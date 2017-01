Aktionäre von Unicredit stimmen Milliarden-Kapitalerhöhung zu

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

MAILAND (dpa-AFX) - Die Aktionäre der angeschlagenen italienischen Großbank Unicredit haben die geplante Kapitalerhöhung über 13 Milliarden Euro am Donnerstag genehmigt.



Die Hauptversammlung stimmte mit 99,6 Prozent zu, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.

Die Unicredit-Aktie hat sich seit der Bekanntgabe des neuen Geschäftsplans Mitte Dezember kräftig erholt. Zu dem Plan gehören die Kapitalerhöhung, die Auslagerung von Krediten und ein forcierter Sparkurs mit Stellenabbau. Unicredit steht seit einiger Zeit vor allem wegen eines Bergs an faulen Krediten und der angeschlagenen Kapitaldecke unter erheblichem Druck. Der seit Juli amtierende Konzernchef Jean-Pierre Mustier hatte deshalb der Verbesserung der dünnen Kapitalpuffer oberste Priorität eingeräumt. So hat er bereits Anteile an der Onlinebank Fineco und dem polnischen Kreditinstitut Pekao verkauft sowie erst kürzlich auch die Fondstochter Pioneer versilbert./mis/stk/he