An die Aktionäre der SKW Stahl-Mettallurgie: Bleibt der Aufsichtsrat im Amt, erfolgt der Totalverlust, wird er umbesetzt, haben die Aktionäre die Chance, den Wert des Investments zu steigern

Nehmen Sie Ihre Aktionärsrechte wahr und üben IhrStimmrecht auf der Hauptversammlung am 18.05.2018 aus - Ihre Stimmeist wichtig - Anmeldeschluss für die Hauptversammlung der SKWStahl-Metallurgie in München ist Freitag, der 11.05.2018.Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,die MCGM GmbH aus München und die La Muza Inversiones SICAV, S.A.aus Madrid, Spanien, wurden mit Beschluss des Amtsgerichtes Münchenvom 19. März 2018 ermächtigt, eine Hauptversammlung der SKWStahl-Metallurgie Holding AG (SKW) mit beiliegendenTagesordnungspunkten (siehe Anlage) einzuberufen. Hierzu laden wirSie am Freitag, den 18. Mai 2018 in das Kaufmanns-Casino, Odeonsplatz6, 80539 München sehr herzlich ein.Zuvor hat der Alleinvorstand Kay Michel in einem in derKapitalmarktgeschichte Deutschlands beispiellosen Vorgang dreibereits einberufene Hauptversammlungen (31.08.17, 10.10.17, 06.12.17)kurzfristig wieder abgesagt und damit die Willensbildung derAktionäre verhindert. Diese Auffassung teilt auch das AmtsgerichtMünchen und stellt mit Beschluss vom 07.11.2017 fest: "Faktisch läuftdie Absage durch den Vorstand darauf hinaus, das Recht der Aktionärezu unterlaufen." Diese Auffassung teilt auch das AmtsgerichtMünchen und stellt mit Beschluss vom 07.11.2017 fest: "Faktisch läuftdie Absage durch den Vorstand darauf hinaus, das Recht der Aktionärezu unterlaufen."Wir sehen die anstehende Hauptversammlung als letzte Chance derAktionäre, die Enteignung durch Vorstand, Aufsichtsratsmehrheit undUS-Hedgefonds Speyside Equity abzuwenden.Das von Alleinvorstand Kay Michel geplante finanzielleRestrukturierungskonzept sieht aktuell vor, dass der US-HedgefondsSpeyside Equity durch Kapitalschnitt auf null, einerBarkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäreund anschließender Wandlung von Kreditforderungen in Eigenkapital(sogenannter Debt-to-Equity-Swap) 100% der Anteile an derGesellschaft erhält. Dieser Plan entspricht der vollständigenEnteignung der Aktionäre.Die Aufsichtsratsmehrheit unterstützt diesen Enteignungsplan gemäßPressemeldung vom 20. Juli 2017 und Ad-hoc Meldung vom 25. August2017 vollumfänglich und schließt eine Beteiligung der Aktionäre ander Sanierung der SKW aus. Der Aufsichtsratsvorsitzende VolkerStegmann hält dies gar für alternativlos. In der Pressemitteilung vom12. September 2017 hat die Aufsichtsratsmehrheit die Befürwortung desSpeyside Engagements erneut bekräftigt: "Ohne eine finanzielleRestrukturierung unter Einbindung des Investors Speyside Equity istdie Existenz der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG akut gefährdet."Wir dagegen halten Ihre Aktien angesichts der positivenEntwicklung der SKW für werthaltig.Selbst Vorstand Kay Michel musste in einer Pressemitteilung vom20. März 2018 vermelden: "Der positive Trend im operativen Geschäftder SKW konnte stabilisiert werden." Weiter führt er aus: SKWprofitiere dabei zum einen von der seit Beginn 2017 wiederfreundlicheren Stahlkonjunktur und zum anderen von der weiterenkonsequenten Umset-zung des Restrukturierungs- undEffizienzsteigerungsprogramms.Ob tatsächlich bei Insolvenzantragstellung durch denAlleinvorstand Kay Michel am 27. September 2017 Insolvenzgründevorlagen, ist höchst zweifelhaft. Jedenfalls können diese durchZuführung von Kapital aus laufenden Gewinnen oder durch eineKapitalerhöhung, die wir noch auf die Tagesordnung derHauptversammlung bringen wollen, beseitigt werden. So können dieVoraussetzungen für die Einstellung des Insolvenzverfahrensgeschaffen werden.Im Ergebnis besteht keine Vertrauensbasis mehr gegenüber demVorstand Kay Michel und den Aufsichtsräten Dr. Peter Ramsauer, VolkerStegmann und Titus Weinheimer.Um Ihnen die Werterhaltung Ihrer SKW Aktien zu erleichtern, habenwir