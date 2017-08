"Aktion Deutschland Hilft" zieht Zwischenbilanz zur Flüchtlingshilfe / Spenden in Höhe von 23,2 Millionen Euro für Flüchtlinge weltweit

Bonn (ots) - Seit zwei Jahren ruft das Bündnis deutscherHilfsorganisation "Aktion Deutschland Hilft" zu Spenden fürFlüchtlinge im In- und Ausland auf. Seither sind 23,2 Millionen Eurofür Vertriebene eingegangen - allein 5,4 Millionen Euro davon fürFlüchtlinge in Deutschland."Not leidende Menschen fliehen in der Hoffnung auf einenNeuanfang, aber auch auf die baldige Rückkehr in ihreHeimatgemeinden. Unsere Bündnisorganisationen unterstützen sie, damitsie wieder ein stabiles Leben führen können", sagt Bernd Pastors,Vorstandsvorsitzender von "Aktion Deutschland Hilft". Die Zahl derweltweiten Flüchtlinge stieg 2016 auf über 65,6 Millionen - das istmehr als je zuvor. Die Gründe für die Flucht sind vielfältig, derZeitpunkt für eine Rückkehr oft nicht absehbar. Umweltkatastrophenwie extreme Trockenheit, Tsunamis oder Erdbeben zerstören nicht nurihre Häuser. Eine weitere Folge sind ebenso unfruchtbare Böden. DerAnbau von Nahrungsmitteln und damit die Selbstversorgung werden soerschwert. "In vielen Ländern Afrikas rechnen wir damit, dass daserschreckende Ausmaß der Dürre und Hungerkatastrophe noch mindestensbis zum Ende des Jahres andauern wird", so Pastors. Oft sind es auchgewalttätige Konflikte und Kriege, die die Menschen veranlassen zufliehen. "So lange diese unerbittlichen Kämpfe nicht aufhören, könnendie Vertriebenen keine Sicherheit in ihren Herkunftsländern finden."Der Terror in Form von Entführungen, Morden und Bombenanschlägenist es auch, der die Menschen in Nigeria und den Nachbarländern deswestafrikanischen Bundesstaates zur Flucht veranlasst. Mehr als 2,3Millionen Menschen sind dort innerhalb des eigenen Landes oder in dieangrenzenden Staaten Tschad und Niger geflohen. Rund um den Tschadseeleisten die Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft"Nothilfe für Flüchtlinge. In Tschad verteilt die HilfsorganisationHelp - Hilfe zur Selbsthilfe Lebensmittel und Hygiene-Pakete. Zudembaut sie Sanitäreinrichtungen und Brunnen. Die Ausbildung vonHandwerkern und Schulungen zum Thema Hygiene stärken dieSelbstständigkeit der Menschen. In Niger versorgt derArbeiter-Samariter-Bund täglich 1.500 Schüler mit Frühstück undMittagessen. Die Hilfsorganisation hat für die Schule ebenfalls eineFeuerstelle gebaut und Gasflaschen installiert. Nun muss die Kantinenicht mehr mit kostbarem Holz kochen - eine Maßnahme, diegleichzeitig der Rodung wertvoller Wälder vorbeugt und somit dieAusbreitung der Wüste eindämmt.Weltweit setzen die Bündnisorganisationen von "Aktion DeutschlandHilft" mit den Spenden Hilfsmaßnahmen um: Sie verteilen Trinkwasserund Nahrungsmittelpakete und setzen Brunnen sowie Wasserquelleninstand. Mobile Ärzteteams und Gesundheitsstationen versorgenmangelernährte, kranke und verletzte Kinder, Frauen und Männer. InDeutschland förderte das Bündnis mit bislang vier Millionen Euro dereingegangenen Spendengelder zahlreiche Projekte. DieBündnisorganisationen helfen hier zum Beispiel mitIntegrationsmaßnahmen wie Sprachschulen, Traumatherapie oderFreizeitangeboten.Infografiken zu Fluchtursachen finden Sie auf unserer Webseiteunter: http://ots.de/XIsju und http://ots.de/8iO7q"Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für geflüchtete Menschenweltweit auf:Stichwort "Hilfe für Flüchtlinge"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden (10 EUR zzgl. üblicherSMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell