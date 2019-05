Aktion Mensch-Umfrage zeigt: Jugendlichen liegt Engagement für Inklusion am Herzen (FOTO)

Bonn (ots) -- 91 Prozent der Jugendlichen ist Engagement für Inklusion wichtig.- 84 Prozent wollen sich zukünftig für andere Menschen einsetzen.- Am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung vonMenschen mit Behinderung, ruft die Aktion Mensch zu bundesweitemEngagement für Inklusion auf.Die Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland (91 Prozent) findetdas Engagement für Inklusion wichtig. Und sogar 84 Prozent der 15 bis24-Jährigen wollen sich zukünftig selbst für die Belange anderereinsetzen. Mit ihrem persönlichen Einsatz wollen die Jugendlichen vorallem die Gesellschaft von morgen mitgestalten (64 Prozent) oder ganzeinfach "anderen Menschen helfen und Gutes tun" (44 Prozent). Daszeigen die Ergebnisse einer aktuellen, repräsentativen Umfrage derAktion Mensch unter mehr als 1.000 Jugendlichen in Deutschland,durchgeführt von iconkids & youth.Eine Schwedin als VorbildGreta Thunberg hat es vorgemacht, sie vereint Tausende vonSchülern in ihrem Engagement: Die Klimaschutzbewegung derschwedischen Aktivistin ist unter dem Namen "Fridays for Future" zueiner weltweiten Bewegung geworden. Der Umfrage zufolge haben 87Prozent aller Jugendlichen schon mal von den Freitagsdemonstrationengehört. Entsprechend rangieren Umwelt- (und Tierschutz) auf Platzeins der Bereiche, für die Jugendliche sich derzeit einsetzen (60Prozent). Auf Rang zwei und drei folgen zu gleichen Anteilen dasEngagement für die Interessen von Jugendlichen und jungen Leutensowie das Engagement für soziale und politische Veränderungen inDeutschland (50 Prozent). Für die Verbesserung der Lebensbedingungenvon Menschen mit Behinderung setzen sich aktuell 39 Prozent derJugendlichen ein.Mehr Engagement für InklusionIn einer inklusiven Gesellschaft sollte jeder Mensch dieMöglichkeit haben, gleichberechtigt an allen gesellschaftlichenProzessen teilzuhaben und sie mit zu gestalten - von Anfang an undunabhängig von individuellen Fähigkeiten. Diese Werte sind denJugendlichen heute offensichtlich wichtig, denn 84 Prozent möchtensich zukünftig für andere Menschen einsetzen: Die meisten davon fürarme, sozial schwache Menschen (60 Prozent), hilfsbedürftige ältereMenschen (57 Prozent) und ein besseres Zusammenleben von Ausländernund Deutschen (56 Prozent). Aber auch das Engagement für Menschen mitBehinderung (53 Prozent) sowie für die Interessen von Jugendlichen(48 Prozent) spielt eine große Rolle. "Es ist großartig, wie vieleJugendliche sich engagieren und damit die Gesellschaft von morgenmitgestalten wollen. Denn eine inklusive Zukunft beginnt mit demEngagement jedes Einzelnen", sagt Christina Marx, Leiterin Aufklärungbei der Aktion Mensch.Hunderte von Aktionen rund um den Protesttag 5. MaiSo dreht sich auch am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zurGleichstellung von Menschen mit Behinderung, alles um das ThemaEngagement. Das Motto in diesem Jahr: "#MissionInklusion - dieZukunft beginnt mit dir". Mehr als 500 Aktionen von Verbänden undVereinen laden im Zeitraum 27. April bis 12. Mai Menschen in ganzDeutschland dazu ein, sich über freiwilliges Engagement zuinformieren und sich gemeinsam für eine inklusive Gesellschafteinzusetzen. Wo und wann Veranstaltungen stattfinden, erfahrenInteressierte unter www.aktion-mensch.de/karte/5mai. Mit dem Hashtag#MissionInklusion können außerdem die Erlebnisse des Aktionstages inden sozialen Medien geteilt werden.In diesem Jahr findet zudem erstmals das Jugendaktionscamp derAktion Mensch statt: Vom 3. bis zum 5. Mai entwickeln 100 Jugendliche
aus ganz Deutschland Ideen und Konzepte zur Gestaltung der inklusiven
Gesellschaft von morgen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.aktion-mensch.de/presse
Über die Studie
Für die Online-Befragung zum Thema "Jugend und Engagement" hat das
Marktforschungsinstitut iconkids & youth deutschlandweit insgesamt
1.125 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 24 Jahren
befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die 15 bis 24-jährige
Bevölkerung Deutschlands. Die Befragung erfolgte vom 15. bis 23.
April 2019. 