Aktionärszahlen in Deutschland unter Zehn-Millionen-Marke gesunken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist trotz des Börsenbooms 2019 wieder gesunken.



Knapp 9,7 Millionen Menschen besaßen Anteilsscheine von Unternehmen und/oder Aktienfonds, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Somit sei knapp jeder siebte Bundesbürger ab 14 Jahren an der Börse investiert.

Sowohl 2017 als auch 2018 war die Zahl der Aktionäre zum Vorjahr gestiegen und hatte erstmals seit 2007 wieder die Marke von zehn Millionen überschritten. Im vergangenen Jahr dagegen kehrten unter dem Strich gut 660 000 Menschen der Börse den Rücken.

Möglicherweise hätten vorübergehende Kursrückschläge Anleger verunsichert, erklärte das Aktieninstitut. Mancher Aktionär habe eventuell auch sein Depot zu Geld gemacht, um angesichts niedriger Hypothekenzinsen in eine Immobilie zu investieren.

"Aber auch die Politik sendet falsche Signale", kritisierte das Institut in seiner Studie: "Die geplante Aktiensteuer - also die Finanztransaktionssteuer auf Aktien - schreckt potenzielle Neuaktionäre ab und macht die Aktienanlage unattraktiver." Experten macht dies Sorgen, denn die private Altersvorsorge wird wichtiger, und es gibt derzeit auf hierzulande besonders beliebte Anlagen wie Sparbuch und Tagesgeld allenfalls noch mickrige Zinsen.

Die meisten Deutschen sehen die Börse vor allem als einen Ort mit vielen Risiken und haben Angst vor Verlusten. Viele Anleger verschreckte der Absturz der als "Volksaktie" angepriesenen Telekom-Papiere und das Platzen der New-Economy-Blase am Neuen Markt um die Jahrtausendwende dauerhaft./ben/DP/eas