Aktionärstreffen von Opel-Mutter PSA in Frankreich

Vor dem Hintergrund schwerer Spannungen beim Autobauer Opel kommen die Aktionäre des französischen Mutterkonzerns PSA am Dienstag (10.00 Uhr) Rueil-Malmaison bei Paris zu ihrer Hauptversammlung zusammen.



Vorstandschef Carlos Tavares soll nach der Übernahme des Sanierungsfalls Opel für das zurückliegende Jahr einen Gehaltszuschlag von einer Million Euro erhalten, wie aus einem Dokument für das Aktionärstreffen hervorgeht.

Die Sanierungsverhandlungen für die deutschen Opel-Werke blieben bisher ohne Ergebnis. Die IG Metall hatte PSA Erpressung vorgeworfen und einen detaillierten Unternehmensplan für die kommenden Jahre verlangt. An PSA sind unter anderen die Familie Peugeot, der chinesische Hersteller Dongfeng und der französische Staat beteiligt.

Ebenfalls am Dienstag (13.45 Uhr) ist am Opel-Werk in Eisenach eine Protestaktion geplant. Dabei wollen sich Beschäftigte, Gewerkschafter und thüringische Landespolitiker für den Erhalt des Standorts einsetzen. Nach einer Betriebsversammlung wollen sie vor das Tor der Fabrik ziehen, in der derzeit noch die Modelle Corsa und Adam gebaut werden. Unter anderem werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) erwartet.