Ihnen die Möglichkeit geschaffen, auf der anstehendenHauptversammlung die oben genannten Aufsichtsräte abzuwählen. Ausdemselben Grund ist Dr. Alexander Kirsch nicht mehr als Aufsichtsratwählbar.Bleibt der Aufsichtsrat im Amt, erfolgt der Totalverlust desInvestments SKW und das Delisting. Wird der Aufsichtsrat auf derHauptversammlung umbesetzt, haben Sie wieder eine realistischeChance, den Wert Ihres Investments zu steigern.Ihre Stimme ist wichtig. Wir bitten Sie, Ihre Aktionärsrechteunbedingt wahrzunehmen und eine der angebotenen Möglichkeiten derStimmrechtsausübung zu nutzen, um den Totalverlust Ihrer SKW-Aktienabzuwenden. Falls Sie nicht persönlich teilnehmen, können Sie IhreStimmrechte auch durch die MCGM vertreten lassen. Eine entsprechendeStimmrechts- und Vertretungsvollmacht finden Sie auf der Website derMCGM (http://www.mcg-m.com/index.php/de/skw-stahl-metallurgie-hvs).Bitte beachten Sie hierzu auch den Anmeldeschluss am Freitag, den 11.Mai 2018, 24 Uhr (MESZ).Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung an der Hauptversammlung.Mit freundlichen GrüßenMCGM GmbHDr. Olaf MarxGeschäftsführerLA MUZA INVERSIONES SICAV, S.A.Luis Urquijo RubioCEO------------------ Anlage ------------------Begründungen zu den Abstimmungsempfehlungen derTagesordnungspunkteTOP 1. Beschlussfassung über die Abberufung vonAufsichtsratsmitgliedern gemäß § 103 Abs. 1 AktGDie MCGM GmbH und die La Muza Inversiones SICAV, S.A. (imfolgenden gemeinsam "Aktionäre") schlagen vor, wie folgt zubeschließen:(a) Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Peter Ramsauer wird mit Wirkungzum Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung von seinem Amtabberufen.(b) Das Aufsichtsratsmitglied Volker Stegmann wird mit Wirkung zumZeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung von seinem Amtabberufen.(c) Das Aufsichtsratsmitglied Titus Weinheimer wird mit Wirkungzum Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung von seinem Amtabberufen.Die Beschlussfassung soll im Wege der Einzelabstimmung erfolgen.BegründungIm Dezember 2016 wurde laut Geschäftsbericht 2016 im Aufsichtsratein Refinanzierungsausschuss gebildet, der die für die Gesellschaftzentralen Themen der Refinanzierung durch Fremd- und/oderEigenkapital sowie die Umsetzung des Restrukturierungskonzeptesverantwortet. Der Vorsitz des Refinanzierungsausschusses liegt beiHerrn Volker Stegmann, stellvertretender Vorsitzender ist Herr Dr.Alexander Kirsch. Weitere Mitglieder sind Herr Dr. Peter Ramsauer undHerr Titus Weinheimer.Mit der Ad-hoc Meldung der Gesellschaft vom 20. Juli 2017 und derPresseerklärung vom gleichen Tag wurde bekannt gegeben, dass sich dieKreditgeber des Konsortialvertrages mit dem Finanzinvestor SpeysidePrivate Fund Advisers LLC, New York, USA, über den Verkauf derKreditforderungen gegen die Gesellschaft geeinigt hätten und über dieUmwandlung von Kreditforderungen in Eigenkapital mittels einerKapitalerhöhung gegen Sacheinlage (Debt-to-Equity-Swap) verhandeltwerde. In mehreren Presseberichten (u.a. Artikel der Wirtschaftswochevom 21. Juli 2017 "Zu früh gefreut: SKW Aktionären droht drastischerKapitalschnitt") wurde zugleich über einen in diesem Zusammenhangbeabsichtigten Kapitalschnitt berichtet. Mit der Ad-hoc Meldung derGesellschaft vom 25. August 2017 und der Presseerklärung vom gleichenTag wurde die Planung des Debt-to-Equity-Swaps mit vorausgehenderKapitalherabsetzung im Verhältnis 1:10 (Kapitalschnitt) undanschließendem Squeeze Out bestätigt. Ein solcher Kapitalschnitt gehtausschließlich zu Lasten der Aktionäre der Gesellschaft, die damitfast vollständig ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaftverlieren und aufgrund des folgenden Squeeze-Out auch um ihrePartizipation an zukünftigen Wertsteigerungspotenzialen gebrachtwerden. Der Finanzinvestor Speyside Equity hingegen profitiert überden Maßen von einem Einstieg in das Eigenkapital der Gesellschaft.Insbesondere