Aktionäre wollen Antworten von Volkswagen-Führung

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Autobauer Volkswagen steht weiter unter Beschuss von vielen Seiten.



An diesem Dienstag (10.00 Uhr) muss Vorstandschef Herbert Diess nach gut einem Jahr an der Konzernspitze bei der Hauptversammlung in Berlin den Aktionären Rede und Antwort stehen. Noch immer haben Ermittlungen und Rechtsverfahren die Wolfsburger fest im Griff, erst jüngst stieg mit neuen Milliardenkosten die Rechnung für den im September 2015 aufgeflogenen Dieselskandal auf 30 Milliarden Euro.

Diess sucht inmitten der großen Umwälzung in der Branche die Flucht nach vorn: Er forciert auch gegen Widerstände in der deutschen Autoindustrie den reinen Elektroantrieb als Königsweg zur Senkung klimaschädlicher Abgase. Dafür steckt Volkswagen Milliarden in Batterien, Antriebe und neue Modelle. In einigen Konzernteilen will Diess zudem mehr Rendite sehen und hat einen strikteren Sparkurs angeordnet - so etwa in der Kernmarke VW und bei Audi . Die Pläne, bei VW Pkw Tausende Stellen zu streichen, haben jedoch auf Arbeitnehmerseite deutliche Kritik heraufbeschworen./men/DP/fba