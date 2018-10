Aktionärsschützer: Rocket braucht wieder eigenen Finanzvorstand

BERLIN (dpa-AFX) - Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) ist besorgt über die Führung beim Berliner Start-up-Investor Rocket Internet.



Rocket-Vorstandschef und Gründer Oliver Samwer sollte "nur für eine Übergangszeit" auch das Finanzressort übernehmen, sagte SdK-Sprecher Michael Kunert der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Offenkundig sei diese Konstellation aber "dauerhaft angelegt".

Im August hatte das Unternehmen den Weggang von Finanzvorstand Peter Kimpel angekündigt. Nach dem Wechsel Kimpels als Deutschlandchef zur Barclays Bank übernimmt Samwer in diesem Monat den Vorstandsvorsitz und die Finanzen in Personalunion.

Die Erfahrung lehre, dass es "gut und wichtig ist, einen unabhängigen Finanzchef zu haben", sagte Kunert. Das gelte besonders in einem Unternehmen wie Rocket, in dem der Gründer Samwer ohnehin eine dominierende Rolle innehabe. Kunert forderte den Aufsichtsrat auf, mit der Suche nach einem neuen Finanzvorstand "schnellstmöglich zu beginnen".