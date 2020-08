Aktionärstreffen der Jenoptik AG erstmals im Internet

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

JENA (dpa-AFX) - Neue Erfahrung für Aktionäre der börsennotierten Jenoptik AG: Ihr jährliches Treffen, bei dem der Vorstand über die Geschäftsentwicklung informiert, findet am Freitag (11.00) erstmal online statt.



Via Internet sollen die Anteilseigner auch über die Höhe der Dividende entscheiden. Wegen der wirtschaftlichen Belastung durch die Corona-Krise soll weniger Geld an sie ausgeschüttet werden als ursprünglich geplant. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,13 Euro pro Anteilsschein vor. 2019 hatte Jenoptik seinen Aktionären, zu denen auch eine Beteiligungsgesellschaft des Landes Thüringen gehört, noch 0,35 Euro pro Aktie gezahlt./rot/DP/fba