in einer sich erholenden wirtschaftlichen Situation derSKW ist das sachlich nicht nachvollziehbar und begründbar.Die Aufsichtsratsmehrheit unterstützt gemäß Pressemeldung derGesellschaft vom 20. Juli 2017 und Ad-hoc Meldung vom 25. August 2017den Forderungskauf durch den US-Hedgefonds Speyside Equityvollumfänglich. Der Aufsichtsratsvorsitzende der SKW Volker Stegmannhält diesen gar für alternativlos. In der Pressemitteilung vom 12.September 2017 hat die Aufsichtsratsmehrheit die Befürwortung desSpeyside Engagements erneut bekräftigt.Andererseits vermeldet Alleinvorstand Kay Michel in einerPressemitteilung vom 20. März 2018: "Der positive Trend im operativenGeschäft der SKW konnte stabilisiert werden." Weiter führt VorstandKay Michel aus: SKW profitiere dabei zum einen von der seit Beginn2017 wieder freundlicheren Stahlkonjunktur und zum anderen von derweiteren konsequenten Umsetzung des Restrukturierungs- undEffizienzsteigerungsprogramms.Es bestehen somit akute Anhaltspunkte, dass dieAufsichtsratsmitglieder des Refinanzierungsausschusses die Interessender Gesellschaft und ihrer Aktionäre nicht ausreichend vertretenhaben. Es ist ferner anzunehmen, dass die Mitglieder desRefinanzierungsausschusses in den Gesprächen und Verhandlungen mitdem US-Hedgefonds Speyside Equity zur Umwandlung derKreditforderungen in Eigenkapital der Gesellschaft mittels einerSachkapitalerhöhung (Debt-to-Equity-Swap) und zu dem vomFinanzinvestor Speyside Equity ebenfalls geforderten Kapitalschnittdie Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre nichtberücksichtigen. Durch dieses Verhalten entsteht den Aktionären derGesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Vermögensschaden. DieAktionäre würden dadurch enteignet.Im Ergebnis besteht keine Vertrauensbasis mehr gegenüber denAufsichtsräten Dr. Peter Ramsauer, Volker Stegmann und TitusWeinheimer. Diese Aufsichtsräte sollen deshalb abgewählt werden.TOP 2. Beschlussfassung über die Nachwahl einesAufsichtsratsmitgliedesDer Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1,101 Abs. 1 S. 1 AktG sowie § 7 Abs. 1 der Satzung in der derzeitgeltenden Fassung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählendenMitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat ist nicht mitbestimmt. DieHauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.Unter der Annahme, dass der Antrag zu TOP 1 ganz oder teilweiseerfolgreich ist, mithin mindestens eines der bisherigenAufsichtsratsmitglieder Herr Dr. Peter Ramsauer, Herr Volker Stegmannoder Herr Titus Weinheimer in dieser Hauptversammlung abberufen wirdoder sofern die Mitgliedschaft eines der Aufsichtsratsmitglieder imAufsichtsrat anderweitig geendet hat, schlagen die Aktionäre vor, wiefolgt zu beschließen:Frau Dr. Eva Nase, Rechtsanwältin und Partnerin bei P+P Pöllath +Partners, München, Deutschland, wird für den Zeitraum von derBeendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung derHauptversammlung, die über die Entlastung für das vierteGeschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, alsAufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.Frau Dr. Eva Nase hat keine weiteren Mandate in inländischenAufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischenKontrollgremien.BegründungIn dieser für die Gesellschaft schwierigen Zeit ist es wichtig,dass dem Aufsichtsrat möglichst kompetente Aufsichtsratsmitgliederangehören. Frau Dr. Eva Nase berät seit mehr als 15 Jahrenbörsennotierte und private Unternehmen im Gesellschafts- undKonzernrecht, insbesondere bei allen Vorstands-, Geschäftsführungs-und Aufsichtsratsangelegenheiten sowie in den BereichenUnternehmensrestrukturierung, Konzernumstrukturierungen,Kapitalmarktrecht und in gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Siebesitzt umfassende Kenntnisse in allen Arten vonUnternehmenstransaktionen und in Themen derEigenkapitalfinanzierungen und Kapitalmaßnahmen. Zudem verfügt FrauDr. Nase über langjährige Erfahrung in allen Aspekten der CorporateGovernance und Corporate Compliance. Ihre juristische Expertise aufden Gebieten Corporate M&A und Corporate Litigation sowie ihrepraktischen Erfahrungen in der Bewertung und juristischen sowieprozessualen Begleitung von Restrukturierungs- und Turn-Around-Phasensind Kompetenzen, die im Aufsichtsrat der SKW nicht ausreichendvertreten sind.TOP 3. