Berlin (ots) -Der 44. Wissenschaftliche Kongress des Bundesverbandes DeutscherKrankenhausapotheker e.V. (ADKA) fand unter der Rekordbeteiligung vonca. 1100 Teilnehmern vom 9. bis 11. Mai in Berlin statt. Die ADKAfordert zur wirksamen Förderung der Patienten- undArzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) die flächenhafte Umsetzungeines "Closed Loop Medication Managements" in deutschenKrankenhäusern! Wesentliche Erfolgsfaktoren für einen geschlossenenMedikationsprozess sind die elektronische Verordnung durch den Arzt,ein therapiebegleitendes Medikationsmanagement durchStationsapotheker sowie eine patientenindividuelleMedikamentenbereitstellung durch die Krankenhausapotheke, die dasPflegepersonal vom sogenannten "Medikamenten stellen" entlastet."Wir freuen uns über die lebhaften, konstruktiven undpatientenorientierten Diskussionen zur weiteren systematischenVerbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in deutschenKrankenhäusern" so ADKA Präsident Professor Frank Dörje, "es sei Zeitzum weiteren aktiven Handeln"!Aus einer Katastrophe, einer kriminellen Mordserie, begangen durchden ehemaligen Pfleger Niels H. in niedersächsischen Krankenhäusern,ist im Bundesland Niedersachsen der "unbedingte Wille" entstanden,"für ein Mehr an Patentensicherheit Sorge zu tragen" so Dörje inseiner Laudatio für die Niedersächsische Kammerpräsidentin MagdaleneLinz, die von der ADKA in Berlin mit der ADKA Ehrennadelausgezeichnet wurde. "Selbstbewusst, kämpferisch, mit diplomatischemund politischem Geschick hat sich NiedersachsensApothekerkammerpräsidentin Magdalene Linz stets für das Patientenwohlund eine verbesserte Patientensicherheit eingesetzt", so ADKAPräsident Dörje. Neben anderen Maßnahmen sehe das novellierteNiedersächsische Krankenhausgesetz nun den verpflichtenden Einsatzvon beratenden Stationsapothekern/-innen zur Erhöhung der AMTS vor."Dies sei auch ganz wesentlich dem Einsatz von M. Linz zu verdanken",so Dörje unter tosendem Beifall der Kongressteilnehmer zum Abschlussder Laudatio.Bei der Berliner Mitgliederversammlung des Bundesverbandes kam esauch zu einer personellen Veränderung im ADKA Präsidium. Anlässlichdes vorzeitigen Ausscheidens des bisherigen 2. Vizepräsidenten,Rudolf Bernard, aus dem Präsidium (Bernard wechselt im Herbst in diehauptamtliche Geschäftsführung des Verbandes), wurde mit Frau AlmutWeygand, M.Sc. eine neue 2. Vizepräsidentin von der Versammlunggewählt. Almut Weygand leitet die Zentralapotheke im St. BernwardKrankenhaus in Hildesheim.Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA e.V.)vertritt die Interessen von mehr als 2300 DeutschenKrankenhausapothekern/-innen. Er ist zugleich Berufsverband undwissenschaftliche Fachgesellschaft. Im Fokus der Verbandsarbeit stehtes, den bestmöglichen Nutzen der Arzneimitteltherapie für dieKlinikpatienten in deutschen Krankenhäusern zu gewährleisten. Hierzuist es notwendig, eine größtmögliche Sicherheit in derArzneimittelversorgung ebenso wie eine sehr hohe Arzneimittel- undArzneimitteltherapiesicherheit zu erzielen.