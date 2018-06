Aktion gegen unerwünschte Briefkastenwerbung (FOTO)

--------------------------------------------------------------Jetzt Aufkleber anfordernhttp://ots.de/pPUu7S--------------------------------------------------------------Zwickau (ots) -"Mach Schluss mit Papiermüll!" - so lautet die Aktion desFamilien- und Verbraucher-Portals Wiado.de. Interessenten könnenkostenlose 'Bitte keine Werbung'-Aufkleber anfordern und ab soforthelfen, jährlich über 30kg Papiermüll pro Haushalt zu vermeiden.Immer mehr Verbraucher und Unternehmen verstehen Nachhaltigkeitunter dem Ansatz 'Müll vermeiden statt recyceln'. Jeder vierteHaushalt hilft allein durch den Briefkastenaufkleber 'Bitte keineWerbung', über 30kg Papiermüll jährlich zu vermeiden. ImUmkehrschluss akzeptieren weiterhin über 30 Millionen Haushalte inDeutschland Briefkastenwerbung, die oft ungelesen im Papierkorblandet. Dabei bestehen längst digitale Alternativen.Ein Umstand, bei dem nach Ansicht des Familien- undVerbraucher-Portals Wiado.de Handlungsbedarf besteht. Daher startetnun die Aktion "Mach Schluss mit Papiermüll". Hierfür wurde einePostkarte entwickelt, von der man zwei Briefkastenaufkleber ablösenkann: einen für den eigenen Briefkasten und einen für Familie,Freunde oder Nachbarn.Insgesamt stehen in der ersten Auflage 1.000 Postkarten zurVerfügung, die kostenfrei unter www.wiado.de/papiermuell/ angefordertwerden können. Der Versand erfolgt klimaneutral frei Haus. Auf dieseWeise kann dazu beigetragen werden, dass jährlich bis zu 60.000 kgPapiermüll weniger in den Kreislauf gelangen.Weiterhin bietet der Aufkleber von Wiado einen entscheidendenVorteil: denn anders als klassische 'Bitte keine Werbung'-Aufkleber,die lediglich den Einwurf loser Prospekte untersagen, umfasst dieserBriefkastenaufkleber auch kostenlose Zeitungen und Wochenblätter mitintegrierter Werbung."Dies ist ein gelungenes Beispiel für Nachhaltigkeit ohne Verzichtüben zu müssen", so Initiator Marcel Klitzsch, "denn die mittlerweileausgereiften Apps bieten Services wie Einkaufslisten und Coupons."Auf der Aktionsseite finden Verbraucher zudem Hintergründe zuUmweltfolgen und weiterführende Verweise zu den digitalenBlätterkatalogen und Prospekt-Apps von zahlreichenHandelsunternehmen. Auf einer interaktiven Werbeverweigerer-Kartewerden zudem alle Teilnehmer anonymisiert aufgelistet.Weitere Informationen unter www.wiado.de/papiermuell/Informationen zu WiadoAuf Wiado.de entsteht derzeit ein Familien- undVerbraucher-Portal, das den Fokus auf transparente Informationenlegt. In der Redaktion arbeiten Hebammen, eine Fachärztin für Kinder-und Jugendmedizin und freie Journalisten, sowie ein Team vor Ort, dasausführliche Recherchen betreibt und Verbraucherfallen auf den Grundgeht. Wiado gehört zur Advanco GmbH, die seit über zehn Jahren einNetzwerk aus Online-Portalen betreibt und jährlich über 50 MillionenAufrufe zählt.Pressekontakt:Frau Miriam KirmseTelefon: +49 375 3033 7466E-Mail: m.kirmse@wiado.deAdvanco GmbHÄußere Schneeberger Straße 608056 ZwickauPressematerial finden Sie auf der Aktionsseite unter "Presse"Original-Content von: Advanco GmbH, übermittelt durch news aktuell