierung derLebensmittelverschwendung ist. Philipp Hengstenberg, Präsident desLebensmittelverbands Deutschlands, erklärt: "Die Wirtschaft arbeitet ständigdaran, dass der Ressourceneinsatz beim Anbau, der Produktion, Veredlung undVermarktung von Lebensmitteln besonders effizient und nachhaltig ist. Denn zumeinen stehen uns im Zeichen des Klimawandels Rohstoffe langfristig nur begrenztzur Verfügung und zum anderen möchte auch aus wirtschaftlicher Sicht keinBetrieb unnötig Arbeitskraft und Arbeitszeit verschwenden. Deshalb werden dieeinzelnen Branchen der Lebensmittelwirtschaft in den sektorspezifischenDialogforen gemeinsam mit weiteren Stakeholdern geeignete Lösungsansätzeerarbeiten. Aber auch die Bundesregierung hat eine wichtige Aufgabe. So ist esnotwendig, dass die betroffenen Ministerien prüfen, welche Auswirkungen neueoder bestehende Gesetze auf das Entstehen von zusätzlichen Lebensmittelabfällenbeziehungsweise Lebensmittelverlusten haben könnten, zum Beispiel die Vermeidungvon Verpackungsmüll auf der einen Seite und Lebensmittelsicherheit undHaltbarkeit auf der anderen Seite. Wenn wir den Verpackungsanteil reduzieren,könnte der Anteil der weggeworfenen Lebensmittel steigen, weil die Haltbarkeitverkürzt wird. Außerdem ist die Aufklärungsarbeit gegenüber den Verbraucherinnenund Verbrauchern von essentieller Bedeutung. Denn nach wie vor werfenPrivathaushalte zu viel Essen weg. Durch bewusstes Einkaufen, richtiges Lagernund den richtigen Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum könnte dem Vorschubgeleistet werden."Die Grundsatzvereinbarung steht unterhttps://www.lebensmittelwertschaetzen.de/strategie/nationales-dialogforum/ zurVerfügung. Unterzeichner sind: das Bundesministerium für Ernährung undLandwirtschaft, die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, derBundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels, der Deutsche Bauernverband, derDeutsche Hotel- und Gaststättenverband, das Deutsche Tiefkühlinstitut, derLebensmittelverband Deutschland und der Zentralverband des Deutschen Handwerks.Lebensmittelverband Deutschland e. V.Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamtenLebensmittelkette "von Acker bis Teller", also aus Landwirtschaft, Handwerk,Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auchprivate Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.Für weitere Informationen:Lebensmittelverband Deutschland e. V.Christoph MinhoffHauptgeschäftsführerClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel. +49 30 206143-135minhoff@lebensmittelverband.deÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel. +49 30 206143-127struck@lebensmittelverband.delebensmittelverband.detwitter.com/lmverbandfacebook.com/unserelebensmittelinstagram.com/unserelebensmittelWeiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/12796/4541549)OTS: Lebensmittelverband Deutschland e.V.Original-Content von: Lebensmittelverband Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell