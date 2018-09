Aktion Mensch-Umfrage zum Weltkindertag 2018 zeigt: Für Kinder gehört Inklusion heute schon zur Normalität (FOTO)

Bonn (ots) -Kinder in Deutschland begegnen dem Thema Inklusion positiv undunvoreingenommen. Dieses deutliche Stimmungsbild zeigt einebundesweite Befragung von Ipsos im Auftrag der Aktion Mensch unter300 Kindern im schulpflichtigen Alter. So findet es die großeMehrheit der Kinder (94 Prozent) zwischen sechs und 14 Jahren gut (44Prozent) oder normal (50 Prozent), wenn Kinder mit Behinderungüberall dabei sind. Und das nicht nur in der Theorie: Fast 60 Prozentder befragten Mädchen und Jungen geben an, mindestens ein Kind miteiner Behinderung zu kennen."Die Ergebnisse der Befragung zeigen, wie wichtig Inklusion vonAnfang an ist. Wenn Kinder gemeinsam aufwachsen, wird Inklusion imweiteren Leben selbstverständlich", sagt Armin v. Buttlar, Vorstandder Aktion Mensch.Für ihre positive Einstellung haben die Kinder gute Gründe: Fastzwei Drittel der Mädchen und Jungen sehen in Inklusion dieMöglichkeit, dass sich Kinder mit und ohne Behinderung gegenseitighelfen können. Auch der Wunsch, sich besser kennenzulernen, spielteine wichtige Rolle ¬- für Schüler weiterführender Schulen nochdeutlicher (51 Prozent) als für Grundschulkinder (32 Prozent). Dabeifällt jedoch auf, dass Begegnungen zwischen Kindern mit und ohneBehinderung überwiegend in der Schule stattfinden (77 Prozent) undnur selten in der Freizeit (18 Prozent) oder bei anderen Aktivitäten.Barrieren und Berührungsängste als größte HindernisseWarum Inklusion noch nicht überall funktioniert - auch dazu habendie Kinder eine klare Meinung. Für die Mehrheit der Mädchen undJungen (66 Prozent) ist mangelnde Barrierefreiheit ein Grund, warumKinder mit Behinderung manchmal nicht dabei sein können. Allerdingsvermuten auch 41 Prozent der Schüler, dass viele Angst haben, imUmgang mit Menschen mit Behinderung etwas Falsches zu machen oder zusagen. Entsprechend sehen die befragten Kinder in diesen Bereichenauch den größten Handlungsbedarf: 60 Prozent stimmen demLösungsansatz "Beim Bauen muss man mitdenken" zu. Ebenso vieleMädchen und Jungen sind der Meinung, dass Kinder mit Behinderungnicht ausgeschlossen (60 Prozent) und Berührungsängste überwundenwerden sollten (56 Prozent), damit Inklusion funktionieren kann.Inklusion von Anfang anMit Ihrer aktuellen Kampagne und dem Film "Mission Zukunft" setztsich auch die Aktion Mensch gezielt für "Inklusion von Anfang an"ein. Der Film ist auf www.aktion-mensch.de/vonanfangan und auf demYouTube-Kanal der Aktion Mensch (http://bit.ly/Mission-Zukunft) zusehen. Und auch mit ihrer Förderung engagiert sich die Soziallotteriedafür, dass Kinder mit und ohne Behinderung sich auch in ihrerFreizeit mehr begegnen.Über die StudieFür die Online-Befragung zum Thema "Umgang mit Kindern mitBehinderung" hat das Marktforschungsinstitut Ipsos Observer insgesamt300 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren befragt, deren ElternMitglied im Ipsos Access Panel sind und die der Befragung zugestimmthaben. Unter den befragten Kindern befanden sich zu gleichen TeilenMädchen und Jungen. Jeweils 150 Kinder waren 6 bis 9 Jahre und 10 bis14 Jahre alt. Die Befragung erfolgte vom 23. bis zum 27. August 2018.Über die Aktion Mensch e. V.Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisationim sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964hat sie mehr als vier Milliarden Euro an soziale Projekteweitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen vonMenschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern unddas selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern.Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Menschjeden Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vierMillionen Lotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF,Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie,Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Judenin Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicherBotschafter der Aktion Mensch. www.aktion-mensch.dePressekontakt:Ulrike EusterbrockPressesprecherinTelefon: 0228 2092-379E-Mail: ulrike.eusterbrock@aktion-mensch.dewww.aktion-mensch.de/presseOriginal-Content von: Aktion Mensch, übermittelt durch news aktuell