Aktionäre stimmen auf der ProSiebenSat.1-Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu

Unterföhring (ots) -- ProSiebenSat.1 hält erste virtuelle Hauptversammlung ab - Versammlung folgt Empfehlung zum einmaligen Dividendenverzicht für 2019, stimmt allen Beschlussvorschlägen zu und entlastet Vorstand und Aufsichtsrat - Dr. Antonella Mei-Pochtler als neues Aufsichtsratsmitglied ordnungsgemäß gewähltUnterföhring, 10. Juni 2020. Heute fand die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE in Unterföhring statt. Aufgrund des von COVID-19 geprägten Umfelds lief die Veranstaltung zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens virtuell und ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ab. Der Konzern entschied sich entsprechend für eine Online-Übertragung aus dem hauseigenen "Galileo"-Studio.Rainer Beaujean, Sprecher des Vorstands & Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, auf der heutigen Hauptversammlung: "Auch wenn unsere derzeit höchste Priorität darauf liegt, ProSiebenSat.1 sicher durch die COVID-19-Krise zu steuern, haben wir die Zeit nach Corona fest im Blick. Bei uns stehen deshalb die Zeichen weiter auf Transformation, Digitalisierung und bestes Entertainment. Aber mit einem klar geschärften Augenmerk auf die richtige Umsetzung, messbare Fortschritte und eine klare Ergebnisorientierung."Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats zu, den Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen und somit für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende auszuschütten. Diese einmalige Maßnahme sichert dem Konzern eine zusätzliche Liquidität in Höhe von 192 Mio Euro in einem durch COVID-19 bedingten unsicheren Umfeld. Der Konzern bestätigte gleichzeitig seine bisherige Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent des bereinigten Konzernjahresüberschusses der Gruppe.In einem weiteren Tagesordnungspunkt hat die Hauptversammlung Dr. Antonella Mei-Pochtler mit deutlicher Mehrheit als neues Aufsichtsratsmitglied gewählt. Mei-Pochtler ist selbstständige Unternehmerin sowie Senior Advisor der Boston Consulting Group und Sonderberaterin des Österreichischen Bundeskanzlers. Sie wurde bereits mit Wirkung zum 13. April 2020 gerichtlich als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt und tritt damit die Nachfolge von Angela Gifford an, die ihr Amt zum 13. Januar 2020 niedergelegt hatte. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 mit deutlicher Mehrheit entlastet sowie alle sonstigen zustimmungspflichtigen Beschlussvorschläge ebenfalls mit deutlicher Mehrheit angenommen.Rainer Beaujean zu den Abstimmungsergebnissen: "Die sehr positiven Abstimmungsergebnisse zeigen, dass unsere Aktionäre hinter unserer Strategie stehen: Wir fokussieren uns auf unser Kerngeschäft Entertainment mit dem Ziel, der führende Player in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sein. Gleichzeitig erhöhen wir die Synergien innerhalb unserer Gruppe."Die Aktionäre hatten im Vorfeld der Hauptversammlung insgesamt 115 Fragen eingereicht, die zum Teil aus mehreren Einzelfragen bestanden. Vorstand und Aufsichtsrat haben diese in der Aussprache allesamt beantwortet. Diese konnte von den angemeldeten Aktionären über das Aktionärsportal verfolgt werden. Für die interessierte Öffentlichkeit hat der Konzern den öffentlichen Teil der Hauptversammlung im Livestream auf der Website des Unternehmens übertragen.Weitere Informationen zur Hauptversammlung, darunter die Übersicht der Abstimmungsergebnisse, finden Sie unter: https://www.prosiebensat1.com/hauptversammlung#2020Bildmaterial zum Download steht Ihnen hier zur Verfügung: https://www.prosiebensat1.com/presse/downloads/fotos-events https://www.prosiebensat1.com/presse/downloads/fotos-personen