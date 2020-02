Finanztrends Video zu Goldpreis



Hamburg (ots) - Der Deutsche Tennis Bund und die Gold-Kraemer-Stiftung setzensich seit einigen Jahren gemeinsam dafür ein, den Tennissport für Menschen mitBehinderung auf allen Ebenen immer weiter zu öffnen. Dazu haben die Partnerjetzt einen Fördervertrag mit der Aktion Mensch geschlossen. Im Mittelpunkt derauf drei Jahre angelegten Zusammenarbeit steht die bundesweite Etablierunginklusiver Strukturen im deutschen Tennissport.Tennis ist ein Sport für alle Menschen - deshalb haben der Deutsche Tennis Bundund die in Frechen bei Köln ansässige Gold-Kraemer-Stiftung eine gemeinsameInitiative "Tennis für Alle" auf den Weg gebracht, die das Bewusstsein für dasThema Inklusion im deutschen Tennissport schärfen soll. Die Aktion Mensch hatnun das Projekt für drei Jahre in seine Förderung aufgenommen und unterstütztsomit die systematische Schaffung von inklusiven Strukturen in der deutschenVerbands- und Vereinslandschaft."Wir freuen uns sehr über die Förderung durch die Aktion Mensch, denn noch immertreiben viel zu wenig Menschen mit Behinderung Sport. Dabei eignet sich geradeTennis mit seinen verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten hervorragend für dieunterschiedlichen Behinderungsformen. Mithilfe der neuen Projektmittel wollenwir in unseren Verbandsstrukturen künftig mehr Anlaufstellen, mehr Angebote unddamit auch mehr Anreize für Menschen mit einer Beeinträchtigung schaffen", sagtdie für den Bereich Sportentwicklung zuständige DTB-Vizepräsidentin Dr.Eva-Maria Schneider."Die Landesverbände und Tennisclubs im Deutschen Tennis Bund sind ein zentralerSchlüssel für mehr Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung am Vereinssport.Aufgrund der bundesweit flächendeckenden Struktur ist es eigentlich für allemöglich, Tennis vor der eigenen Haustüre zu spielen. Wir wollen Trainerinnen undTrainer und alle im Verein Verantwortlichen über die Chancen von Inklusion imTennis aufklären und zum Mitmachen motivieren", erläutert Dr. Volker Anneken,Fachgeschäftsführer bei der Gold-Kraemer-Stiftung.Dazu notwendig ist unter anderem die Qualifizierung von Trainern, Funktionären,Vereinen und Verbänden ebenso wie die Schaffung von mehrbehinderungsspezifischen sowie inklusiven Angeboten im Bereich Training undWettkampf. Auch Netzwerktreffen innerhalb der Community sind ein wichtigerBaustein, um die Idee der Inklusion im Tennis weiter voranzutreiben und dieAnzahl der aktiv Tennis spielenden Menschen mit einer Behinderung zu erhöhen.Für Christina Marx, Leiterin Aufklärung der Aktion Mensch, hat der Tennissportdas Potential, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen: "Wirbegrüßen die Entwicklung inklusiver Strukturen in der deutschen Tennisverbands-und Vereinslandschaft, die das gemeinsame Sporttreiben von Menschen mit und ohneBehinderung fördert. Die Begeisterung im und durch den Sport führt Menschen aufAugenhöhe zusammen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl - da wird Behinderung zurNebensache. Der Tennissport ist daher ein idealer Treiber für Inklusion."Angesprochen vom "Tennis für Alle"-Projekt sind bewusst sowohl Kinder als auchErwachsene mit sehr unterschiedlichen Behinderungen. Dadurch wird eine möglichstbreite Zielgruppe mit den bestehenden und geplanten Angeboten imRollstuhltennis, Blindentennis, Gehörlosentennis und im Tennis für Menschen miteiner geistigen Beeinträchtigung erreicht.Zu den ersten Maßnahmen im Rahmen der Kooperation mit der Aktion Mensch gehörendie Einführung einer breitensportlichen und nachwuchsorientiertenRollstuhltennis-Turnierserie sowie die Implementierung von Vernetzungsangebotenin den verschiedenen Disziplinen des Para-Tennis. Weitere Turniere, Lehrgänge,Workshops, Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen innerhalb der Strukturendes Deutschen Tennis Bundes und seiner Landesverbände werden sukzessive geplantund umgesetzt.Deutscher Tennis Bund e.V.Der Deutsche Tennis Bund (DTB) setzt sich als drittgrößter SportverbandDeutschlands ausdrücklich dafür ein, sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern aufden Weg der Inklusion zu machen. Inklusion bedeutet, dass sich die Vielfaltunserer Gesellschaft in allen Teilbereichen widerspiegelt. Sport, konkretTennis, ist eine ideale Plattform für ein respektvolles Miteinander, woVerschiedenheit normal ist und individuelle Stärken und Schwächen als Chancegesehen werden. Der DTB führt regelmäßig in seinen Landesverbänden im Rahmen derAus- und Fortbildung der Trainer eine Qualifizierungsmaßnahme in Theorie undPraxis durch. Er unterstützt die Akteure dabei, inklusive Strukturen aufzubauenund eine eigene Inklusions-Philosophie zu entwickeln. Auch bei der Generierungvon finanziellen, strukturellen und organisatorischen Hilfen vom Land, vonVerbänden und Kommunen werden Hilfestellungen gegeben. Mehr Informationen:www.dtb-tennis.deGold-Kraemer-StiftungDie Gold-Kraemer-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung privater Initiative.Sie fördert die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichenLeben und deren Selbstbestimmung. Sie ist das Lebenswerk desUnternehmer-Ehepaares Paul R. und Katharina Kraemer. Die Inhaber derJuwelierkette Gold Kraemer gründeten sechs Jahre nach dem Tod ihresschwerbehinderten Sohnes im Jahr 1972 die Gold-Kraemer-Stiftung. Mit ihrbündelten sie ihr vielfältiges karitatives Engagement. Nach dem Willen derEheleute wurde die Gold-Kraemer-Stiftung Alleinerbin ihres unternehmerischen undprivaten Vermögens. Die Juwelierkette Gold Kraemer, zu der auch die Geschäftevon Juwelier Pletzsch gehören, ist somit heute Teil der Gold-Kraemer-Stiftung.Sie ist als operative Stiftung gesellschaftlich vielfältig engagiert. Inklusionim und durch Sport ist ein Schwerpunkt ihrer Arbeit. Mehr Informationen:www.gold-kraemer-stiftung.deAktion Mensch e. V.Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialenBereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als vierMilliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist,die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zuverbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zufördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Menschjeden Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier MillionenLotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas,Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und dieZentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist RudiCerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch. Mehr Informationen:www.aktion-mensch.dePressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16996/4519619OTS: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell