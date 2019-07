Aktionen gegen geplanten Mega-Tunnel: Versinkt unser Ostsee-Urlaub im Matsch? (FOTO)

Fehmarn (ots) -Der BELTRETTER e.V. macht in Leipzig und Kiel sowie auf Fehmarnauf massive Auswirkungen des geplanten Ostseetunnel-Baus aufmerksam.Außergewöhnliche künstlerische Straßen- und Strand-Inszenierungenzeigen dabei mögliche Folgen der geplanten Mega-Baustelle amFehmarnbelt auf.Rund 70 Prozent der Deutschen haben noch nie vom geplantenOstsee-Tunnel gehört.* Dabei nimmt das Projekt, für das dieempfindliche Ostsee über eine Strecke von 18 Kilometern aufgerissenund über Jahre ausgebaggert werden müsste, immense Ausmaße an: Schonjetzt liegt die Kostenprognose für den Tunnelbau inklusive derHinterlandanbindung mit fast 14 Milliarden Euro höher als bei"Stuttgart 21". Hinzu kämen die Schäden, die der Umwelt zugefügt,sowie Existenzen, die bedroht würden. Dass kaum einer davon weiß,soll sich ändern. Deshalb veranstaltete der BELTRETTER e.V. vom 25.bis 27. Juli 2019 an drei Orten in Deutschland außergewöhnlicheStrandszenen, die von Laiendarstellern und einigen freiwilligenTunnel-Gegnern inszeniert wurden. Damit sollte - bewusst überspitzt -aufgezeigt werden, wie der Strandurlaub aussehen könnte, sollte derTunnel gebaut werden: trübes Meer und matschiger Strand.Vor dem Leipziger Bundesverwaltungsgericht, auf demAsmus-Bremer-Platz in Kiel und am Südstrand auf der OstseeinselFehmarn stellten die Initiatoren typische Strandszenen nach:entspannen im Liegestuhl, Beach- und Federball spielen, Muschelnsammeln und Sandburgen bauen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches mittenin der Urlaubssaison. Allerdings: Die "Urlauber" waren komplett mitMatsch bedeckt. "Wir möchten damit auf die Auswirkungen des geplantenOstsee-Tunnelbaus aufmerksam machen. Wenn dieses Mega-Bauprojektnicht gestoppt wird, werden viele Ostseestrände nicht mehr so seinwie wir sie kennen. Das Wasser wird dann über mehrere hundertKilometer hinweg über viele Jahre eintrüben und schlammig werden. Eswäre die größte Baustelle Nordeuropas", erklärt Karin Neumann,Pressesprecherin von BELTRETTER e.V., die Aktionen. Doch das wärenicht der einzige Schaden. Durch den Tunnelbau würden die bedrohtenSchweinswale vertrieben, Laichplätze von Dorschen und Heringenzerstört und Existenzen derer, die vom Ostseetourismus leben,bedroht. Zudem würde das Projekt immense Geldmengen verschlingen,wahrscheinlich sogar mehr als BER und Stuttgart 21. "Wir fordern dieBeteiligten auf, die Wirtschaftlichkeit neu zu beurteilen sowieAlternativen zum geplanten Absenktunnel genau zu prüfen. ImStaatsvertrag von 2008 ist klar definiert, dass das Projekt neubeurteilt werden muss, wenn die Kosten aus dem Ruder laufen", fordertauch Florian Bumm, ebenfalls Pressesprecher der BELTRETTER.Matsch-Inszenierungen sollen Entscheider in Leipzig und Kiel zumNachdenken anregenNeben Fehmarn, der Ostseeinsel, die direkt betroffen wäre, fandendie künstlerischen Inszenierungen in Kiel und Leipzig statt. "Wirhaben dabei bewusst auf die professionelle Unterstüt-zung vonLaiendarstellern gesetzt, um unseren Botschaften besonderen Ausdruckzu verleihen. Ja, dafür haben wir auch etwas Geld in die Handgenommen. Die Tunnel-Lobbyisten machen das seit Jahren im großenStil", so Karin Neumann. In Leipzig liegen den Richtern desBundes-verwaltungsgerichtes zehn Klagen gegen das Mega-Bauprojektvor, unter anderem von Umweltschutzorganisationen, die auf diemassiven Auswirkungen auf Natur und Umwelt aufmerksam machen. In Kielsollte vor allem das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,Technolo-gie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein angesprochenwerden. Denn trotz der bekannten Auswirkungen und Kosten inMilliardenhöhe befürwortet das Ministerium den geplanten Tunnelbauund setzt sich für eine schnelle Umsetzung ein.Entsetzen und BetroffenheitViele Betroffene, die auf der Insel Fehmarn leben oder derenExistenzen durch den Tunnelbau zerstört würden, äußerten ihre Sorgenwährend der Aktion am Südstrand. "Ich halte von dem ganzen Projektüberhaupt nichts. Ich habe auf Fehmarn meine Kindheit verbracht,meine Familie lebt hier. Dass diese Idylle zerstört werden soll, füreinen Tunnel, der sich noch nicht einmal lohnen wird, macht michsprachlos und sehr traurig", so Malin Bindig. Auch Jan Ueberall,Ostsee-Liebhaber und Surfshop-Betreiber auf Fehmarn ergänzt: "DasProjekt zerstört den Lebensraum der ohnehin schon bedrohtenSchweinswale, denen ich schon oft beim Stand-Up Paddling begegnetbin. Und das Schlimmste: Die meisten Urlauber haben keine Ahnung, washier geplant ist." Das konnten die BELTRETTER mit der Aktionändern: Passanten und Urlauber waren schockiert: "Wir machen seitJahren Urlaub auf Fehmarn. Wenn der Tunnel gebaut wird, würde derTourismus zusammenbrechen, die Insel wäre über Jahre vom Festlandabgetrennt wegen der neuen Hinterlandanbindung," so Dietmar Eggelingaus Nordrhein Westphalen. "Das wäre für mich ein Grund, hier erst malkeine Ferienwohnung zu kaufen"."Durch den Klimawandel wird sich in den nächsten Jahren so vielverändern. Wenn dann noch der Ostsee-Tunnel gebaut wird, wird esnicht besser. Unsere Kinder würden die Ostsee nicht mehr so erleben,wie wir sie kennen", sagt Lisa Haarhoff, Mutter zweier kleiner Kinderaus Damlos, einem Ort in Schleswig-Holstein, der von derHinterlandanbindung betroffen wäre. "Bei uns sollen neue Trassen fürden Schienenverkehr gebaut werden, das wird riesen Lärm erzeugen",zeigt sich Michaela Homann-Speck wütend."Die Aktion war ein voller Erfolg. Wir machen weiter, sind spontanund aufmerksam", resümiert Karin Neumann die Inszenierungen.Die Aufklärung über den geplanten Ostseetunnel durch BELTRETTERe.V. hat inzwischen viele Deutsche wachgerüttelt: Fast 174.000Menschen haben bereits die Petition unter www.beltretter.de/petitiongegen den Ostsee-Tunnelbau unterschrieben. Und es werden täglich mehr* Online-Umfrage YouGov Deutschland GmbH unter 2.068 Personen imZeitraum vom 3.5. bis 6.5.2019. Die Ergebnisse wurden gewichtet undsind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Über BELTRETTER e.VDie BELTRETTER sind eine 2015 gegründete Sammelbewegung der bisdahin schon existierenden Vielzahl lokaler und regionaler Initiativenund Organisationen gegen die geplante feste Fehmarnbeltquerung. 