Köln (ots) -Jedes 100. Kind kommt mit einem Herzfehler zur Welt. Am 5. Mai ist"Tag des herzkranken Kindes". Dieser wurde bereits 1994 vom BVHK insLeben gerufen. Wir begehen diesen Tag mit bundesweiten Aktionen, wieunserem Aktionstag:https://www.bvhk.de/veranstaltungen/familienangebote/aktionstag2019/Besuchen Sie uns am Samstag von 10 - 16 Uhr in Köln-Deutz. Ab 16Uhr machen wir mit unserer Demonstration (über Hohenzollernbrücke zumHauptbahnhof Köln) mobil gegen den Pflegenotstand:https://www.bvhk.de/kinder-in-gefahr-pflegenotstand-stoppen/Info zum Aktionstag:Familien und Kinder können...- Experimente mit Christoph Biemann (unserem Schirmherrn, "Sendungmit der Maus") erleben.- Herzschrittmacher, Defibrillatoren und Herzkatheterschläucheanfassen und sich erklären lassen.- An Modellen mit der Ltd. Oberärztin Dr. Claudia Arenz,Kinderherzzentrum St. Augustin und corlife untersuchen, wievielleicht bald zellfreie Herzklappen funktionieren.- Prof. Matthias Emmel, Kinderkardiologe aus Köln, alle Fragen zumHerzfehler stellen.- Erste-Hilfe-Maßnahmen für herzkranke Kinder trainieren (mit demMalteser-Hilfsdienst)- Im Herzenswunsch-Krankenwagen des Malteser HilfsdienstesProbeliegen- Bei der Extraktion der DNA von Kiwis mit PD Dr. Pickardt Parallelenzum Erbgut im menschlichen Körper entdecken.- Beim Kinder-Zirkus und/oder Puppentheater mitmachen.Wir freuen uns über Besuche und Berichterstattungen in IhrenMedien. Fragen und Anmeldung an: Email info@bvhk.de, Telefon 0241 9123 32. Kontakt am Samstag vor Ort: Volker Thiel, 0177 777 57 11In Deutschland wird jedes 100. Kind mit einem Herzfehler geboren.Dank des medizinischen Fortschritts erreichen heute 90 Prozent derKinder das Erwachsenenalter, gehen zur Schule, studieren und macheneine Ausbildung. Der BVHK e. V. und seine angeschlossenen regionalenElterninitiativen setzen sich für die Interessen der herzkrankenKinder und ihrer Familien ein.Pressekontakt:Hermine Nock / Volker Thielinfo@bvhk.de, Telefon 0241 91 23 32Samstag vor Ort: Volker Thiel: 0177 777 57 11Original-Content von: Bundesverband Herzkranke Kinder e.V., übermittelt durch news aktuell