Aktionäre skeptisch für 2019 – Was wollen wir mehr?

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

wie immer zum Jahreswechsel häufen sich die Umfragen unter „Profis“ und Privatanlegern, wie es denn in den kommenden zwölf Monaten an den Börsen weitergeht. Dabei signalisieren die Stimmungsindikatoren für 2019 deutlich mehr Gewinnchancen nach unten als nach oben. Denn:

Umfragen zufolge waren deutsche Privatanleger in diesem Jahr­tausend noch nie so skeptisch für das nächste Jahr wie Ende 2018. Doch genau darin liegt die Chance für die Aktienmärkte. Denn Anleger, die mit weiter fallenden Kursen rechnen, haben in aller Regel Ihre Aktienpositionen schon deutlich zurückgefahren. Damit fehlen für weitere Abwärtsbewegungen an den Börsen ganz einfach die Verkäufer. Genau in solchen Phasen mit einem extrem hohen Pessimismus und sehr viel Cash an der Seitenlinie werden neue Aufwärtstrends geboren. Aber:

Auch wenn uns steigende Kurse lieber sind als fallende, verdienen wir an allen Trends. Egal in welche Richtung. Wir folgen also nach wie vor den Trends und zwar solange, bis sich neue Trends bil­den, ohne vorher auf mögliche Trendwenden zu spekulieren. Mit dieser Strategie sind Sie immer auf der richtigen Seite investiert. Wir freuen uns auf 2019!

Hier können Sie sich anmelden

Ihr

Nils Schröder

Chef-Redakteur Projekt: Börsenmillion