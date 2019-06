Weitere Suchergebnisse zu "Kap":

Berlin (ots) - Bei den heute von den Bundesministern Giffey, Heilund Spahn vorgelegten Ergebnissen der Konzertierten Aktion Pflege(KAP) sieht der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) einerseits wichtige Ansätze zur Verbesserung der Situationin der Pflege. Andererseits seien viele wichtige Themen ausgespartund notwendige Entscheidungen nicht getroffen worden. Ein konkreterFahrplan fehle völlig. "Wir sind noch längst nicht am Ziel.Angesichts des fehlenden Versorgungsangebots bei einer absehbarsteigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen ist der Weg zu einerflächendeckenden Versorgung für alle Pflegebedürftigen noch einweiter", kritisiert bpa-Präsident Bernd Meurer. "VielePflegebedürftige finden schon heute keine professionelle Hilfe mehr,und das bei einer weiter steigenden Zahl von Pflegebedürftigen."Diese Situation habe sich durch die Besserstellung der Krankenhäusernoch einmal verschärft."Aus Sicht des bpa fehlt bei den Ergebnissen der KAP ganzwesentlich ein Gesamtfinanzierungskonzept", so Meurer. So seien keineZahlen vorgelegt worden, was bei einer Erhöhung derPersonalbemessung, bei einer Ost-West-Angleichung des Mindestlohnsund bei einer Zuzahlungsbegrenzung für die Angehörigen an Mehrkostenauf die Pflegeversicherung bzw. die Beitragszahler zukomme.bpa-Präsident Meurer: "Würden gar die Pläne vom Sockel-Spitze-Tauschweiterhin verfolgt, liefe die Finanzierung endgültig aus dem Ruder."Nach einer IGES-Schätzung beliefen sich überdies die Mehrkosten durchdie Einführung eines Einheitstarifvertrages auf bis zu 5,2 MilliardenEuro pro Jahr. Zusätzlich müssen sich Pflegebedürftige noch mit etwa50 Euro pro Monat an der Ausbildung beteiligen, rechnet Meurer vor.Beim Thema Pflegekräfte aus dem Ausland hat sich der bpa andiversen Stellen mit seiner Forderung zur Erleichterung der Anwerbungdurchgesetzt und vielfältige Unterstützung erfahren. Zuwanderung undAnerkennung ausländischer Pflegefachkräfte sollen vorangetriebenwerden. Die gezielte Anwerbung durch eine Green Card für ausländischePflegekräfte, wie der bpa sie seit Jahren fordert, blieb allerdingsunberücksichtigt. Diese soll einen international verständlichenAufenthaltstitel mit automatischer Anerkennung für Pflegeausbildungenvon mehr als drei Jahren gewähren. "Leider ist die KAP dieserForderung nicht nachgekommen", bedauert der bpa-Präsident.Außerdem macht sich der bpa für eine zentrale Anerkennungsstelledes Bundes stark. Meurer: "Die Anerkennung in den Bundesländern istüberwiegend viel zu langsam und uneinheitlich. Es ist niemandem zuerklären, wieso in einem Bundesland bei der Anerkennung einerPflegekraft aus dem Ausland anders verfahren wird als im anderen.Leider verweigern sich die Länder bisher einer Vereinheitlichung."Zwar habe sich der Bund verpflichtet, eine Zentrale ServicestelleAnerkennung zu konzeptionieren, die jedoch nicht in die Befugnisseder Länder eingreifen dürfe. "Das klingt noch nicht nach der Lösungdes Problems", resümiert Meurer und kritisiert, dass auch anderezentrale Herausforderungen bei der Einwanderung nicht entschiedengenug angegangen würden. So müssten potenzielle Pflegekräfte teilsein Jahr auf Termine in den Botschaften warten. Das derzeit imBundestag diskutierte Einwanderungsgesetz sei ein erster Schritt zurVerbesserung der Gesamtsituation.Im Bereich Personalmanagement, Arbeitsschutz undGesundheitsförderung hat der bpa unter anderem zwei Themen intensivdiskutiert: Springerdienste und Leiharbeit. Bei der Leiharbeit setztesich der bpa vehement für eine eindeutige Positionierung gegenZeitarbeit in Mangelberufen und damit auch in der Pflege ein. Sieverdrängt die Stammbelegschaft in ungünstige Arbeitszeiten, bewirktbetriebliche Konflikte durch eine Entsolidarisierung mit derStammbelegschaft und verschlechtert damit dieMitarbeiterzufriedenheit. Zudem verursacht die Zeitarbeit erheblichezusätzliche Kosten ohne jeglichen Mehrwert für die pflegebedürftigenMenschen und deren Angehörige."Zeitarbeit ist die Anleitung zur Plünderung derPflegeeinrichtungen und der pflegebedürftigen Menschen. Arbeitszeitmuss sich auch künftig am Bedarf der pflegebedürftigen Menschenausrichten. Die Partystimmung bei der Zeitarbeit zeigt dieNotwendigkeit, in Mangelberufen neue Spielregeln einzuführen",fordert Meurer. Der bpa-Präsident kündigte an, dass der Verband inZukunft darauf drängen werde, dass in den Rahmenverträgen aufLandesebene schnell Regelungen zum Einsatz von Leiharbeitskräften inden Pflegeeinrichtungen vereinbart werden.Zur Steigerung der Verlässlichkeit der Dienstplangestaltung undder Mitarbeiterzufriedenheit sollen freigestellte Springerdiensteeingerichtet und mit den Kranken- und Pflegekassen vereinbart werdenkönnen. Solche Mitarbeiter-Pools kompensieren kurzfristige Ausfälleim Dienst und tragen erheblich dazu bei, dass sich die Kolleginnenund Kollegen auf den festgelegten Dienstplan verlassen können.Beim Thema innovative Versorgungsansätze hat der bpa deutlichgemacht, dass eine Flexibilisierung der Fachkraftquote im stationärenund ambulanten Bereich ein wichtiges Instrument zur Sicherstellungder Versorgung wäre. Dies würde zur unmittelbaren Entlastung dermitarbeitenden Pflegekräfte beitragen, wenn - bei gleichbleibenderFachkräftebesetzung - mehr Pflegehilfskräfte hinzukämen. Meurer:"Leider ist dieser wichtige Punkt nicht in das Papier aufgenommenworden."Im Bereich der Digitalisierung begrüßt der bpa die gewünschte undbereits eingeleitete Anbindung der Pflege an dieTelematik-Infrastruktur. Nur so kann ein sektorenübergreifendesEntlass- und Versorgungsmanagement zwischen Ärzten, Krankenhäusernsowie Pflegeeinrichtungen und Diensten sichergestellt werden. Erneutwurden die Kranken- wie die Pflegekassen aufgefordert, dievollständige elektronische Abrechnung im ambulanten Bereichumzusetzen. Auch das elektronische Verordnungsmanagement, vor allemfür die Einholung von Rezepten und Verordnungen von Ärzten undEinlösung bei Apotheken und Sanitätshäusern, soll auf den Weggebracht werden. Dies wird aus Sicht des bpa dazu beitragen, diePflegekräfte und Einrichtungen von langen Wegen und dafür aufgewandteArbeitszeit zu entlasten.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. 