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsratsund Änderung von § 7 Abs. 1 der SatzungDer Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1,101 Abs. 1 S. 1 AktG sowie § 7 Abs. 1 der Satzung in der derzeitgeltenden Fassung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählendenMitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat ist nicht mitbestimmt.Die Aktionäre schlagen vor, sofern die Hauptversammlung diebisherigen Aufsichtsratsmitglieder Herrn Dr. Peter Ramsauer, HerrnVolker Stegmann und Herrn Titus Weinheimer in dieser Hauptversammlungabberuft oder sofern deren Mitgliedschaften im Aufsichtsratanderweitig geendet haben, wie folgt Beschluss zu fassen:§ 7 Absatz 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen:"1. Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern."BegründungIm Zuge der Refinanzierung der Gesellschaft hat sich der mit sechsMitgliedern besetzte Aufsichtsrat als nicht effizient undzielgerichtet erwiesen. Die Kontrollfunktion des Aufsichtsrats konnteinsbesondere durch die Gründung des Refinanzierungsausschusses, derbei Verkleinerung des Aufsichtsrats entfallen kann, nicht mit dernotwendigen Sicherheit und Expertise durch den gesamten Aufsichtsratwahrgenommen werden. Daher soll der Aufsichtsrat der Gesellschaft mitAbberufung der Mitglieder Herrn Dr. Peter Ramsauer, Herrn VolkerStegmann und Herrn Titus Weinheimer oder einzelnen von ihnen vonderzeit sechs auf zukünftig vier Mitglieder verkleinert werden, umweitere Fehlentscheidungen und -entwicklungen im Einflussbereich desAufsichtsrats zu verhindern und eine effiziente Überwachung undBeratung des Vorstands sicherzustellen.TOP 4. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung hinsichtlichMehrheitserfordernissen bezüglich Beschlüssen der Hauptversammlung(§§ 7 Abs. 4, 17 Abs. 4 der Satzung)Die Aktionäre schlagen vor, wie folgt zu beschließen:a) § 7 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:"Die Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds kann mit dereinfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Hauptversammlungerfolgen."b) § 17 Absatz 4 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.BegründungNach § 17 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft werden Beschlüsseder Hauptversammlung grundsätzlich mit einfacher Mehrheit derabgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht (die Satzung oder) dasGesetz zwingend eine andere Mehrheit vorschreiben. Eine Ausnahmedavon bildet zum einen die Regelung in § 7 Abs. 4 der Satzung, wonachdie Abberufung eines Mitglieds des Aufsichtsrats einer Mehrheit vonzwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bedarf und zum anderen dieRegelung zur Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats, welche ebensogemäß § 17 Abs. 4 einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenenStimmen bedarf. Dies führt dazu, dass Veränderungen in der Strukturdes Aufsichtsrats - abweichend zu anderen durch die Hauptversammlungzu beschließenden Themen - unverhältnismäßig hohen Hürden ausgesetztsind und auch im Falle des Vorliegens eines Quorums von 50 % + 1Aktie auf einer Hauptversammlung nicht durchgesetzt werden können.Dadurch können die Etablierung effizienter Kontrollstrukturen imAufsichtsrat sowie die Einflussnahme der Aktionäre auf die Besetzungdes Aufsichtsrats geschwächt bzw. verhindert werden. Künftig solldaher die einfache Mehrheit zur Beschlussfassung für alle Beschlüsseder Hauptversammlung zur Anwendung kommen.