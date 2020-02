Neckarsulm (ots) - Kaufland führt sein Bildungsprogramm "Machen macht Schule"auch im Jahr 2020 fort und beginnt den neuen Turnus am 21. Februar mit einemUmweltaktionstag zum Thema Wasser an der Hermann-Greiner-Realschule. Bei derAuftaktveranstaltung der 200 Aktionstage haben die Schüler analysiert, wie jedereinzelne dazu beitragen kann, die Ressource Wasser zu schonen."Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen", hat bereits Albert Einsteingeraten. Diese Möglichkeit haben die Realschüler bei den Aktionstagen. ImVertiefungsfach AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) bringt Kaufland ihnenzukunftsrelevante Nachhaltigkeitsthemen auf greifbare Weise näher. "Unserezentrale Idee ist, die Jugendlichen zu verantwortungsbewusstem Handeln zubefähigen. Das gelingt nur, wenn sie sich in dieser Welt reflektiert undkompetent orientieren können", erklärt Lavinia Kochanski, Leiterin CSR beiKaufland.Neues Thema 2020 - WasserUmweltexperte Albrecht Trenz besuchte die Realschule und vermittelte den bereitsgut informierten Schülern, welche Bedeutung Wasser als Lebensgrundlage hat undwie wenig uns davon zur Verfügung steht. Mit Hilfe eines EDV-Tools ermitteltensie gemeinsam den Wasserverbrauch eines durchschnittlichen Schülers. Anhand derAnalyse lernten sie, dass ein wesentlicher Anteil des menschlichenWasserverbrauchs nicht direkt - wie beim Händewaschen oder Wäschewaschen -sichtbar ist, sondern indirekt durch unsere Ernährungs- und Lebensweise bestimmtwird. So verbraucht die Produktion eines Kilogramms Kaffee beispielsweise 21.000Liter Wasser. Für eine Tasse Kaffee werden also 140 Liter Wasser benötigt. Fazitder Klassen ist, dass sich die Entscheidung für überwiegend regionale, saisonaleund pflanzliche Nahrungsmittel positiv auf den Wasserverbrauch auswirkt. Aus demGrund wurden gemeinsam Ideen für den verantwortungsbewussten Umgang mit Wasserund Abwasser diskutiert.Die Umweltaktionstage als Teil von "Machen macht Schule"Seit 2004 engagiert sich Kaufland in der Umweltpädagogik, um Kindern aufspielerische Weise Natur und Umwelt näher zu bringen. Die Umweltaktionstagebilden zusammen mit den Natur- und Ernährungsaktionstagen das Programm "Machenmacht Schule" und sind fester Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements vonKaufland. "Mit 'Machen macht Schule' haben wir unsere Projekte mit derZielgruppe Kinder und Jugendliche gebündelt und damit ein bundesweitesBildungsprogramm auf die Beine gestellt. Pro Jahr veranstalten wir 200Aktionstage und erreichen damit knapp 30.000 Kinder und Jugendliche", so LaviniaKochanski. Im Rahmen der Umweltaktionstage werden 2020 neben dem Thema Wasserauch die Themen Plastik und Bienen angeboten.Mehr Informationen finden Sie hier: kaufland.de/aktionstageÜber KauflandKaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. In den Zielen undProzessen bei Kaufland ist das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit (CSR) tiefverankert. Die Initiative "Machen macht den Unterschied" spiegelt die Haltungund die Identität von Kaufland wider. Dies drückt sich auch in den verschiedenenCSR-Maßnahmen und Aktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der ThemenfelderHeimat, Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchen besserwerden.Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen eingroßes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabeiliegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiproduktensowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz inNeckarsulm, Baden-Württemberg.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unterwww.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Alice von Bestenbostel,Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-686666,presse@kaufland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111476/4533324OTS: KauflandOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell